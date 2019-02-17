Валя Котик: тайна самого молодого Героя Советского Союза
Здравствовать вам, дорогие читатели! Был весьма впечатлен вашими отзывами о музее Островского, огромное вам спасибо. Двенадцать ног выросло как будто, хочется всю Украину обежать и все вам показать.
Но, как и обещал, продолжу свои шепетовские повествования.
11 февраля отмечался День освобождения города Шепетовки от немецко-фашистских захватчиков. Будем надеяться, что и в следующем году этот День будут отмечать.
Я был за два дня до этого события, вот, собственно. И кто скажет, что простой букет в наше время не равен охапке роз?
В 2020 году в этот же день исполнится 80 лет со дня рождения Валентина Александровича Котика, самого молодого Героя Советского Союза, уроженца Шепетовского района и одного из почитаемых людей Шепетовки. Вместе с писателем Николаем Островским, художником Иосифом Островским. Ваша Валентина Матвиенко, увы, в гордостях Шепетовки не числится, хоть и тоже тут родилась.
Но мы сегодня поговорим о Вале Котике.
Вообще, о самом молодом Герое Советского Союза написано уже столько, что… пора проверять. И совсем не для того, чтобы хоть на чуть-чуть принизить все, что сделал Валя, нет. Наоборот. Чтобы не могло возникнуть кривотолков и нападок, которых и так было больше чем надо.
Если посмотреть в основной источник знаний, понятно, что я говорю за Википедию, а не за школьный учебник, то из него становится ясно, что Валя похоронен в Шепетовке. В парке, где и стоит первый памятник.
Вот этот.
Второй памятник, естественно, стоит возле школы, где Валя учился.
Ну, предвижу справедливые упреки на тему состояния. А чего вы хотели? Декомуннизация и дегрошелизация. Даже на то, чтобы что-то декоммунизировать, грошей нема. Но да ладно, пока вроде все стоит и рушить не собираются. Дескать, само развалится когда-нибудь.
Есть и третий, внутри, в школе, где бытует музей Вали Котика. Но попасть туда я не смог, к сожалению, школа была закрыта по причине карантина. Но я смог поговорить с местным краеведом (спасибо сторожихе, снабдила номером телефона) и узнал много интересного.
Не стану оглашать имени человека, с которым мы два с лишним часа беседовали, чтобы не довести его до инфаркта одним упоминанием на страницах такого ресурса. Но рассказал он мне очень много интересных вещей. Которые кардинально отличаются от того, что написано в общепринятом виде.
На деле – цельный детектив, который чтобы понять, надо не просто так подойти к теме.
Так вот, если верить десяткам рассказов, то получается, что во время попытки освободить Изяслав Валя Котик был смертельно ранен 16-го и скончался 17-го февраля. Был похоронен в селе Хоровце, а позже, после того, как ему было присвоено звание Героя Советского Союза, по просьбе его мамы произвели перезахоронение в Шепетовке.
Вроде бы все логично так, пока не посмотришь на карту. Давайте посмотрим?
№ 1. Изяслав, за который и вели бои партизаны. Рядом, как видите, Шепетовка, которую к тому времени уже освободили. И тут начинаются вопросы.
Почему Валю похоронили в Хоровце (№ 2), кому такое пришло в голову? От Изяслава до села Хоровец 35 км по прямой! А по прямой там никто не ходит, точнее, ходить-то можно, а вот ехать… Леса, в которых сидели тысячные партизанские отряды, спокойно вышибавшие немцев из населенных пунктов без помощи Красной армии.
До сих пор в районе рассказывают, как батальон карателей и полицаев полез в одно село, где были партизаны. С целью, понятное дело, покарать. То, что там оказался партизанский отряд старшего лейтенанта Антона Одухи, в 3 000 человек, с артиллерией и минометами, оказалось смертельно неприятным сюрпризом. Более 200 карателей осталось на подступах к лесу, а полицаев в основном перевешали партизаны.
Тащить погибшего парнишку от Изяслава в Хоровец – ну, местные в пару дней путь расценивают. Потому на мой вопрос была выдана вот такая история.
Автор истории – участник Великой Отечественной войны, воевавший в том же отряде Музалева, Геннадий Мурашов.
«Валя Котик был в роте разведки, там были и я, и мой брат, Анатолий Мурашов. Когда шли бои за Изяслав, координационный штаб Музалева находился в замке в Старом городе, там же была сосредоточена и разведрота.
Моего брата и Валика послали проверить обстановку в центре города. Валя Котик пошел по улице Ленина в направлении военкомата, а мой брат Анатолий пошел по Шевченко. Их задачей было пройти туда и вернуться назад, разведать какая ситуация по городу. Они прошли туда и уже возвращались назад, Валя Котик шел впереди, потому что справился с задачей раньше, брат мой позади.
