ВС Белоруссии получили первую партию отечественных броневиков "Кайман"

Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию бронированных машин "Кайман". Девять броневиков поступили на вооружение гранатометных подразделений 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций Минобороны РБ. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.Торжественная церемония передачи бронеавтомобилей "Кайман" прошла 15 февраля этого года в присутствии заминистра обороны по вооружению – начальника вооружения ВС РБ генерал-майора Сергея Симоненко.Как ранее сообщалось, боевая колесная плавающая машина "Кайман" полностью разработана на 140-ом ремонтном заводе и на 90% состоит из комплектующих белорусского производства. Она предназначена для использования в качестве высокомобильного средства доставки и огневой поддержки личного состава подразделений, уничтожения легкобронированных объектов.Полная масса с вооружением достигает 8,5 тонн. Установлен белорусский дизель ММЗ 170 л.с. Скорость движения по шоссе - 100км/час, на плаву - 7 км/час.Как пишет блог bmpd, бронированная машина (мобильное бронированное транспортное средство» - МБТС) "Кайман" 4х4 была разработана белорусским ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов). Первый опытный образец в 2015 году был изготовлен путем переделки из советского БРДМ-2. Принят на вооружение в 2017 году. Серийные бронемашины "Кайман" являются машинами полностью нового производства, включая бронекорпус, в отличии от первого образца.