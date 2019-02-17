День «Х»: война, к которой США не готовы
Повествование дано в виде своего рода ответа на недавнюю статью «День "Z". Война, к которой мы не готовимся» на «Военном обозрении», опубликованной 16 февраля 2019 года.
Февраль 2019 г. Пролог
«Служба безпеки Украины» представила своим руководителям в ЦРУ доклад, в котором среди прочего утверждалось следующее: «Согласно достоверным данным, полученным сразу от нескольких глубоко законспирированных агентов, длительное время работающих под прикрытием в Москве, Кремль, осознавая неоспоримое военное преимущества США и НАТО, готовит новые акции в рамках ведения гибридной войны на Дальнем Востоке. Содержание и цели акций неизвестны, однако они представляют собой огромную опасность для всего цивилизованного мира…»
Центральное разведывательное управление США, осознав и проанализировав масштабы угрозы, тут же выделило дополнительное финансирование СБУ в размере 250 миллионов долларов для уточнения обстановки. О происходящем было доложено президенту США.
Через три дня СБУ сообщила ЦРУ, что Российская Федерация готовится предъявить США территориальные претензии на Аляску и прилегающие к ней острова, мотивируя это тем, что сделка по продаже этих территории 1867 года объявляется «дезавуированной» в связи с тем, что денежные средства в размере 7, 2 миллионов долларов в бюджет России так и не поступили.
Кроме этого, ГРУ якобы достоверно установило, что на борт брига «Оркни», который должен был перевезти золото из США в Санкт-Петербург, золотые слитки вообще не грузили, а сам корабль взорвался неподалёку от Финляндии в самом конце пути.
10 апреля 2019 года
Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии с желанием большинства населения острова Большой Диомид или острова Ратманова общей площадью около 30 квадратных километров был проведён референдум о предоставлении независимости.
Подавляющее большинство постоянно проживающего населения, появившегося здесь только в конце 2018 года, проголосовало «за». Российская Федерация, уважая нормы международного права, предоставила острову независимость. Новое государство получило название Республика Новая Аляска.
В связи с этим событием в Овальном кабинете Белого дома состоялось совещание узкого круга лиц, на котором директор ЦРУ доложил, что ему ничего не известно о мирном населении острова Ратманова, так как там, по его сведениям, находится только база российских пограничников. Тем не менее, данное событие вынудило президента США сделать официальное заявление в своем «Твиттере», что начался долгожданный распад России в связи с предстоящим введением в действие очередного «суперадского» пакета санкций.
18 апреля 2019 года
Российская Федерация как правопреемница Российской империи и СССР официально уведомила США о признании сделки по продаже Аляски и прилегающих к ней островов «ничтожной», а также о передаче прав на незаконно отторгнутую США территорию Аляски Республике Новая Аляска.
В Овальном кабинете Белого дома по этому поводу состоялось очередное совещание, содержание и результаты которого остались неизвестными прессе. Лондон выступил с заявлением, что отравители отца и дочери Скрипалей скрываются на острове Ратманова и потребовал ввода туда сил ООН для их задержания.
10 июня 2019 года
В Республике Новая Аляска состоялись выборы президента и парламента. Высшую должность в государстве получил генерал-полковник Владимир Шаманов. Демократические государства в лице США и их союзников выборы не признали. О признании выборов легитимными объявили Россия и ряд других государств.
12 июня 2019 года
Президент Республики Новая Аляска заявил, что его страна никогда не смирится с фактом так называемой «продажи Аляски» и будет применять все способы, включая военную силу, для её возврата. Кроме этого, он признал суверенитет Аргентины над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, а Китая – над всеми спорными островами в Южно-Китайском море и Тайванем.
США созвали заседание Совета безопасности ООН, которое проигнорировали Россия и Китай.
5 сентября 2019 года
Военно-морская разведка США сообщила, что на Новой Аляске, ранее носившей название острова Ратманова, ею обнаружены более трех десятков пусковых установок противокорабельных ракет типа «Бал» и «Бастион», а также зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Бук-М3» и «Панцирь-С2». Разведчики вполне логично предположили, что эти средства находятся там не просто так, а что-то прикрывают.
В Овальном кабинете Белого дома состоялось очередное совещание по вопросу Новой Аляски.
5 декабря 2019 года
США выдвинули к берегам Новой Аляски авианосную ударную группировку из 16 кораблей во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». Япония отправила туда же эсминцы «Атаго», «Асигара», «Акидзуки» и «Асахи».
Российская Федерация заявила, что в полном соответствии с Беловежскими соглашениями, признанными всеми странами мира и ООН, Республике Новая Аляска отходит некоторая часть вооружений и частей. Было объявлено о безвозмездной передаче новоаляскинским вооружённым силам 4-х малых ракетных кораблей типа «Буян», 3-х стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, 12-ти Ту-22М3, эскадрильи истребителей Су-35 и боевых вертолётов Ка-52, неназванного числа атомных и дизельных подводных лодок, а также ряда частей ВДВ и морской пехоты. Дальняя авиация и флот нового государства получила в аренду на 99 лет участки на Чукотке и Камчатке с военно-морскими и военно-воздушными базами.
Кроме этого, МИД РФ объявило, что ещё весной Новой Аляске была передана одна из частей РВСН.
В связи с этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что Новая Аляска по своей военной мощи и наличии ядерной триады стала новым источником военной напряжённости на севере Тихого океана. Он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на опасности.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своём выступлении перед Палатой общин пообещал, что «Россия будет жестоко наказана за свою наглость», однако подробности не уточнил.
Страны Балтии выступили с резким заявлением, в котором предупредили РФ об ответственности за дальнейшее обострение ситуации в Беринговом проливе. Польша заявила, что в целях поддержки США готова отправить 1000 своих военнослужащих для обороны Аляски и острова святого Лаврентия. Украина в лице своих вновь избранных четырёх президентов ограничилась выражением солидарности с Вашингтоном.
В связи с отсутствием ледоколов, исчерпанием припасов и поголовной простудой личного состава АУГ США и японские эсминцы вернулась в свои порты.
29 января 2020 года
На острове Крузенштерна или Малом Диомеде, принадлежащем США, появились большие группы неизвестных эскимосов, которые позже были определены ЦРУ как чукчи, буряты и тувинцы из отряда спецназначения 76-й Псковской дивизии ВДВ. Малый Диомед заявил о своём выходе из Соединённых Штатов.
30 января 2020 года
В ночь на 30 января Новая Аляска объявила о присоединении к ней Аляски. В Уэйлсе, Тин Сити, Лопп Лагуне подняты флаги Новой Аляски. Россия устами своего министра иностранных дел Сергея Лаврова заявила о своём невмешательстве. К вечеру этого же дня президент Новой Аляски предупредил США, что в случае вооружённого вмешательства его страна будет считать себя вправе применить ядерное оружие.
Военно-морская разведка США сообщила, что только что ей стало известно о нахождении на территории Новой Аляски как минимум 6-ти подвижных пусковых установок стратегических ракет типа «Тополь-М» и представило в доказательство фотографии.
США попытались начать переброску на Аляску своих военно-воздушных сил и контингентов национальной гвардии на транспортных самолётах С-130 «Геркулес» и С-5 «Гэлэкси», однако им пришлось от этого отказаться в связи с отказом всех типов навигации и связи.
31 января 2020 года
Новая Аляска объявила о переходе под её управление Йорка, порта Кларенс и Бревиг-Мишна. Во всех населённых пунктах Аляски сохраняется спокойная обстановка, а население выражает восторг в связи с тем, что Новая Аляска пообещала местным жителям бесплатный сжиженный газ в течение 10 лет.
В Овальном кабинете Белого дома состоялось совещание. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что на нём рассматривался вопрос применения ядерного оружия как по Новой Аляске, так и по силам её вторжения на территории самой Аляски. Однако от него отказались в связи с тем, что, во-первых, новоаляскинские десантники массово применяют средства РЭБ и ослепления противника, из-за чего БПЛА, авиация и спутники никак не могут обнаружить присутствие иностранных военнослужащих. По той же причине не работают все каналы связи с оккупированными территориями.
Во-вторых, сама Новая Аляска обладает эффективной системой ПВО и ПРО и способна нанести ответный ядерный удар такой мощи, что США могут перестать существовать.
Сара Сандерс рассказала, что, по данным СБУ, поступившим от одного из украинских президентов, на острове Новая Аляска оборудована целая база для оружия Судного дня — управляемых торпед «Посейдон» с ядерными боеголовками, обладающих неограниченным радиусом действия.
Посол США в РФ Джон Хантсман вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову ноту, в которой президент США потребовал прекратить поддержку Республики Новая Аляска. В своем ответе российский МИД заявил, что Россия не имеет к происходящему никакого отношения. А Новая Аляска является самостоятельным государством и имеет право для защиты своих интересов в полной мере использовать ст. 51 Устава ООН. И так как Новая Аляска посчитала Аляску незаконно аннексированной Вашингтоном в 1867 году, США вправе разрешить этот спор в международных судах.
2 февраля 2020 года
Наткнувшись на неизвестный плавающий предмет больших размеров южнее 1300 миль от Новой Аляски, получил пробоину и был вынужден начать возвращение в свой порт постоянной приписки атомный авианосец «Теодор Рузвельт». На плаву его поддерживает специальное судно.
Остальные корабли АУГ также развернулись назад из опасения, что таких предметов может быть много.
В заливе Аляска на расстоянии 400 миль западнее острова Кадьяк перестала выходить на связь эскадрилья самолётов F-35 американских ВВС. Американские СМИ сразу же вспомнили о подобном инциденте в районе Бермудских островов, где 5 декабря 1945 года при схожих обстоятельствах также исчезли пять торпедоносцев «Эвенджер».
10 марта 2020 года
Мировые СМИ активно обсуждают цитату российского президента, якобы произнесённую им незадолго до обретения независимости Новой Аляской, но ставшую известной только вчера:
— Россию так часто и необоснованно обвиняют в ведении гибридной войны. Что же, если они хотят гибридной войны, они её получат…
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту цитату, назвав сообщения о ней «чистейшей воды фальсификацией».
В Конгрессе США состоялись слушания, в ходе которых многие конгрессмены потребовали от президента США быстрых и эффективных действий по обеспечению мира на североамериканском континенте. Конгресс выразил уверенность, что ядерный конфликт с Новой Аляской невозможен, и стороны вполне могут договориться. Конгрессмены также обязали генерального прокурора США проверить информацию о том, что в 1868 году на борт брига «Оркни» золото действительно не поступало.
Принято решение о начале переговоров с Новой Аляской о дальнейшей судьбе Аляски. Также конгресс своим законом обязал президента США начать переговоры со всеми заинтересованными государствами об ограничении вооружений.
Эту статью можно было бы воспринять как фельетон, если бы не одно «но». США действительно не готовы к такой войне.
Февраль 2019 г. Пролог
«Служба безпеки Украины» представила своим руководителям в ЦРУ доклад, в котором среди прочего утверждалось следующее: «Согласно достоверным данным, полученным сразу от нескольких глубоко законспирированных агентов, длительное время работающих под прикрытием в Москве, Кремль, осознавая неоспоримое военное преимущества США и НАТО, готовит новые акции в рамках ведения гибридной войны на Дальнем Востоке. Содержание и цели акций неизвестны, однако они представляют собой огромную опасность для всего цивилизованного мира…»
Центральное разведывательное управление США, осознав и проанализировав масштабы угрозы, тут же выделило дополнительное финансирование СБУ в размере 250 миллионов долларов для уточнения обстановки. О происходящем было доложено президенту США.
Через три дня СБУ сообщила ЦРУ, что Российская Федерация готовится предъявить США территориальные претензии на Аляску и прилегающие к ней острова, мотивируя это тем, что сделка по продаже этих территории 1867 года объявляется «дезавуированной» в связи с тем, что денежные средства в размере 7, 2 миллионов долларов в бюджет России так и не поступили.
Кроме этого, ГРУ якобы достоверно установило, что на борт брига «Оркни», который должен был перевезти золото из США в Санкт-Петербург, золотые слитки вообще не грузили, а сам корабль взорвался неподалёку от Финляндии в самом конце пути.
10 апреля 2019 года
Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии с желанием большинства населения острова Большой Диомид или острова Ратманова общей площадью около 30 квадратных километров был проведён референдум о предоставлении независимости.
Подавляющее большинство постоянно проживающего населения, появившегося здесь только в конце 2018 года, проголосовало «за». Российская Федерация, уважая нормы международного права, предоставила острову независимость. Новое государство получило название Республика Новая Аляска.
В связи с этим событием в Овальном кабинете Белого дома состоялось совещание узкого круга лиц, на котором директор ЦРУ доложил, что ему ничего не известно о мирном населении острова Ратманова, так как там, по его сведениям, находится только база российских пограничников. Тем не менее, данное событие вынудило президента США сделать официальное заявление в своем «Твиттере», что начался долгожданный распад России в связи с предстоящим введением в действие очередного «суперадского» пакета санкций.
