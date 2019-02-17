Лавров на вопрос американских журналистов об Асаде: «Пишите, что хотите»

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Глава МИД России Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности резко ответил журналистам газеты Washington Post, задавшим вопрос о Башаре Асаде, передает РИА Новости сказал Лавров, отвечая на вопрос, каковы будут действия России, как гаранта безопасности в Сирии, направленные на обеспечение урегулирования в регионе и пресечения «новых преступлений Асада против своего народа».Ранее западные СМИ неоднократно публиковали фейки о событиях в Сирии. Так, недавно продюсер "Би-би-си" Риам Далати признал, что съемки сцены в госпитале, проведенные в 2018 году после якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе, были постановочными.Лавров, комментируя заявление продюсера, отметил, что характер сцены в госпитале был очевиден с самого начала. И после этого признания западные политики постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии.Между тем накануне президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.Как сообщило агентство САНА , лидеры двух стран затронули вопрос урегулирования на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. При этом российский президент привел данные о подготовке боевиками очередной провокации с использованием отравляющих веществ.Кроме того Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в Киеве антироссийской кампании на фоне предстоящих выборов украинского президента.