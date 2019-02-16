Комплектование группировки в Арктике комплексами "Тор-М2ДТ" закончат летом

Российская военная группировка в Арктике будет усилена новыми комплексами ПВО малой дальности "Тор-М2ДТ". Поставку комплексов планируется завершить уже летом этого года, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Завершение комплектования подразделений ПВО ЗРК "Тор-М2ДТ" будет закончено этим летом, рассказали в Минобороны. Предварительно расчеты пройдут подготовку и будут проведены стыковочные стрельбы на полигоне. Переобучение на "Тор-М2ДТ" пройдут военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Обучение проходит в учебном центре войск ПВО в Ейске (Краснодарский край).Первая серийная партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" была получена Минобороны в ноябре прошлого года."Тор-М2ДТ" - тактический зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который установлен на двухзвенные гусеничные транспортёры ДТ-30М. Он способен без труда проходить через рвы, преодолевать брод. Экипаж "Тор-М2ДТ" - три человека. ЗРК может поражать цели на дистанции от 1 до 16 км при минимальной высоте цели в 10 м. Максимальная скорость цели около 800 м/с, максимальная высота - 10 км. Боекомплект комплекса – 16 ракет. Предельное время электрообеспечения без заправки топливом – почти двое суток.Ранее также сообщалось, что в этом году на вооружение российской группировки в Арктике поступят новые комплексы ПВО ближнего действия - "Панцирь-СА", разработанные специально для суровых климатических условий.