Лёгкие и летальные. Американские военные хотят новые пулемёты
В сфере крупнокалиберных пулеметов традиционно преобладают системы вооружения калибра .50 (12,7x99 мм), которые предлагают спешенным, моторизованным и воздушно-десантным силам повышенную огневую мощь и дальность по сравнению с более легкими вариантами среднего калибра. В последние годы в связи с желанием военных нарастить эти преимущества особое внимание стало уделяться совершенствованию 12,7-мм пулеметов, а также системам большего калибра, особенно в связи с их установкой на транспортные средства.
В последние годы крупнокалиберный пулемет получил второе дыхание
Одной из самых известных 12,7-мм систем, стоящих на вооружении, является крупнокалиберный пулемет М2А1 Quick-Change Barrel (QCB) производства компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), который поставляется в американскую армию с целью с тем, чтобы наземные подразделения могли повысить свои возможности в борьбе с живой силой, материальными объектами и летательными аппаратами противника.
Такие системы, как например, пулемет М2А1 (фото внизу), предоставляют пользователям максимальную дальность действительного огня 1830 метров, что значительно больше дальности существующих среднекалиберных 7,62x51 мм пулеметов, которые также устанавливаются на машины для поддержки передовых мобильных групп.
Впрочем, в мире идет непрерывный процесс уменьшения размеров и веса этих пулеметов воздушного охлаждения с автоматикой использующей силу отдачи. Усовершенствования варьируются от более легких стволов и треног, установки продвинутых прицельных систем до доработки патронов 12,7x99 мм (50 BMG).
Пулемет М2А1 QCB, например, весит 38,2 кг, тогда как модель МЗМ HMG (обозначение GAU-21 в ВМС и КМП США) от компании FN America имеет общий вес 36,4 кг. Американская армия в настоящее время проводит также оценку конструкции верхних ствольных коробок из титана. Впрочем, в компании GD-OTS пояснили, что подрядчики скорее всего пока не будут развивать этот и другие проекты по совершенствованию 12,7-мм систем без согласия армии, которая впервые опубликовала соответствующие запросы информации в середине 2017 года.
Пулемет GAU-19B компании GD-OTS был установлен на тактический бронеавтомобиль GMV 1.1 для того, чтобы заинтересовать Командование сил специальных операций в подобной комбинации
Общие цели
Воздушно-десантные и сухопутные войска в настоящее время пробуют однозначно определиться со своими предпочтениями, уходя от этих более традиционных крупнокалиберных пулеметов (ККП). Американские военные пристально следят за разработками более легких среднекалиберных пулеметов, а также изучают возможность замены 12,7-мм систем более крупными 30-мм пушками с цепным приводом, которые рассматриваются в качестве основных систем вооружения для тактической наземной военной техники.
Американское командование силами специальных операций (USSOCOM) и Корпус морской пехоты (КМП) США в настоящее время реализуют совместную программу по разработке легкой системы вооружения меньшего калибра и боеприпаса к ней, которая сможет дать передовым наземным подразделением такой же уровень огневой мощи, как и система калибра 12,7 мм, но при этом обеспечит повышение дальнобойности, снижение массы и к минимуму сведет объём материально-технического снабжения.
Программой легкого среднего пулемета LWMMG (Light Weight Medium Machine Gun) предусматривается закупка подразделениями USSOCOM и КМП систем вооружения калибра .338 (эквивалентно 8,6 мм) в количестве порядка 5000 штук. После успешных начальных войсковых испытаний и оценки может быть закуплено большее количество этих пулеметов.
В требовании, опубликованном в августе 2017 года, определена система вооружения, весящая не более 10,9 кг без патронов, которая обеспечивает возможности не хуже возможностей существующих вариантов ККП, но при значительном снижении веса. Несмотря на присутствие в концепции понятия «средний пулемет», программа LWMMG нацелена на обеспечение операторов способностью поражать живую силу и технику на дистанциях до 2000 метров и более, а это увеличение дальности на «несколько сотен метров» по сравнению с 12,7-мм вариантами.
