Украинский Т-64 образца 2017 года. Долгожданный прорыв?

Нужно полагать, интересующийся вопросами танкостроения человек, в целом, осведомлен о ситуации в оборонно-промышленном комплексе Украины. Поэтому детально рассматривать ее смысла, пожалуй, нет. Если вкратце, то ситуация прекрасно видна на примере знаменитого харьковского Завода имени Малышева. Последний успех сопутствовал предприятию более десяти лет назад: в 1996 году удалось подписать с Пакистаном контракт на сумму 550 миллионов долларов, предполагающий поставку 320 танков Т-80УД. Темпы были хорошие, и контракт выполнили уже в 1999 году.Но если в советские годы завод мог производить тысячи танков, а в 90-е — сотни, то сейчас реальной проблемой стало производство 1 (одного) «Оплота». Недавно стало известно, что Украина не смогла продать американцам один экземпляр танка, который должна была построить еще семь лет назад. Теперь производитель вернет заказчикам внушительный аванс, а Вашингтон не сможет проверить одну из версий Т-80 в действии.Война на Донбассе ничего в этом плане кардинально не изменила: ситуация в танкостроении как была критической, так и остается. Между тем, украинским специалистам Минобороны нашлось место в новых реалиях: речь идет о ремонте и модернизации старых советских ОБТ. Чаще всего (и это хорошо иллюстрирует ситуация с БМ «Булат») модернизированные версии наследовали те же самые недостатки, которые были у советских танков, а иногда даже умудрялись преумножать их. Однако, судя по всему, Украина, наконец, получила вполне достойный экономичный вариант Т-64 — Т-64 образца 2017 года. На него обратил внимание эксперт в области танкостроения Алексей Хлопотов, известный как Gur Khan.Начнем, пожалуй, с позитивных для Украины моментов. Как следует из сообщения «Укроборонпрома», датированного одиннадцатым февраля, «Харьковский бронетанковый завод» имел к тому времени за своей спиной уже более сотни Т-64 образца 2017 года. Хорошие темпы, как для бывшего СНГ.C первого взгляда может показаться, что перед нами просто одна из многочисленных ранее представленных версий Т-64, но это не совсем так. Главным отличием модернизированного танка стала передовая по меркам СНГ электроника. В рамках модернизации машина получила современные приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Их установили на штатные крепления и подключили к электрической сети танка. Как сообщает сайт «Укроборонпрома», «благодаря высококачественным комплектующим они (приборы, — ВО) обладают высокой устойчивостью к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне». В свою очередь, прицельный комплекс наводчика получил тепловизор, обеспечивающий возможность ведения боевых действий в простых и сложных метеоусловиях, в любое время суток.Важным элементом улучшения стала система спутниковой навигации от компании «Оризон-Навигация». За счет нее можно в режиме «онлайн» обмениваться данными с другими военнослужащими, информация о местонахождении танка может поступать, в том числе, — к участвующему в операции высшему офицерскому составу. «Модернизация включает в себя: замену ТПН-1-49-23 на ТПВ, замену ТКН-3В и ТВН-4 на такие же с ЭОП 3+(или 4) поколения, ДжиПиЭска с антенной, новая радейка с защищенным кодированным каналом, новая НДЗ», — заявил Алексею Хлопотову один из военнослужащих украинской армии.Конечно, возможность вести бой ночью, а также сетецентрический принцип — не новинка для стран Запада. Однако для СНГ — это все еще роскошь. Кроме этого, на танке установили цифровую радиостанцию «Лыбидь К-2РБ», которая, по словам Хлопотова, лучше российской Р-168, устанавливаемой на танке Т-72Б3. Также специалист похвалил применение на Т-64 образца 2017 года динамической защиты «Нож», отметив, что она превосходит «Контакт». Хотя такое безапелляционное заявление звучит неоднозначно.«По эксплуатации Т-64БВ образца 2017 г. особо ничем не отличается от серийных Т-64БВ. Двигатель все тот же, хотя на некоторых стоит "Булатовский" на 850 л.с. Видимо в будущем планируют ставить его, а может, и просто попробовали», — заявил Gur Khan-у его знакомый из ВСУ. Если говорить по-простому, то на ходовых качествах украинских танков снова сэкономили. Стоит сказать, что высокая подвижность никогда не была преимуществом 64-ки. Машина по этому показателю не может сравниться ни с лучшими западными танками, ни с газотурбинным Т-80, ни с новым российским Т-14 (хотя к силовой установке последнего есть много вопросов).У Т-64Б, напомним, при массе почти 40 тонн, мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил. Примечательно, что проблемы с перетяжеленным «Булатом» и его относительно слабым двигателем, видимо, ничему не научили украинских экспертов. Впрочем, упомянутый выше Т-72Б3 — тоже далеко не резвый бегун. При массе машины в 46 тонн мощность двигателя В-84-1 составляет 840 лошадиных сил. С другой стороны, на Т-72Б3 образца 2016 установлены В-92С2Ф, имеющие максималку в 1130 лошадиных сил. Это значительно лучше.В заключении хочется отметить, что оба танка — и Т-64 образца 2017 года, и Т-72 образца 2016 года — можно назвать экономичными вариантами модернизации старых боевых машин, которые, в целом, вполне подходят для стран, не имеющих больших средств на оборону и безопасность. В случае с Россией проблема, скорее не столько в бедности, сколько в необходимости тратить огромную часть оборонного бюджета на содержание ядерной триады. Сюда стоит добавить разного рода полумифические проекты будущего, а также банальное нецелевое расходование средств.В случае с Украиной все еще проще: новых танков нет, контрактов на закупки серьезных партий техники за рубежом — тоже. В условиях, когда нельзя полностью положиться на свой ВПК, а денег хронически не хватает — выбирать не приходится. Так что экономичный Т-64 образца 2017 года стал едва не лучшим творением украинской оборонки за последние несколько лет, если не больше. Добавим также, что в случае с Украиной экономия на танках частично действительно оправдана. Для украинской армии, ОБТ — не самое главное: пожалуй, новые современные БМП, БТР и противотанковые комплексы — куда важнее.