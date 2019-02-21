Семь пулемётов Лаишевского полка
305-й пехотный Лаишевский полк – один из многих второочередных полков русской армейской пехоты эпохи Великой войны. Сформирован при 161-м пехотном Александропольском полку в г. Казани, входил в состав 77-й пехотной дивизии.
И сухой архивный документ, лежащий сейчас перед нами [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63.], позволяет увидеть – какие трофеи попали в руки лаишевцев менее чем за год боевых действий Первой мировой войны – с ноября 1914 г. по октябрь 1915 г.
Среди этих трофеев – 7 пулеметов противника.
Впервые существенно отличиться лаишевцам удалось в ноябре 1914 года – и этот эпизод связан с участием полка в финальных событиях малоизвестной Первой Праснышской операции.
В целях обеспечения войск, атакующих г. Прасныш, 305-му полку была поставлена задача: овладеть шоссе Прасныш – Цеханов. И в ночь на 28-е ноября полк перешел в наступление на деревню и фольварк Аннополь. Во время неоднократных атак лаишевцев немцы оказывали энергичное сопротивление, открывая винтовочно-пулеметно-артиллерийский огонь. Тем не менее, на рассвете полк выбил противника из окопов, уничтожив 2 германских пулемета и заняв вышеуказанные фольварк и деревню.
В 6 утра 29-го ноября полк начал наступление на дер. Церпигорж, и в 10 часов 15 минут под сильным стрелковым огнем противника стремительной штыковой атакой овладел германскими окопами и деревней, захватив массу оружия, патронов и ящиков с пулеметными лентами. А в 12 часов 30 минут лаишевцы с боем заняли дер. Голяны, выйдя на шоссе Цеханов-Прасныш – чем способствовали захвату наступающими русскими войсками г. Прасныш [Л. 375об.].
Наконец, 30-го ноября, с наступлением темноты, полк подошел к дер. Клюшево, занятой и укрепленной противником. В темноте, без выстрелов, полк перешел в атаку и, быстро ворвавшись в деревню, частично переколол германцев штыками, а частично захватил в плен, обратив остальных в паническое бегство – и овладел дер. Клюшево.
Первый пулемет попал в руки лаишевцев 3 января 1915 г. – в ходе боя у мест. Родзаново. Полк должен был овладеть высотой 58,6 у Родзанова. Утром цепи полка, приближаясь к высоте, натолкнулись на ручей глубиной до 1,5 метров. Противник открыл по бойцам, переходящим ручей вброд, сильный артиллерийский, винтовочный и пулеметный огонь. Но цепи лаишевцев, преодолев ручей, уничтожили проволочные заграждения и под ураганным огнем противника вбежали по крутому склону высоты 58,6 – штыками выбив германцев с позиции и захватив пулемет, массу патронов и снаряжения [Л. 376.]. Отличилась 9-я рота поручика Полесского, захватившая дом лесника и пулемет [Л. 375.].
14 мая 1915 г. полк блестяще выполнил задачу овладеть дер. Цидуллой и высотой 188. Последняя была сильно укреплена: перед окопами противника находились проволочные заграждения в несколько рядов. Эти заграждения цепям лаишевцев пришлось уничтожать в течение почти целого часа – под убийственным огнем из всех видов оружия. Несмотря на все трудности, полк преодолел заграждения – и штыковой атакой выбил противника с высоты 188 и из дер. Цидуллы, захватив в плен 2 офицеров и 85 нижних чинов [Л. 376.].
А с 18-го июня по 6-е июля того же года 305-й полк оборонялся на опушке леса восточнее дер. Метелин, отражая яростные неоднократные атаки немцев – поддерживаемые ураганным огнем артиллерии всех калибров, до 9-дюймового включительно. Русские окопы равнялись с землей, а их защитники погребались заживо – иногда целыми отделениями. Но доблестный полк не только отбил все атаки – он сам переходил в контратаки, захватив в плен 1 офицера, 53 нижних чина и много оружия и снаряжения. Более того – помимо отражения германских атак на своем боевом участке, Лаишевский полк неоднократно выбивал противника из окопов соседних полков [Л. 376об.].
Тяжелый боевой эпизод произошел 10-го июля 1915 г., когда, занимая позицию у дер. Шпиколоссы, полк, под ураганным огнем легкой и тяжелой артиллерии немцев, сдерживал натиск превосходящих сил противника. Под натиском врага соседние части были вынуждены отойти, но лаишевцы продолжали держаться – несмотря на фланговый огонь противника с 2 сторон. Получив приказ об отходе, полк, уже находившийся в полном окружении, штыками прорвался сквозь германское кольцо – и занял новую позицию [Л. 376об].