Описывая, как выбранный пулемет LWMMG должен обеспечивать стрелков точностью и огневой мощью на оптимизированных дальностях от 800 до 2000 метров по целям размером с человека и машину, представитель USSOCOM признал, что могут возникнуть проблемы касательно интеграции систем управления огнем с системами вооружения, если их прочно не установить на треноге или не закрепить на машине.
На конференции промышленности ССО во Флориде в мае прошлого года представитель USSOCOM пояснил, что они будут всецело поддерживать разработку патрона .338NM в течение 2019 года, как и разработку LWMMG в 2020-2021 годы. Как подтвердил Марк Оуэнс, руководитель программ по боеприпасам и вооружению в USSOCOM, конечной целью является развертывание выбранных пулеметов LWMMG в 2022 году.
Пулемет LWMMG должен иметь вес сравнимый с весом среднекалиберного М240В, его базовый патрон на основе полимеров еще больше снизит нагрузку на тактические автомобили и спешенных пользователей. По словам Оуэнса, новый пулемет должен включать продвинутый ствол и глушитель, а также технологию уменьшения теплового излучения. Он добавил, что в рамках программы LWMMG будет открыт конкурс за контракт на неопределенное количество сроком на пять лет и стоимостью до 49 миллионов долларов.
«Мы не ищем такую же технологию, как ККП, мы ищем более высокую эксплуатационную готовность и работоспособность даже после отстрела нескольких очередей по 500 выстрелов, — заметил Оуэнс, добавив, что «новая технология абсолютно необходима для достижения целей программы». Запрос предложений должен быть выпущен в начале 2019 года, а выдача контракта должна состояться в конце этого же года.
Альтернативный калибр
Технологии вооружения, которые скорее всего будут рассматриваться USSOCOM и КМП, включают семейство пулеметов с телескопическим патронами от компании Textron Systems, которые на данный момент доступны в калибрах 6,5 мм и 7,62 мм.
В компании GDOTS также подтвердили, что собираются предложить свое собственное изделие для программы LWMMG, которое был показано на конференции SOFIC в прошлом году. Этот пулемет спроектирован для стрельбы патронами 300g Sierra Hollow Point Boat Tail, Full Metal Jacket, а также бронебойными патронами с максимальной начальной скоростью почти 810 м/с.
Калибр .338NM рассматривается USSOCOM и другими структурами в качестве альтернативного калибра (между 7,62x51 мм и более крупными патронами 12,7x99 мм стандарта НАТО), который можно было бы вести огонь из пулеметов, а также снайперских и штурмовых винтовок.
Спрос на калибр .338NM растет повсеместно в вооруженных силах и USSOCOM не исключение. Командование уже выразило намерение принять на вооружение снайперскую винтовку следующего поколения Advanced Sniper Rifle разных калибров, включая .338NM, как часть модульного решения, нацеленного на обеспечение пользователей максимальной гибкостью в летальностью на поле боя.
Впрочем, пулемет LWMMG от компании GD-OTS имеет дальность действительного огня 1700 метров, что не соответствует программным требованиям USSOCOM и КМП — «более 2000 метров».
Как заявляют в компании, ее пулемет LWMMG дает стрелку явное преимущество на увеличенных дистанциях и в ближнем бою, при этом особо подчеркивается соответствие оружия городским операциям.
Компания GD-OTS предлагает свой пулемет на замену крупнокалиберным пулеметам, например, модели М2 Browning. Там пояснили, что вариант калибра .338NM закроет брешь между 7,62-мм и 12,7-мм оружием без потребности в дополнительных системах уменьшения отдачи, кроме тех, что уже используются в подобных 7,62-мм системах.
