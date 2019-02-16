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Пенс пригрозил странам НАТО, закупающим оружие у "потенциальных противников"

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Соединенные Штаты выступают категорически против закупок странами-членами НАТО оружия у потенциальных противников, заявил американский вице-премьер Майкл Пенс.

Пенс пригрозил странам НАТО, закупающим оружие у "потенциальных противников"



Выступая на Мюнхенской конференции, Пенс, в частности, заявил, что "Вашингтон не намерен терпеть закупки оружия странами НАТО у потенциальных противников". Согласно его заявлению, Соединенные Штаты "не будут стоять сложа руки, когда их союзники по НАТО приобретают вооружения у противников США".

Соединенные Штаты не смогут гарантировать мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока
- добавил он.

Ранее турецкие СМИ в очередной раз сообщили, что согласно заявлению высокопоставленного американского военного источника, в Вашингтоне приняли решение не продавать Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot, если Анкара всё же купит российские ЗРК C-400.

В тоже время в Анкаре заявили, что Турция не откажется от покупки российских ЗРС С-400, даже в случае покупки у США комплексы Patriot.

Покупка российских ЗРС С-400 никак не зависит от поставки американских ЗРК. Эти темы не связаны между собой
- заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Как сообщалось ранее, Турция отклонила предложение США отказаться от закупки С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку комплексов, ни передачу технологий. Отмечалось, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.



Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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