Следующие пулеметы были захвачены в ходе боя 10-го сентября 1915 г. В ночь на 10-е сентября полк перешел в наступление на дер. Мокрая Дубрава – укрепленную и занятую немцами. Несмотря на интенсивный огонь противника и большие потери, полк стремительно атаковал германцев, выбил их из окопов – и захватил 26 пленных, 2 пулемета, 52 винтовки и много патронов [Л. 376об]. Отличилась 4-я (сводная) рота под командованием прапорщика Гринева – она и захватила германские пулеметы [Л. 375об.].
20-го сентября полку было приказано овладеть дер. Костюхновка. Задача была повышенной сложности – подступ к деревне был возможен только по гати (перед Костюхновкой лежало непроходимое болото). На рассвете лаишевцы атаковали деревню – начав перебежку через гать по-отделенно. Двигавшиеся по гати цепи были встречены не только винтовочно-артиллерийским огнем. По ним открыли огонь 2 пулемета, специально поставленные для прострела гати. Несмотря на большие потери, полк выполнил задачу – благодаря быстроте своих действий захватив деревню. Трофеями стали: 10 пулеметных ящиков с лентами, 8 лошадей и 24 пленных австрийца [Л.377.].
Очередные пулеметы стали трофеями полка в ходе боев на р. Стырь в октябре 1915 г.
5 октября полк занимал позицию на правом берегу Стыри. 4-й роте была поставлена задача атаковать фольварк Залядин. С наступлением темноты рота переправилась через реку у Сопачева и с помощью проводника, сняв австрийский караул, вышла по болотам и кустарнику в тыл противнику, занимавшему фольварк Залядин и высоту 77,8. В темноте без выстрелов рота бросилась в атаку, несмотря на винтовочно-пулеметный огонь выбила противника из окопов, захватив в плен 1 офицера и 37 нижних чинов с 2 пулеметами, винтовками, а также 6 вьючных лошадей [Л. 377.]. Ротой командовал прапорщик Кулаков [Л. 375об]. В тот же день отличились 1-я и 2-я роты полка – переправившиеся через Стырь у дер. Крымно. Под сильным стрелково-артиллерийским огнем противника они начали наступать на фольварк Кульчицкий. Быстрой штыковой атакой роты выбили противника из окопов у фольварка, и начали наступление на высоту 81,7 – с которой противник встретил цепи лаишевцев интенсивным пулеметным огнем. Несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь, роты перебежками сблизились до дистанции 150 шагов от окопов противника – и бросились в штыки. Высота 81,7 была захвачена, и трофеями лаишевцев стали 158 пленных, 1 пулемет, 10 ящиков с лентами и 132 винтовки [Л. 377.]. Командиры 1-й и 2-й рот – прапорщики Занков и Суходоля [Л. 375об].
Германские пулеметы – трофеи русских войск
11-го октября 1915 года в 17 часов полк начал наступать на высоту Княжья Гора и дер. Волька Галуэзийская. Ротам пришлось двигаться по очень болотистой труднопроходимой местности, под сильным винтовочным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Тем не менее, движение шло быстро и безостановочно, и лаишевцы, подойдя на 100 – 200 шагов к австрийским окопам, ринулись в атаку – и штыками выбили противника из окопов. Противник побежал, и русские овладели дер. Волькой Галуэзийской. Трофеями полка стали 1 пулемет и 6 ящиков с лентами [Л. 377.]. Отличилась 4-я (Сводная) рота прапорщика Кулакова [Л. 375об].
Какие выводы мы можем сделать?
Во-первых, второочередной 305-й полк воевал прекрасно, не хуже первоочередных частей – причем в самой тяжелой кампании для русской армии Первой мировой войны. Действия полка отличала грамотная тактика, стремительность и энергичность.
Во-вторых, как известно полковая пулеметная команда русского пехотного полка в то время включала 8 пулеметов. И оказалось, что менее чем за год 305-й пехотный Лаишевский пехотный полк захватил почти столько же пулеметов противника (3 германских и 4 австрийских) – то есть своей доблестью фактически приобретя 2-ю полковую пулеметную команду. Причем все пулеметы – взяты в ходе штыковых атак.