Из пресс-релиза компании GD-OTS: «С 1000 метров пулемет LWMMG способен пробить бронежилет Level III и вывести из строя небронированную технику за счет доставки до цели более 1900 футо-фунтов (2576 джоулей) энергии, что более чем в четыре раза больше воздействия 7,62-мм пули стандарта НАТО. При весе менее 10,9 кг и полностью складном прикладе пулемет LWMMG предлагает спешенным и моторизованным подразделениям превосходную мобильность и транспортабельность».
Компания GD-OTS разработала также технологию уменьшения отдачи Short Recoil Impulse Averaging. Кроме того, пулемет LWMMG имеет несколько направляющих Пикатинни для крепления различных тактических аксессуаров. включая системы управления огнем, лазерные дальномеры и указатели. «LWMMG — это система вооружения, которая намного повышает оперативные возможности бойца. — заявляют в компании GD-OTS. — Увеличение эффективной дальности и летальности в легком платформе существенно для спешенных операций. Она обеспечивает точный огонь на больших дистанциях, в настоящее время ассоциирующихся с пулеметом М2 Browning, но без его чрезмерной массы».
Этот пулемет компания GD-OTS предлагает Командованию ССО и КМП США в рамках программы LWMMG
Ставим на машины
Пока ССО и КМП США обдумывают замену 7,62-мм и 12,7-мм пулеметов и концепции их боевого применения в спешенных и моторизованных подразделениях, отдавая предпочтение LWMMG, промышленность также предлагает оружие более крупного калибра, которое можно устанавливать на тактические бронеавтомобили. Эти системы предназначены обеспечить летальное превосходство над противником, который обычно сам полагается на снайперские ККП.
Компания GD-OTS проводит оценку нескольких индивидуальных и обслуживаемых расчетами систем вооружения для установки на борт тактического бронеавтомобиля GMV 1.1 командования ССО. По данным компании, потенциальные решения на данный момент включают установку пулемета Гатлинга GAU-19B, который был показан на автомобиле GMV 1.1 на выставке AUSA в октябре 2017 года.
Легкий пулемет Гатлинга GAU-19B в трехствольной конфигурации имеет наработку на отказ в среднем 40000 выстрелов. Сконструированный под стрельбу патронами 12,7-мм М9 стандарта НАТО, пулемет GAU-19B весит 48 кг и имеет циклическую скорострельность до 1300 выстрелов в минуту.
Пулемет GAU-19B со стандартным боекомплектом до 1200 патронов может устанавливаться не только на тактические автомобили, но и на надводные суда и в самолеты, обеспечивая огневую поддержку в самых разных условиях.
«Установленный на бронетранспортеры или машины общего назначения, например, GMV 1.1, пулемет GAU-19B предлагает высокую скорострельность в простой недорогой системе вооружения и позволяет эффективно бороться с легкими транспортными средствами и живой силой. — отметил представитель компании GD-OTS. — Пулемет GAU-19B, устанавливаемый в качестве дополнительного вооружения к системам большего калибра, обеспечивает защиту от ближних наземных угроз, а также от воздушных угроз».
Пулемет GAU-19A во всей красе
Пушечные возможности
Компания Northrop Grumman Armament Systems (NGAS), ранее называвшаяся Orbital ATK Armament Systems, разрабатывает свою 30-мм пушку M230LF Bushmaster с цепным приводом для установки на тактические машины.
Представитель NGAS пояснил, что компания провела несколько демонстрационных испытаний своей системы вооружения на борту различных платформ, включая бронеавтомобиль JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) от Oshkosh Defense, коммерческие автомобили Toyota и различные машины сил специальных операций, варьирующиеся от GMV 1.1 до автомобиля DAGOR компании Polaris Government and Defense. «Пушка M230LF привлекает большое внимание американских армии и ССО своей огневой мощью, которую он добавляет небольшим и средним транспортным средствам за счет установки на них боевого модуля. Специальные силы также рассматривают возможность его установки в качестве ручного или дистанционно управляемого оружия на свои небольшие штурмовые автомобили типа Polaris DAGOR».
