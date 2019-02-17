ДНР: взятый в плен прапорщик ВСУ продолжает давать показания

Мы продолжаем получать полезную информацию от украинского боевика, который попал к нам в плен,

Благодаря ему, Народная милиция получила достоверные сведения с точными координатами командных пунктов бригады, складов с боеприпасами, основных огневых позиций минометов, а также районов, где прячут запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение,