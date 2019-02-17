МЧС: под завалами петербургского университета могут быть люди

Каких-то экстремальных версий нет. Есть версия, что обрушение связано с реконструкцией здания,

Под завалами в одном из корпусов университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Петербурге, где в субботу произошло обрушение кровли, могут находиться люди, передает РИА Новости сообщение министра по чрезвычайным обстоятельства Евгения Зиничева.По словам Зиничева, в той части здания, где произошло обрушение, людей не должно быть, однако полной уверенности в этом нет – кто-то мог находиться там случайно.На сегодняшний день пострадавших в результате обрушения нет. После обрушения из здания эвакуировано 86 человек. В настоящее время на месте происшествия работают более 300 спасателей и около 80 единиц техники.По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при производстве строительных работ.сказал журналистам и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.По предварительным данным, в 5-этажном здании проводились строительные работы, в том числе ремонт кровли. Следователи изучат всю техническую документацию, имеющую отношение к этим работам.При этом ректор ИТМО Владимир Васильев пояснил, что рабочие проводили косметический ремонт и перекрытий не трогали.В городе создан оперативный штаб, который будет работать до окончательного прояснения ситуации.Напомним, кровля здания обрушилась 16 февраля, провал образовался с 5-го по первый этаж. По мнению экспертов, обвал мог произойти по вине рабочих, неправильно складировавших тяжелые стройматериалы во время ремонта.