ССО и КМП США в настоящее время реализуют совместную программу по более легкой системе вооружения меньшего размера
На ежегодной конференции Bushmaster User Conference в октябре 2017 года компания NGAS представила концепцию установки пушки M230LF на бронеавтомобиль JLTV и пикап Toyota, соответственно в модули производства EOS и Kongsberg. Представитель NGAS отметил, что пушка M230LF могла бы заменить 12,7-мм пулеметы на технике ССО, а также в обычных наземных подразделениях.
«Американская армия заинтересована в этом, поскольку пушка M230LF не намного тяжелее 12,7-мм пулемета, но при этом значительно повышает боевые возможности», — отметил представитель NGAS. По данным компании, M230LF весит 72.6 кг, что существенно больше веса 12,7-мм пулеметов.
Пушка M230LF на бронеавтомобиле JLTV
Описывая M230LF как «среднекалиберную» пушку, в компании NGAS пояснили, что постоянно развивающееся поле боя продолжает менять потребности солдата, которому необходимы надежные, точные, многозадачные и легкие системы огневой поддержки. Пушка M230LF, уже опробованная в боевых условиях на борту вертолетов АН-64 Apache, может вести огонь осколочно-фугасными снарядами М789, практическими М788 и 30-мм ADEN/DEFA стандарта НАТО, обеспечивая пользователей способностью бороться с более широким набором целей по сравнению с 12,7-мм калибром.
Пушка M230LF, способная вести огонь одиночными выстрелами и автоматическими очередями до 200 выстрелов в минуту, также получает преимущества от боеприпасов следующего поколения, к которым проявляют интерес армии многих стран. По данным NGAS, эти разработки включают снаряды воздушного подрыва, имеющие специальные датчики, способные определять сигнатуру целей и взрываться на «установленных дистанциях» от них с целью максимально эффективного воздействия.
«Мы разрабатываем эти возможности прямо сейчас специально для пушки M230LF», — подтвердили в NGAS. Компания также опирается на опыт, полученные в программе ЕХАСТО, в рамках которой разрабатывались системы наведения в полете для 30-мм снарядов. «В перспективе управляемые снаряды будут способны отклоняться от своей траектории для более точного попадания», — продолжил представитель компании.
В рамках программы ЕХАСТО компания NGAS сотрудничала с Teledyne по разработке системы наведения для 12,7-мм пули. «Если вы взглянете на подобные возможности для 30-мм боеприпасов, то здесь больше пространства для работы, особенно, если это система вооружения, установленная на машине. Вы располагаете действительно большими вычислительными мощностями и вы можете работать с большим числом систем управления огнем на борту боевой платформы». — пояснили в компании. Подобное решение будет способно обеспечить огневые задачи по борьбе с наземными и воздушными целями. Там также рассказали, что «намерены представить экспортные варианты боеприпасов с неконтактными взрывателями и воздушного подрыва».
Реакция на возрождение
Несмотря на последние разработки боеприпасов калибров .338NM и 30-мм, будущее 12,7-мм остается безоблачным, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
В июне 2018 года компания BAE Systems объявила о том, что инвестирует почти 13 миллионов долларов в свой патронный завод Radway Green в Великобритании с целью запуска новой линии по производству 12,7-мм патронов.
Этот завод способен производить до 10 миллионов патронов в год; организация же новой линии связана с закупками британской армией пулеметов М2, которые устанавливаются в стабилизированные дистанционно управляемые боевые модули от Kongsberg, которые в свою очередь устанавливаются на наземные машины различного назначения.
В заявлении компании BAE Systems говорится, что 12,7-мм патрон в последние годы «возрождается, в частности в британской армии, которая признала его высокоэффективным во время кампаний в Ираке и Афганистане». Патроны с этой линии пойдут не только в британскую армию, но и зарубежным заказчикам, которые намерены расширить арсеналы своих систем вооружения калибра 12,7 мм.
