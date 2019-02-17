Индийская разведка: Приказ на теракт отдавался из военного госпиталя Пакистана

Китайский МИД выразил соболезнования Индии в связи с терактом, но эти соболезнования были явно запоздалыми. Кроме того, официальный Пекин не упомянул того, что теракт устроил боевик из «Джейш-и-Мохаммад» - группировки из Пакистана.

Индийские СМИ со ссылкой на разведку страны сообщают о том, что приказ к совершению террористического акта против сотрудников полиции Индии в Кашмире отдавался главарём террористической группировки «Джейш-и-Мохаммад» Масудом Азхаром, проходящим лечение в пакистанском военном госпитале. В Нью-Дели говорится, что на этом основании трудно сомневаться, что в Пакистане не знали о подготовке боевиками атаки в районе Пулвама.Напомним, что в результате подрыва смертником заминированного автомобиля погибли около полусотни человек. Большинство из них – сотрудники одного из подразделений индийской полиции. По предварительным данным, мощность взрыва была эквивалентна применению 80 кг тротила.Масуд Азхар, как сообщается, неизлечимо болен. По заявлениям индийских СМИ, он отправил террористов в Кашмир, чтобы «отомстить за смерть своего племянника Усмана», которого в октябре 2018 года убили силы безопасности.Индийские СМИ пишут о том, что Азхар «благословил террориста-смертника».При этом в Нью-Дели утверждают, что за кровавым терактом в Пулваме стоят пакистанские спецслужбы.Кроме того, в СМИ Индии высказываются и претензии в адрес Китая. Из публикации в индийской газете «The Week»:Напомним, что накануне в Индии прозвучали призывы атаковать территорию Пакистана с помощью РСЗО «Смерч», а также самолётов Су-30МКИ и «Мираж». Причём - атаковать не только тренировочные базы "Джейш-и-Мохаммад", но и опорные пункты пакистанских вооружённых сил.