18 апреля 2019 года
Российская Федерация как правопреемница Российской империи и СССР официально уведомила США о признании сделки по продаже Аляски и прилегающих к ней островов «ничтожной», а также о передаче прав на незаконно отторгнутую США территорию Аляски Республике Новая Аляска.
В Овальном кабинете Белого дома по этому поводу состоялось очередное совещание, содержание и результаты которого остались неизвестными прессе. Лондон выступил с заявлением, что отравители отца и дочери Скрипалей скрываются на острове Ратманова и потребовал ввода туда сил ООН для их задержания.
10 июня 2019 года
В Республике Новая Аляска состоялись выборы президента и парламента. Высшую должность в государстве получил генерал-полковник Владимир Шаманов. Демократические государства в лице США и их союзников выборы не признали. О признании выборов легитимными объявили Россия и ряд других государств.
12 июня 2019 года
Президент Республики Новая Аляска заявил, что его страна никогда не смирится с фактом так называемой «продажи Аляски» и будет применять все способы, включая военную силу, для её возврата. Кроме этого, он признал суверенитет Аргентины над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, а Китая – над всеми спорными островами в Южно-Китайском море и Тайванем.
США созвали заседание Совета безопасности ООН, которое проигнорировали Россия и Китай.
5 сентября 2019 года
Военно-морская разведка США сообщила, что на Новой Аляске, ранее носившей название острова Ратманова, ею обнаружены более трех десятков пусковых установок противокорабельных ракет типа «Бал» и «Бастион», а также зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Бук-М3» и «Панцирь-С2». Разведчики вполне логично предположили, что эти средства находятся там не просто так, а что-то прикрывают.
В Овальном кабинете Белого дома состоялось очередное совещание по вопросу Новой Аляски.
5 декабря 2019 года
США выдвинули к берегам Новой Аляски авианосную ударную группировку из 16 кораблей во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». Япония отправила туда же эсминцы «Атаго», «Асигара», «Акидзуки» и «Асахи».
Российская Федерация заявила, что в полном соответствии с Беловежскими соглашениями, признанными всеми странами мира и ООН, Республике Новая Аляска отходит некоторая часть вооружений и частей. Было объявлено о безвозмездной передаче новоаляскинским вооружённым силам 4-х малых ракетных кораблей типа «Буян», 3-х стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, 12-ти Ту-22М3, эскадрильи истребителей Су-35 и боевых вертолётов Ка-52, неназванного числа атомных и дизельных подводных лодок, а также ряда частей ВДВ и морской пехоты. Дальняя авиация и флот нового государства получила в аренду на 99 лет участки на Чукотке и Камчатке с военно-морскими и военно-воздушными базами.
Кроме этого, МИД РФ объявило, что ещё весной Новой Аляске была передана одна из частей РВСН.
В связи с этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что Новая Аляска по своей военной мощи и наличии ядерной триады стала новым источником военной напряжённости на севере Тихого океана. Он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на опасности.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своём выступлении перед Палатой общин пообещал, что «Россия будет жестоко наказана за свою наглость», однако подробности не уточнил.
Страны Балтии выступили с резким заявлением, в котором предупредили РФ об ответственности за дальнейшее обострение ситуации в Беринговом проливе. Польша заявила, что в целях поддержки США готова отправить 1000 своих военнослужащих для обороны Аляски и острова святого Лаврентия. Украина в лице своих вновь избранных четырёх президентов ограничилась выражением солидарности с Вашингтоном.
В связи с отсутствием ледоколов, исчерпанием припасов и поголовной простудой личного состава АУГ США и японские эсминцы вернулась в свои порты.
29 января 2020 года
На острове Крузенштерна или Малом Диомеде, принадлежащем США, появились большие группы неизвестных эскимосов, которые позже были определены ЦРУ как чукчи, буряты и тувинцы из отряда спецназначения 76-й Псковской дивизии ВДВ. Малый Диомед заявил о своём выходе из Соединённых Штатов.
30 января 2020 года
В ночь на 30 января Новая Аляска объявила о присоединении к ней Аляски. В Уэйлсе, Тин Сити, Лопп Лагуне подняты флаги Новой Аляски. Россия устами своего министра иностранных дел Сергея Лаврова заявила о своём невмешательстве. К вечеру этого же дня президент Новой Аляски предупредил США, что в случае вооружённого вмешательства его страна будет считать себя вправе применить ядерное оружие.