По материалам сайтов:
www.nationaldefensemagazine.org
www.gd-ots.com
www.northropgrumman.com
en.wikipedia.org
www.baesystems.com
www.militarytimes.com
pinterest.com
www.super-hobby.com
www.militaryfactory.com
В последние годы крупнокалиберный пулемет получил второе дыхание
Одной из самых известных 12,7-мм систем, стоящих на вооружении, является крупнокалиберный пулемет М2А1 Quick-Change Barrel (QCB) производства компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), который поставляется в американскую армию с целью с тем, чтобы наземные подразделения могли повысить свои возможности в борьбе с живой силой, материальными объектами и летательными аппаратами противника.
Такие системы, как например, пулемет М2А1 (фото внизу), предоставляют пользователям максимальную дальность действительного огня 1830 метров, что значительно больше дальности существующих среднекалиберных 7,62x51 мм пулеметов, которые также устанавливаются на машины для поддержки передовых мобильных групп.
Впрочем, в мире идет непрерывный процесс уменьшения размеров и веса этих пулеметов воздушного охлаждения с автоматикой использующей силу отдачи. Усовершенствования варьируются от более легких стволов и треног, установки продвинутых прицельных систем до доработки патронов 12,7x99 мм (50 BMG).
Пулемет М2А1 QCB, например, весит 38,2 кг, тогда как модель МЗМ HMG (обозначение GAU-21 в ВМС и КМП США) от компании FN America имеет общий вес 36,4 кг. Американская армия в настоящее время проводит также оценку конструкции верхних ствольных коробок из титана. Впрочем, в компании GD-OTS пояснили, что подрядчики скорее всего пока не будут развивать этот и другие проекты по совершенствованию 12,7-мм систем без согласия армии, которая впервые опубликовала соответствующие запросы информации в середине 2017 года.
Пулемет GAU-19B компании GD-OTS был установлен на тактический бронеавтомобиль GMV 1.1 для того, чтобы заинтересовать Командование сил специальных операций в подобной комбинации
Общие цели
Воздушно-десантные и сухопутные войска в настоящее время пробуют однозначно определиться со своими предпочтениями, уходя от этих более традиционных крупнокалиберных пулеметов (ККП). Американские военные пристально следят за разработками более легких среднекалиберных пулеметов, а также изучают возможность замены 12,7-мм систем более крупными 30-мм пушками с цепным приводом, которые рассматриваются в качестве основных систем вооружения для тактической наземной военной техники.
Американское командование силами специальных операций (USSOCOM) и Корпус морской пехоты (КМП) США в настоящее время реализуют совместную программу по разработке легкой системы вооружения меньшего калибра и боеприпаса к ней, которая сможет дать передовым наземным подразделением такой же уровень огневой мощи, как и система калибра 12,7 мм, но при этом обеспечит повышение дальнобойности, снижение массы и к минимуму сведет объём материально-технического снабжения.
Программой легкого среднего пулемета LWMMG (Light Weight Medium Machine Gun) предусматривается закупка подразделениями USSOCOM и КМП систем вооружения калибра .338 (эквивалентно 8,6 мм) в количестве порядка 5000 штук. После успешных начальных войсковых испытаний и оценки может быть закуплено большее количество этих пулеметов.
В требовании, опубликованном в августе 2017 года, определена система вооружения, весящая не более 10,9 кг без патронов, которая обеспечивает возможности не хуже возможностей существующих вариантов ККП, но при значительном снижении веса. Несмотря на присутствие в концепции понятия «средний пулемет», программа LWMMG нацелена на обеспечение операторов способностью поражать живую силу и технику на дистанциях до 2000 метров и более, а это увеличение дальности на «несколько сотен метров» по сравнению с 12,7-мм вариантами.
