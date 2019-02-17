РФ модификациями "Воронежа" устранила разрывы в радиолокационном поле
Представлены данные о модернизации в России системы предупреждения о ракетном нападении. Примечательно, что эта информация была озвучена первым замкомандующего Космическими войсками ВКС РФ генерал-майором Игорем Морозовым в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам Игоря Морозова, совершенствование такого рода инфраструктуры является важнейшим компонентом, особенно в связи с приостановкой действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Генерал-майор Морозов:
По словам представителя командования российскими Космическими войсками, Россией в 2018 году на боевое дежурство поставлены сразу несколько РЛС, что позволило воссоздать сплошное периферийное радиолокационное поле. Речь идёт о радиолокационных станциях в Енисейске (посёлок Усть-Кемь), Барнауле и Орске. Это станции «Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) и «Воронеж-М», позволяющие получать информацию о ракетной активности в зонах ответственности.
Генерал отметил, что после распада СССР в упомянутом радиолокационном поле России возникли «определённые разрывы». Связано это было в первую очередь с тем, что ряд РЛС остался на территории бывших союзных республик, и Россия фактически утратила доступ к большинству из них.
Станции «Воронеж-ДМ» имеют дальность обнаружения 4,2 тыс км. РЛС «Воронеж-М», развёрнутая под Орском, имеет дальность обнаружения до 6 тыс. км. РЛС, расположенная в Оренбургской области, фактически заменила станцию «Днепр» в Казахстане. Две другие станции, о которых идёт речь, охватывают всё северо-восточное направление, а также юго-восток страны.
Генерал-майор Морозов:
Этой системе руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить её модернизацию.
По словам представителя командования российскими Космическими войсками, Россией в 2018 году на боевое дежурство поставлены сразу несколько РЛС, что позволило воссоздать сплошное периферийное радиолокационное поле. Речь идёт о радиолокационных станциях в Енисейске (посёлок Усть-Кемь), Барнауле и Орске. Это станции «Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) и «Воронеж-М», позволяющие получать информацию о ракетной активности в зонах ответственности.
Генерал отметил, что после распада СССР в упомянутом радиолокационном поле России возникли «определённые разрывы». Связано это было в первую очередь с тем, что ряд РЛС остался на территории бывших союзных республик, и Россия фактически утратила доступ к большинству из них.
Станции «Воронеж-ДМ» имеют дальность обнаружения 4,2 тыс км. РЛС «Воронеж-М», развёрнутая под Орском, имеет дальность обнаружения до 6 тыс. км. РЛС, расположенная в Оренбургской области, фактически заменила станцию «Днепр» в Казахстане. Две другие станции, о которых идёт речь, охватывают всё северо-восточное направление, а также юго-восток страны.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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