Подозрительное миролюбие НАТО

Европейцы стали все громче высказывать озабоченность тем фактом, что вслед за США из ДРСМД вышла и Россия. Похоже, что только сейчас они задумались над тем, что лично для них может означать ликвидация этого пережитка «холодной войны».Предположить, что в Европе не просчитывали риски, связанные с решением Дональда Трампа, довольно трудно. Тем более что Москва сразу же после заявления Вашингтона о намерении выйти из договора объявила, что ответит симметрично. Однако сегодня в Европе, как это ни странно звучит, сетуют на «непредсказуемость и коварство Путина».Почему они не слышали или не принимали всерьез российские предупреждения, сказать сложно. Может быть, Вашингтон им «гарантировал» безопасность, уверяя, что Россия не рискнет на ответные шаги? Или может быть, эти сцены недоумения и оскорбленной невинности в духе «а нас то за что?» рассчитаны на своих избирателей, которых европейские власти превращают в потенциальные мишени для российских ракет?Напомним, на днях отставной генерал бундесвера и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят обвинил США, разрушивших договор, в фактическом предательстве интересов своих союзников.«Ракеты средней и меньшей дальности, о которых идёт речь в договоре, угрожают только Европе, а не США», — сказал Куят, отметив, что выход из него является подрывом безопасности европейских союзников со стороны американцев.Тот факт, что генерал обвиняет Вашингтон (да еще и говорит о «предательстве») только сейчас, когда уже все произошло, а не тогда, когда Трамп только объявил о своем намерении денонсировать договор, является косвенным подтверждением, что американцы все же давали какие-то «гарантии» европейцам. Чтобы заручиться их поддержкой в давлении на Россию и в обвинении нашей страны в «нарушении договора».И эти «гарантии», как мы видим, стоили недорого. Но, как бы то ни было, европейцы, теперь осознавшие, в какую опасную ситуацию они себя поставили, пытаются найти из нее выход.Так, на днях пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек объявил, что республика не намерена размещать на своей территории американские ракеты, ранее попадавшие под ограничение ДРСМД.По словам представителя чешского оборонного ведомства, Прага надеется на возвращение Москвы и Вашингтона к договору. «Господин министр не исключил, что в НАТО и, конечно, и в России, конец договора может вызвать дискуссию о том, как действовать дальше. Но это вовсе не означает, что на территории Чехии будет ракетная база. Любомир Метнар (министр обороны Чехии) ничего подобного никогда не говорил и этот вопрос не обсуждается. Выход США и России из ДРСМД не является хорошим решением», — сказал Пейшек.Примечательно, что ранее с аналогичным заявлением выступили представители НАТО.Так, заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер объявила, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты в связи с решением США и России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.«Нам придётся дискутировать о том, как НАТО будет реагировать на новые российские ракеты. Однако мы не собираемся размещать новые ядерные боевые системы наземного базирования в Европе», — сказала американский дипломат в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.По словам Геттемюллер, двери для дипломатического решения, способного спасти ДРСМД, остаются открытыми. Вашингтон по-прежнему готов отозвать приостановку участия США в договоре, если Россия «вернётся к его соблюдению, уничтожив ракеты 9М729».Чуть ранее ее шеф, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, объявил, что на недавней встрече в Брюсселе (которая открылась 13 февраля) министры обороны стран НАТО не собираются обсуждать вопросы развёртывания наземных ядерных ракет в Европе в связи с приостановкой США действия ДРСМД.В связи с этим возникает вопрос: а какая была необходимость чехам фактически дублировать заявление, сделанное от лица всего альянса? Может быть, в Праге опасаются, что русские могут не поверить руководству НАТО, и поэтому МО Чехии старается особенно подчеркнуть то, что их страна уж точно не разместит ракеты и не будет угрожать России?Скорее всего, последуют подобные заявления и от ряда других стран. Но большой веры им быть не должно.Стоит все же вспомнить, что все эти страны фактически одобрили решение США о демонтаже европейской системы безопасности, основанной в первую очередь на ДРСМД, поддержав необоснованные претензии к России, обвинив ее вслед за Вашингтоном в «нарушении договора». Прекрасно понимая, что все это делается именно для размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности, нацеленных на нашу страну.Все остальные вопросы (устранение взаимных претензий, подключение к договору третьих стран вроде той же КНР (чье ракетное могущество печалит Джона Болтона) и так далее) было бы гораздо легче решать именно в контакте и взаимодействии с Москвой, а не хлопая дверью.И вот теперь, когда никакие договоры не мешают начать развертывание ракет средней и малой дальности, которые даже не обязательно маскировать под системы ПРО, альянс и его члены заявляют, что не собираются их размещать. К чему бы это?Причина проста: в настоящий момент особенно нечего размещать, кроме того, что уже размещено под видом систем ПРО в Польше и Румынии. В любом случае, для создания новых ракет и адаптации к наземному применению уже имеющихся требуется время. Как и для их переброски через океан, оборудования стартовых позиций, отработки логистических схем и, наконец, размещения расчетов и прочего персонала.И американцам на проведение всех этих работ не помешала бы временная фора. Ведь как известно, Владимир Путин, не откладывая вопрос в долгий ящик, тут же, как американцы объявили о выходе из ДРСМД, распорядился начать работы по созданию гиперзвуковой ракеты среднего радиуса действия на основе «Калибра». Возможно, будут модернизированы и другие системы.И, вполне вероятно, заявления НАТО и ее членов о том, что ракеты средней и меньшей дальности не будут развернуты в Европе, есть не что иное, как попытка убедить Москву, что в деле создания новых систем торопиться не стоит. А ну как американцы, убедившись, что их ракеты все равно никто не размещает, захотят вернуться к договору? И тогда придется все созданные ракеты, на которые потрачены большие деньги, уничтожать. Так не лучше ли не спешить?Хитрость, конечно, так себе. Но вдруг сработает? Тем более что в любом случае Москву можно будет обвинить в том, что она, не оценив мирных инициатив чехов и «разных прочих шведов», тем не менее начала разработку и размещение ракет. То есть просто вынудила Вашингтон и Брюссель ответить на этот «агрессивный шаг».Впрочем, чехи, возможно, в самом деле опасаются совершенно искренне и не хотят размещать у себя ракеты. Но дело в том, что, когда дойдет до дела, они получат такое предложение, от которого вряд ли сумеют отказаться.