Описывая, как выбранный пулемет LWMMG должен обеспечивать стрелков точностью и огневой мощью на оптимизированных дальностях от 800 до 2000 метров по целям размером с человека и машину, представитель USSOCOM признал, что могут возникнуть проблемы касательно интеграции систем управления огнем с системами вооружения, если их прочно не установить на треноге или не закрепить на машине.
На конференции промышленности ССО во Флориде в мае прошлого года представитель USSOCOM пояснил, что они будут всецело поддерживать разработку патрона .338NM в течение 2019 года, как и разработку LWMMG в 2020-2021 годы. Как подтвердил Марк Оуэнс, руководитель программ по боеприпасам и вооружению в USSOCOM, конечной целью является развертывание выбранных пулеметов LWMMG в 2022 году.
Пулемет LWMMG должен иметь вес сравнимый с весом среднекалиберного М240В, его базовый патрон на основе полимеров еще больше снизит нагрузку на тактические автомобили и спешенных пользователей. По словам Оуэнса, новый пулемет должен включать продвинутый ствол и глушитель, а также технологию уменьшения теплового излучения. Он добавил, что в рамках программы LWMMG будет открыт конкурс за контракт на неопределенное количество сроком на пять лет и стоимостью до 49 миллионов долларов.
«Мы не ищем такую же технологию, как ККП, мы ищем более высокую эксплуатационную готовность и работоспособность даже после отстрела нескольких очередей по 500 выстрелов, — заметил Оуэнс, добавив, что «новая технология абсолютно необходима для достижения целей программы». Запрос предложений должен быть выпущен в начале 2019 года, а выдача контракта должна состояться в конце этого же года.
Альтернативный калибр
Технологии вооружения, которые скорее всего будут рассматриваться USSOCOM и КМП, включают семейство пулеметов с телескопическим патронами от компании Textron Systems, которые на данный момент доступны в калибрах 6,5 мм и 7,62 мм.
В компании GDOTS также подтвердили, что собираются предложить свое собственное изделие для программы LWMMG, которое был показано на конференции SOFIC в прошлом году. Этот пулемет спроектирован для стрельбы патронами 300g Sierra Hollow Point Boat Tail, Full Metal Jacket, а также бронебойными патронами с максимальной начальной скоростью почти 810 м/с.
Калибр .338NM рассматривается USSOCOM и другими структурами в качестве альтернативного калибра (между 7,62x51 мм и более крупными патронами 12,7x99 мм стандарта НАТО), который можно было бы вести огонь из пулеметов, а также снайперских и штурмовых винтовок.
Спрос на калибр .338NM растет повсеместно в вооруженных силах и USSOCOM не исключение. Командование уже выразило намерение принять на вооружение снайперскую винтовку следующего поколения Advanced Sniper Rifle разных калибров, включая .338NM, как часть модульного решения, нацеленного на обеспечение пользователей максимальной гибкостью в летальностью на поле боя.
Впрочем, пулемет LWMMG от компании GD-OTS имеет дальность действительного огня 1700 метров, что не соответствует программным требованиям USSOCOM и КМП — «более 2000 метров».
Как заявляют в компании, ее пулемет LWMMG дает стрелку явное преимущество на увеличенных дистанциях и в ближнем бою, при этом особо подчеркивается соответствие оружия городским операциям.
Компания GD-OTS предлагает свой пулемет на замену крупнокалиберным пулеметам, например, модели М2 Browning. Там пояснили, что вариант калибра .338NM закроет брешь между 7,62-мм и 12,7-мм оружием без потребности в дополнительных системах уменьшения отдачи, кроме тех, что уже используются в подобных 7,62-мм системах.
Из пресс-релиза компании GD-OTS: «С 1000 метров пулемет LWMMG способен пробить бронежилет Level III и вывести из строя небронированную технику за счет доставки до цели более 1900 футо-фунтов (2576 джоулей) энергии, что более чем в четыре раза больше воздействия 7,62-мм пули стандарта НАТО. При весе менее 10,9 кг и полностью складном прикладе пулемет LWMMG предлагает спешенным и моторизованным подразделениям превосходную мобильность и транспортабельность».