В это время, наверное, в костеле святого Иосифа засел немецкий снайпер, выстрелил, и ранил Валика в плечо. Брат подскочил, перетащил Котика в долину Горыня, оттуда и дошли до замка.
Там Котику сделали перевязку, оказали первую помощь. Меня тоже подстрелил тот самый снайпер, поэтому на второй день, нас, раненых, посадили возле Лесхоза на подводы и повезли на Стриган, там находился партизанский госпиталь.
Было 12 подвод. Валя Котик с матерью ехали на первой подводе. Еще ездовой, который их вез, жив, Павел Конончук из Сошного. Мы доехали до аэродрома (там теперь полевой стан бывшего колхоза) и в этот момент вылетел немецкий самолет — "рама".
Видно, у него была одна бомба, потому что больше он не возвращался и не стрелял. Когда самолет появился из-за горизонта, выкрикнули команду "воздух", это означало, что все убегали кто куда мог. Легкораненые соскочили с подвод и побежали в разные стороны, тяжелораненые остались на телегах. И Валя Котик, его мать, ездовой и многие тогда побежали в сторону города, там был и есть такой овраг, возле которого самолет как раз и сбросил бомбы.
Там Котик и был смертельно ранен. Он умер по дороге. Лесник из Хоровицы, Тадеуш Верещинский сделал ему гроб. Котика похоронили в Плужном в братской могиле, видимо, он и сейчас там лежит».
Почему столько доверия? А вот почему. Геннадий Мурашов воевал в отряде Музалева. Подтверждено.
Валя Котик, по рассказу Мурашова, был в разведроте, а не в комендантском взводе, как пишут многие. Это логично, учитывая, чем он занимался все время в отряде.
«Рама». Контрпартизанский вариант FW-189А-4, без штурмана, но с увеличенным стрелковым вооружением (2 пушки MG-151/20, 4 пулемета MG-15, 2 пулемета MG-81, 200 кг бомб) применялся против партизан на Восточном фронте, был для этого и спроектирован.
Насчет одной бомбы – конечно, сбрасывались по две. Но в остальном – вполне достоверно выглядит.
А вот дальше, наверное, при написании «истории», начались непонятки. Зачем-то мертвого мальчика повезли не в Шепетовку, а еще дальше, в Хоровец.
На самом деле никто Котика туда не возил. Это сейчас в Украине дураков валом, на гривну десяток отсыпают, а тогда народ был мало того что прагматичный, так еще и умный.
Почему я сразу поверил, что Котика и остальных раненых повезли в Стриганы? А там, в начале, смотрите. Стриганы были под контролем отряда Одухи, не меньшего по силе, чем Музалева. И там, в поместье князей Четвертинских, был партизанский госпиталь. И, что немаловажно, аэродром, откуда раненых вывозили за линию фронта.
Именно об этом и говорит Мурашов. И на пути к госпиталю и аэродрому на обоз и нарвался этот бисов «Фокке-Вульф».
Вот карта покрупнее. И на ней есть именно тот населенный пункт, о котором говорит Мурашов. Не Хоровец, а Хоровиця. Ну, почти то же самое, но не одно и то же.
Тут еще стоит заметить, что все это происходило хоть и рядом с уже освобожденными Шепетовкой и Славутой, но за линией фронта. А тот Хоровец был освобожден еще в январе 1944 года.
Но повезли хоронить всех погибших именно в Хоровицу. В ближайший населенный пункт, где на 100% не было немцев. Откуда им там взяться, посреди партизанской чащобы? Вот насчет Плужного не знаю, вообще, наверное, стоит по весне с знающими людьми по тем местам пройтись.
Так что Валя Котик ну никак не мог оказаться в Хоровце. И тем более быть перезахороненным в Шепетовку из него. Наверное, так и лежит вместе со всеми собратьями по оружию в той общей братской могиле. Может, оно и к лучшему.
Я вообще почему завелся на эту тему? Да, так-то дела давно минувших дней, 75 лет назад дело было. Но сегодня Вале Котику и всем остальным у нас оборону приходится держать не хуже, чем при визите карателей.
А вот такие кунштюки исторические не на благо идут. Ведь стоит чуть приврать – и тем самым даешь зацепку этим… которым лишь бы рушить и карать. Как у вас было с Матросовым и Космодемьянской? Вот и у нас все то же самое, только хуже.
Особенно сейчас, когда некоторым только дай прицепиться и переписать историю. Но это уже наше тут, местное дело. А с вами, особенно с наиболее адекватными, мы просто вспомнили украинского парнишку, который отдал делу борьбы с оккупантами все, что у него было, и даже больше того.
У меня вот какая мысль появилась: может, посоветуете? Мне предлагают ищущие и знающие по весне, когда стает снег и высохнет ее величество грязища, посетить те места, где 75 лет назад воевал Валя Котик? Вдруг что осталось от тех братских могил? Как вы считаете, уважаемые читатели?
