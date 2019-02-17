Россия лидирует в производстве космической оптики

Россия является одним из ведущих производителей космической оптики в мире. Эти позиции сохраняются в том числе и благодаря развитию инженерной школы создания оптики для исследования космоса.Примерно в 16 км от Москвы находится уникальное предприятие - АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (АО ЛЗОС). Данное предприятие, входящее в холдинг «Швабе», является основным отечественным производителем оптического стекловолокна и стекла, космических объективов, крупногабаритных астрономических зеркал, а также различных оптических приборов.производит 95% оптических материалов для разных предприятий России, специализирующихся на оптико-электронных приборах и системах. Мощности предприятия позволяют обеспечить весь цикл изготовления оптических систем. На заводе имеется специальное оборудование, позволяющее проводить все виды испытаний. Речь в том числе о крупнейшей в Европе вакуумной камере - с 70-метровыми габаритами.В России используется уникальная технология формообразования крупногабаритной асферической оптики диаметром до 6 метров и самая современная технология контроля продукции, включающая 3D-машины, интерферометры, лазерный трекер. И это только лишь часть оборудования, позволяющая строить зеркала с массой в несколько десятков тонн и обрабатывать их с нанометрический точностью.Это к вопросу о "технологической отсталости".Продукция поставляется во многие страны мира, а за последние 15 лет реализовано уже более 120 российских и международных проектов по производству крупногабаритной астрономической оптики.Самые крупные из них:, созданный в 1975 году и расположенный В Карачаево-Черкесии. В Подмосковье было изготовлено его главное зеркало весом 42 тонны и диаметром 6 метров.– крупнейший в мире обзорный телескоп, выполняющий планомерную съёмку всего неба. Телескоп VISTA с 2009 года работает в Чили в обсерватории. Грандиозный проект по созданию зеркал для VISTA был выполнен в России. Его главное зеркало диаметром 4,1 метра изготовлено из специальной стеклокерамики, которую обычно называют церодуром, с отклонением от абсолютной поверхности менее чем несколько тысячных толщины человеческого волоса. Это уникальный показатель точности, которого добились российские специалисты., расположенный в 170 км от Пекина. Для LAMOST в Лыткарино были изготовлены два зеркала из астроситалла (стеклокристаллический материал с низким коэффициентом теплового расширения). В этом телескопе была использована технология сегментированных зеркал. Зеркала диаметром 4,4 метра и 5,72 метра изготовлены из 26 и 40 сегментов. Данная технология в ближайшие годы будет использована при создании крупных телескопов с диаметром зеркал до 100 метров.Россия, имея уникальный производственный потенциал, активно наращивает объемы производства и реализуемой продукции. Сегодня Россия вместе с Германией и Японией входит в тройку крупнейших мировых поставщиков оптического стекла для исследования космического пространства.