Военно-морская разведка США сообщила, что только что ей стало известно о нахождении на территории Новой Аляски как минимум 6-ти подвижных пусковых установок стратегических ракет типа «Тополь-М» и представило в доказательство фотографии.
США попытались начать переброску на Аляску своих военно-воздушных сил и контингентов национальной гвардии на транспортных самолётах С-130 «Геркулес» и С-5 «Гэлэкси», однако им пришлось от этого отказаться в связи с отказом всех типов навигации и связи.
31 января 2020 года
Новая Аляска объявила о переходе под её управление Йорка, порта Кларенс и Бревиг-Мишна. Во всех населённых пунктах Аляски сохраняется спокойная обстановка, а население выражает восторг в связи с тем, что Новая Аляска пообещала местным жителям бесплатный сжиженный газ в течение 10 лет.
В Овальном кабинете Белого дома состоялось совещание. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что на нём рассматривался вопрос применения ядерного оружия как по Новой Аляске, так и по силам её вторжения на территории самой Аляски. Однако от него отказались в связи с тем, что, во-первых, новоаляскинские десантники массово применяют средства РЭБ и ослепления противника, из-за чего БПЛА, авиация и спутники никак не могут обнаружить присутствие иностранных военнослужащих. По той же причине не работают все каналы связи с оккупированными территориями.
Во-вторых, сама Новая Аляска обладает эффективной системой ПВО и ПРО и способна нанести ответный ядерный удар такой мощи, что США могут перестать существовать.
Сара Сандерс рассказала, что, по данным СБУ, поступившим от одного из украинских президентов, на острове Новая Аляска оборудована целая база для оружия Судного дня — управляемых торпед «Посейдон» с ядерными боеголовками, обладающих неограниченным радиусом действия.
Посол США в РФ Джон Хантсман вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову ноту, в которой президент США потребовал прекратить поддержку Республики Новая Аляска. В своем ответе российский МИД заявил, что Россия не имеет к происходящему никакого отношения. А Новая Аляска является самостоятельным государством и имеет право для защиты своих интересов в полной мере использовать ст. 51 Устава ООН. И так как Новая Аляска посчитала Аляску незаконно аннексированной Вашингтоном в 1867 году, США вправе разрешить этот спор в международных судах.
2 февраля 2020 года
Наткнувшись на неизвестный плавающий предмет больших размеров южнее 1300 миль от Новой Аляски, получил пробоину и был вынужден начать возвращение в свой порт постоянной приписки атомный авианосец «Теодор Рузвельт». На плаву его поддерживает специальное судно.
Остальные корабли АУГ также развернулись назад из опасения, что таких предметов может быть много.
В заливе Аляска на расстоянии 400 миль западнее острова Кадьяк перестала выходить на связь эскадрилья самолётов F-35 американских ВВС. Американские СМИ сразу же вспомнили о подобном инциденте в районе Бермудских островов, где 5 декабря 1945 года при схожих обстоятельствах также исчезли пять торпедоносцев «Эвенджер».
10 марта 2020 года
Мировые СМИ активно обсуждают цитату российского президента, якобы произнесённую им незадолго до обретения независимости Новой Аляской, но ставшую известной только вчера:
— Россию так часто и необоснованно обвиняют в ведении гибридной войны. Что же, если они хотят гибридной войны, они её получат…
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту цитату, назвав сообщения о ней «чистейшей воды фальсификацией».
В Конгрессе США состоялись слушания, в ходе которых многие конгрессмены потребовали от президента США быстрых и эффективных действий по обеспечению мира на североамериканском континенте. Конгресс выразил уверенность, что ядерный конфликт с Новой Аляской невозможен, и стороны вполне могут договориться. Конгрессмены также обязали генерального прокурора США проверить информацию о том, что в 1868 году на борт брига «Оркни» золото действительно не поступало.
Принято решение о начале переговоров с Новой Аляской о дальнейшей судьбе Аляски. Также конгресс своим законом обязал президента США начать переговоры со всеми заинтересованными государствами об ограничении вооружений.
Эту статью можно было бы воспринять как фельетон, если бы не одно «но». США действительно не готовы к такой войне.
- Автор:
- avia12005
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