Но, как и обещал, продолжу свои шепетовские повествования.
11 февраля отмечался День освобождения города Шепетовки от немецко-фашистских захватчиков. Будем надеяться, что и в следующем году этот День будут отмечать.
Я был за два дня до этого события, вот, собственно. И кто скажет, что простой букет в наше время не равен охапке роз?
В 2020 году в этот же день исполнится 80 лет со дня рождения Валентина Александровича Котика, самого молодого Героя Советского Союза, уроженца Шепетовского района и одного из почитаемых людей Шепетовки. Вместе с писателем Николаем Островским, художником Иосифом Островским. Ваша Валентина Матвиенко, увы, в гордостях Шепетовки не числится, хоть и тоже тут родилась.
Но мы сегодня поговорим о Вале Котике.
Вообще, о самом молодом Герое Советского Союза написано уже столько, что… пора проверять. И совсем не для того, чтобы хоть на чуть-чуть принизить все, что сделал Валя, нет. Наоборот. Чтобы не могло возникнуть кривотолков и нападок, которых и так было больше чем надо.
Если посмотреть в основной источник знаний, понятно, что я говорю за Википедию, а не за школьный учебник, то из него становится ясно, что Валя похоронен в Шепетовке. В парке, где и стоит первый памятник.
Вот этот.
Второй памятник, естественно, стоит возле школы, где Валя учился.
Ну, предвижу справедливые упреки на тему состояния. А чего вы хотели? Декомуннизация и дегрошелизация. Даже на то, чтобы что-то декоммунизировать, грошей нема. Но да ладно, пока вроде все стоит и рушить не собираются. Дескать, само развалится когда-нибудь.
Есть и третий, внутри, в школе, где бытует музей Вали Котика. Но попасть туда я не смог, к сожалению, школа была закрыта по причине карантина. Но я смог поговорить с местным краеведом (спасибо сторожихе, снабдила номером телефона) и узнал много интересного.
Не стану оглашать имени человека, с которым мы два с лишним часа беседовали, чтобы не довести его до инфаркта одним упоминанием на страницах такого ресурса. Но рассказал он мне очень много интересных вещей. Которые кардинально отличаются от того, что написано в общепринятом виде.
На деле – цельный детектив, который чтобы понять, надо не просто так подойти к теме.
Так вот, если верить десяткам рассказов, то получается, что во время попытки освободить Изяслав Валя Котик был смертельно ранен 16-го и скончался 17-го февраля. Был похоронен в селе Хоровце, а позже, после того, как ему было присвоено звание Героя Советского Союза, по просьбе его мамы произвели перезахоронение в Шепетовке.
Вроде бы все логично так, пока не посмотришь на карту. Давайте посмотрим?
№ 1. Изяслав, за который и вели бои партизаны. Рядом, как видите, Шепетовка, которую к тому времени уже освободили. И тут начинаются вопросы.
Почему Валю похоронили в Хоровце (№ 2), кому такое пришло в голову? От Изяслава до села Хоровец 35 км по прямой! А по прямой там никто не ходит, точнее, ходить-то можно, а вот ехать… Леса, в которых сидели тысячные партизанские отряды, спокойно вышибавшие немцев из населенных пунктов без помощи Красной армии.
До сих пор в районе рассказывают, как батальон карателей и полицаев полез в одно село, где были партизаны. С целью, понятное дело, покарать. То, что там оказался партизанский отряд старшего лейтенанта Антона Одухи, в 3 000 человек, с артиллерией и минометами, оказалось смертельно неприятным сюрпризом. Более 200 карателей осталось на подступах к лесу, а полицаев в основном перевешали партизаны.
Тащить погибшего парнишку от Изяслава в Хоровец – ну, местные в пару дней путь расценивают. Потому на мой вопрос была выдана вот такая история.
Автор истории – участник Великой Отечественной войны, воевавший в том же отряде Музалева, Геннадий Мурашов.
«Валя Котик был в роте разведки, там были и я, и мой брат, Анатолий Мурашов. Когда шли бои за Изяслав, координационный штаб Музалева находился в замке в Старом городе, там же была сосредоточена и разведрота.
Моего брата и Валика послали проверить обстановку в центре города. Валя Котик пошел по улице Ленина в направлении военкомата, а мой брат Анатолий пошел по Шевченко. Их задачей было пройти туда и вернуться назад, разведать какая ситуация по городу. Они прошли туда и уже возвращались назад, Валя Котик шел впереди, потому что справился с задачей раньше, брат мой позади.
В это время, наверное, в костеле святого Иосифа засел немецкий снайпер, выстрелил, и ранил Валика в плечо. Брат подскочил, перетащил Котика в долину Горыня, оттуда и дошли до замка.
