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СМИ: Российская армия получит новый танк Т-90М в этом году

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Новые танки Т-90М, разработанные в интересах Министерства обороны РФ, начнут поступать в вооруженные силы России уже в этом году, это предусмотрено контрактом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

СМИ: Российская армия получит новый танк Т-90М в этом году



Согласно озвученной информации, разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3", российский танк Т-90М начнет поступать в войска уже в этом году. Модификация танка Т-90М является модернизацией танка Т-90 с повышением его боевых и эксплуатационных характеристик. На Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Ранее танк Т-90М "Прорыв" был представлен на форме "Армия-2018".

Между тем, в корпорации "Уралвагонзавод", информацию о поступлении новых танков в ВС РФ, никак не прокомментировали, заявив, что это является секретной информацией, относящейся к гособоронзаказу.

Однако ранее, в конце января прошлого года в корпорации заявляли, что новый танк Т-90М поступит на вооружение российской армии в ближайшее время, при этом численность первой партии машин будет соответствовать батальонному комплекту. Также заявлялось о планах подвергнуть модернизации до уровня Т-90М четыреста танков Т-90, уже стоящих на вооружении ВС РФ.
Использованы фотографии:
Уралвагонзавод
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