Компания GD-OTS разработала также технологию уменьшения отдачи Short Recoil Impulse Averaging. Кроме того, пулемет LWMMG имеет несколько направляющих Пикатинни для крепления различных тактических аксессуаров. включая системы управления огнем, лазерные дальномеры и указатели. «LWMMG — это система вооружения, которая намного повышает оперативные возможности бойца. — заявляют в компании GD-OTS. — Увеличение эффективной дальности и летальности в легком платформе существенно для спешенных операций. Она обеспечивает точный огонь на больших дистанциях, в настоящее время ассоциирующихся с пулеметом М2 Browning, но без его чрезмерной массы».
Этот пулемет компания GD-OTS предлагает Командованию ССО и КМП США в рамках программы LWMMG
Ставим на машины
Пока ССО и КМП США обдумывают замену 7,62-мм и 12,7-мм пулеметов и концепции их боевого применения в спешенных и моторизованных подразделениях, отдавая предпочтение LWMMG, промышленность также предлагает оружие более крупного калибра, которое можно устанавливать на тактические бронеавтомобили. Эти системы предназначены обеспечить летальное превосходство над противником, который обычно сам полагается на снайперские ККП.
Компания GD-OTS проводит оценку нескольких индивидуальных и обслуживаемых расчетами систем вооружения для установки на борт тактического бронеавтомобиля GMV 1.1 командования ССО. По данным компании, потенциальные решения на данный момент включают установку пулемета Гатлинга GAU-19B, который был показан на автомобиле GMV 1.1 на выставке AUSA в октябре 2017 года.
Легкий пулемет Гатлинга GAU-19B в трехствольной конфигурации имеет наработку на отказ в среднем 40000 выстрелов. Сконструированный под стрельбу патронами 12,7-мм М9 стандарта НАТО, пулемет GAU-19B весит 48 кг и имеет циклическую скорострельность до 1300 выстрелов в минуту.
Пулемет GAU-19B со стандартным боекомплектом до 1200 патронов может устанавливаться не только на тактические автомобили, но и на надводные суда и в самолеты, обеспечивая огневую поддержку в самых разных условиях.
«Установленный на бронетранспортеры или машины общего назначения, например, GMV 1.1, пулемет GAU-19B предлагает высокую скорострельность в простой недорогой системе вооружения и позволяет эффективно бороться с легкими транспортными средствами и живой силой. — отметил представитель компании GD-OTS. — Пулемет GAU-19B, устанавливаемый в качестве дополнительного вооружения к системам большего калибра, обеспечивает защиту от ближних наземных угроз, а также от воздушных угроз».
Пулемет GAU-19A во всей красе
Пушечные возможности
Компания Northrop Grumman Armament Systems (NGAS), ранее называвшаяся Orbital ATK Armament Systems, разрабатывает свою 30-мм пушку M230LF Bushmaster с цепным приводом для установки на тактические машины.
Представитель NGAS пояснил, что компания провела несколько демонстрационных испытаний своей системы вооружения на борту различных платформ, включая бронеавтомобиль JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) от Oshkosh Defense, коммерческие автомобили Toyota и различные машины сил специальных операций, варьирующиеся от GMV 1.1 до автомобиля DAGOR компании Polaris Government and Defense. «Пушка M230LF привлекает большое внимание американских армии и ССО своей огневой мощью, которую он добавляет небольшим и средним транспортным средствам за счет установки на них боевого модуля. Специальные силы также рассматривают возможность его установки в качестве ручного или дистанционно управляемого оружия на свои небольшие штурмовые автомобили типа Polaris DAGOR».
ССО и КМП США в настоящее время реализуют совместную программу по более легкой системе вооружения меньшего размера
На ежегодной конференции Bushmaster User Conference в октябре 2017 года компания NGAS представила концепцию установки пушки M230LF на бронеавтомобиль JLTV и пикап Toyota, соответственно в модули производства EOS и Kongsberg. Представитель NGAS отметил, что пушка M230LF могла бы заменить 12,7-мм пулеметы на технике ССО, а также в обычных наземных подразделениях.
