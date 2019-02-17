ДНР: взятый в плен прапорщик ВСУ продолжает давать показания
Плененный силами ДНР военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, продолжает давать ценные показания, сообщает ДАН со ссылкой на представителя Народной милиции Даниила Безсонова.
Задержанный имеет звание старший прапорщик, находится на службе с 1994 года.
Он также сообщил, что за последние сутки подразделения ВСУ 19 раз открывали огонь, подвергнув обстрелу 10 населенных пунктов ДНР. Огонь велся из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов пулеметов и автоматов.
В результате в Ясиноватой повреждены 2 дома и участок газопровода. В Старомихайловке от обстрела пострадали 5 домов. В Докучаевске получила ранение бедра женщина 1949 года рождения.
Сообщается также, что недалеко от линии соприкосновения в районе Марьинки украинский военный автомобиль наехал на мину. Водитель погиб, двое, находившихся в машине снайперов, получили тяжелые ранения. Снайперы были отправлены к линии фронта командиром 24-й бригады ВСУ, которая недавно сменила на позициях 28-ю механизированную бригаду, и не имеет схемы минного поля.
Мы продолжаем получать полезную информацию от украинского боевика, который попал к нам в плен,сказал Безсонов журналистам.
Задержанный имеет звание старший прапорщик, находится на службе с 1994 года.
Благодаря ему, Народная милиция получила достоверные сведения с точными координатами командных пунктов бригады, складов с боеприпасами, основных огневых позиций минометов, а также районов, где прячут запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение,отметил Безсонов.
Он также сообщил, что за последние сутки подразделения ВСУ 19 раз открывали огонь, подвергнув обстрелу 10 населенных пунктов ДНР. Огонь велся из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов пулеметов и автоматов.
В результате в Ясиноватой повреждены 2 дома и участок газопровода. В Старомихайловке от обстрела пострадали 5 домов. В Докучаевске получила ранение бедра женщина 1949 года рождения.
Сообщается также, что недалеко от линии соприкосновения в районе Марьинки украинский военный автомобиль наехал на мину. Водитель погиб, двое, находившихся в машине снайперов, получили тяжелые ранения. Снайперы были отправлены к линии фронта командиром 24-й бригады ВСУ, которая недавно сменила на позициях 28-ю механизированную бригаду, и не имеет схемы минного поля.
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- Народная милиция ДНР
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