Там Котику сделали перевязку, оказали первую помощь. Меня тоже подстрелил тот самый снайпер, поэтому на второй день, нас, раненых, посадили возле Лесхоза на подводы и повезли на Стриган, там находился партизанский госпиталь.
Было 12 подвод. Валя Котик с матерью ехали на первой подводе. Еще ездовой, который их вез, жив, Павел Конончук из Сошного. Мы доехали до аэродрома (там теперь полевой стан бывшего колхоза) и в этот момент вылетел немецкий самолет — "рама".
Видно, у него была одна бомба, потому что больше он не возвращался и не стрелял. Когда самолет появился из-за горизонта, выкрикнули команду "воздух", это означало, что все убегали кто куда мог. Легкораненые соскочили с подвод и побежали в разные стороны, тяжелораненые остались на телегах. И Валя Котик, его мать, ездовой и многие тогда побежали в сторону города, там был и есть такой овраг, возле которого самолет как раз и сбросил бомбы.
Там Котик и был смертельно ранен. Он умер по дороге. Лесник из Хоровицы, Тадеуш Верещинский сделал ему гроб. Котика похоронили в Плужном в братской могиле, видимо, он и сейчас там лежит».
Почему столько доверия? А вот почему. Геннадий Мурашов воевал в отряде Музалева. Подтверждено.
Валя Котик, по рассказу Мурашова, был в разведроте, а не в комендантском взводе, как пишут многие. Это логично, учитывая, чем он занимался все время в отряде.
«Рама». Контрпартизанский вариант FW-189А-4, без штурмана, но с увеличенным стрелковым вооружением (2 пушки MG-151/20, 4 пулемета MG-15, 2 пулемета MG-81, 200 кг бомб) применялся против партизан на Восточном фронте, был для этого и спроектирован.
Насчет одной бомбы – конечно, сбрасывались по две. Но в остальном – вполне достоверно выглядит.
А вот дальше, наверное, при написании «истории», начались непонятки. Зачем-то мертвого мальчика повезли не в Шепетовку, а еще дальше, в Хоровец.
На самом деле никто Котика туда не возил. Это сейчас в Украине дураков валом, на гривну десяток отсыпают, а тогда народ был мало того что прагматичный, так еще и умный.
Почему я сразу поверил, что Котика и остальных раненых повезли в Стриганы? А там, в начале, смотрите. Стриганы были под контролем отряда Одухи, не меньшего по силе, чем Музалева. И там, в поместье князей Четвертинских, был партизанский госпиталь. И, что немаловажно, аэродром, откуда раненых вывозили за линию фронта.
Именно об этом и говорит Мурашов. И на пути к госпиталю и аэродрому на обоз и нарвался этот бисов «Фокке-Вульф».
Вот карта покрупнее. И на ней есть именно тот населенный пункт, о котором говорит Мурашов. Не Хоровец, а Хоровиця. Ну, почти то же самое, но не одно и то же.
Тут еще стоит заметить, что все это происходило хоть и рядом с уже освобожденными Шепетовкой и Славутой, но за линией фронта. А тот Хоровец был освобожден еще в январе 1944 года.
Но повезли хоронить всех погибших именно в Хоровицу. В ближайший населенный пункт, где на 100% не было немцев. Откуда им там взяться, посреди партизанской чащобы? Вот насчет Плужного не знаю, вообще, наверное, стоит по весне с знающими людьми по тем местам пройтись.
Так что Валя Котик ну никак не мог оказаться в Хоровце. И тем более быть перезахороненным в Шепетовку из него. Наверное, так и лежит вместе со всеми собратьями по оружию в той общей братской могиле. Может, оно и к лучшему.
Я вообще почему завелся на эту тему? Да, так-то дела давно минувших дней, 75 лет назад дело было. Но сегодня Вале Котику и всем остальным у нас оборону приходится держать не хуже, чем при визите карателей.
А вот такие кунштюки исторические не на благо идут. Ведь стоит чуть приврать – и тем самым даешь зацепку этим… которым лишь бы рушить и карать. Как у вас было с Матросовым и Космодемьянской? Вот и у нас все то же самое, только хуже.
Особенно сейчас, когда некоторым только дай прицепиться и переписать историю. Но это уже наше тут, местное дело. А с вами, особенно с наиболее адекватными, мы просто вспомнили украинского парнишку, который отдал делу борьбы с оккупантами все, что у него было, и даже больше того.
У меня вот какая мысль появилась: может, посоветуете? Мне предлагают ищущие и знающие по весне, когда стает снег и высохнет ее величество грязища, посетить те места, где 75 лет назад воевал Валя Котик? Вдруг что осталось от тех братских могил? Как вы считаете, уважаемые читатели?
- Автор:
- Таракан Околорадский
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