«Американская армия заинтересована в этом, поскольку пушка M230LF не намного тяжелее 12,7-мм пулемета, но при этом значительно повышает боевые возможности», — отметил представитель NGAS. По данным компании, M230LF весит 72.6 кг, что существенно больше веса 12,7-мм пулеметов.
Пушка M230LF на бронеавтомобиле JLTV
Описывая M230LF как «среднекалиберную» пушку, в компании NGAS пояснили, что постоянно развивающееся поле боя продолжает менять потребности солдата, которому необходимы надежные, точные, многозадачные и легкие системы огневой поддержки. Пушка M230LF, уже опробованная в боевых условиях на борту вертолетов АН-64 Apache, может вести огонь осколочно-фугасными снарядами М789, практическими М788 и 30-мм ADEN/DEFA стандарта НАТО, обеспечивая пользователей способностью бороться с более широким набором целей по сравнению с 12,7-мм калибром.
Пушка M230LF, способная вести огонь одиночными выстрелами и автоматическими очередями до 200 выстрелов в минуту, также получает преимущества от боеприпасов следующего поколения, к которым проявляют интерес армии многих стран. По данным NGAS, эти разработки включают снаряды воздушного подрыва, имеющие специальные датчики, способные определять сигнатуру целей и взрываться на «установленных дистанциях» от них с целью максимально эффективного воздействия.
«Мы разрабатываем эти возможности прямо сейчас специально для пушки M230LF», — подтвердили в NGAS. Компания также опирается на опыт, полученные в программе ЕХАСТО, в рамках которой разрабатывались системы наведения в полете для 30-мм снарядов. «В перспективе управляемые снаряды будут способны отклоняться от своей траектории для более точного попадания», — продолжил представитель компании.
В рамках программы ЕХАСТО компания NGAS сотрудничала с Teledyne по разработке системы наведения для 12,7-мм пули. «Если вы взглянете на подобные возможности для 30-мм боеприпасов, то здесь больше пространства для работы, особенно, если это система вооружения, установленная на машине. Вы располагаете действительно большими вычислительными мощностями и вы можете работать с большим числом систем управления огнем на борту боевой платформы». — пояснили в компании. Подобное решение будет способно обеспечить огневые задачи по борьбе с наземными и воздушными целями. Там также рассказали, что «намерены представить экспортные варианты боеприпасов с неконтактными взрывателями и воздушного подрыва».
Реакция на возрождение
Несмотря на последние разработки боеприпасов калибров .338NM и 30-мм, будущее 12,7-мм остается безоблачным, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
В июне 2018 года компания BAE Systems объявила о том, что инвестирует почти 13 миллионов долларов в свой патронный завод Radway Green в Великобритании с целью запуска новой линии по производству 12,7-мм патронов.
Этот завод способен производить до 10 миллионов патронов в год; организация же новой линии связана с закупками британской армией пулеметов М2, которые устанавливаются в стабилизированные дистанционно управляемые боевые модули от Kongsberg, которые в свою очередь устанавливаются на наземные машины различного назначения.
В заявлении компании BAE Systems говорится, что 12,7-мм патрон в последние годы «возрождается, в частности в британской армии, которая признала его высокоэффективным во время кампаний в Ираке и Афганистане». Патроны с этой линии пойдут не только в британскую армию, но и зарубежным заказчикам, которые намерены расширить арсеналы своих систем вооружения калибра 12,7 мм.
По материалам сайтов:
www.nationaldefensemagazine.org
www.gd-ots.com
www.northropgrumman.com
en.wikipedia.org
www.baesystems.com
www.militarytimes.com
pinterest.com
www.super-hobby.com
www.militaryfactory.com
- Автор:
- Николай Антонов
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