И сухой архивный документ, лежащий сейчас перед нами [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63.], позволяет увидеть – какие трофеи попали в руки лаишевцев менее чем за год боевых действий Первой мировой войны – с ноября 1914 г. по октябрь 1915 г.
Среди этих трофеев – 7 пулеметов противника.
Впервые существенно отличиться лаишевцам удалось в ноябре 1914 года – и этот эпизод связан с участием полка в финальных событиях малоизвестной Первой Праснышской операции.
В целях обеспечения войск, атакующих г. Прасныш, 305-му полку была поставлена задача: овладеть шоссе Прасныш – Цеханов. И в ночь на 28-е ноября полк перешел в наступление на деревню и фольварк Аннополь. Во время неоднократных атак лаишевцев немцы оказывали энергичное сопротивление, открывая винтовочно-пулеметно-артиллерийский огонь. Тем не менее, на рассвете полк выбил противника из окопов, уничтожив 2 германских пулемета и заняв вышеуказанные фольварк и деревню.
В 6 утра 29-го ноября полк начал наступление на дер. Церпигорж, и в 10 часов 15 минут под сильным стрелковым огнем противника стремительной штыковой атакой овладел германскими окопами и деревней, захватив массу оружия, патронов и ящиков с пулеметными лентами. А в 12 часов 30 минут лаишевцы с боем заняли дер. Голяны, выйдя на шоссе Цеханов-Прасныш – чем способствовали захвату наступающими русскими войсками г. Прасныш [Л. 375об.].
Наконец, 30-го ноября, с наступлением темноты, полк подошел к дер. Клюшево, занятой и укрепленной противником. В темноте, без выстрелов, полк перешел в атаку и, быстро ворвавшись в деревню, частично переколол германцев штыками, а частично захватил в плен, обратив остальных в паническое бегство – и овладел дер. Клюшево.
Первый пулемет попал в руки лаишевцев 3 января 1915 г. – в ходе боя у мест. Родзаново. Полк должен был овладеть высотой 58,6 у Родзанова. Утром цепи полка, приближаясь к высоте, натолкнулись на ручей глубиной до 1,5 метров. Противник открыл по бойцам, переходящим ручей вброд, сильный артиллерийский, винтовочный и пулеметный огонь. Но цепи лаишевцев, преодолев ручей, уничтожили проволочные заграждения и под ураганным огнем противника вбежали по крутому склону высоты 58,6 – штыками выбив германцев с позиции и захватив пулемет, массу патронов и снаряжения [Л. 376.]. Отличилась 9-я рота поручика Полесского, захватившая дом лесника и пулемет [Л. 375.].
14 мая 1915 г. полк блестяще выполнил задачу овладеть дер. Цидуллой и высотой 188. Последняя была сильно укреплена: перед окопами противника находились проволочные заграждения в несколько рядов. Эти заграждения цепям лаишевцев пришлось уничтожать в течение почти целого часа – под убийственным огнем из всех видов оружия. Несмотря на все трудности, полк преодолел заграждения – и штыковой атакой выбил противника с высоты 188 и из дер. Цидуллы, захватив в плен 2 офицеров и 85 нижних чинов [Л. 376.].
А с 18-го июня по 6-е июля того же года 305-й полк оборонялся на опушке леса восточнее дер. Метелин, отражая яростные неоднократные атаки немцев – поддерживаемые ураганным огнем артиллерии всех калибров, до 9-дюймового включительно. Русские окопы равнялись с землей, а их защитники погребались заживо – иногда целыми отделениями. Но доблестный полк не только отбил все атаки – он сам переходил в контратаки, захватив в плен 1 офицера, 53 нижних чина и много оружия и снаряжения. Более того – помимо отражения германских атак на своем боевом участке, Лаишевский полк неоднократно выбивал противника из окопов соседних полков [Л. 376об.].
Тяжелый боевой эпизод произошел 10-го июля 1915 г., когда, занимая позицию у дер. Шпиколоссы, полк, под ураганным огнем легкой и тяжелой артиллерии немцев, сдерживал натиск превосходящих сил противника. Под натиском врага соседние части были вынуждены отойти, но лаишевцы продолжали держаться – несмотря на фланговый огонь противника с 2 сторон. Получив приказ об отходе, полк, уже находившийся в полном окружении, штыками прорвался сквозь германское кольцо – и занял новую позицию [Л. 376об].
Следующие пулеметы были захвачены в ходе боя 10-го сентября 1915 г. В ночь на 10-е сентября полк перешел в наступление на дер. Мокрая Дубрава – укрепленную и занятую немцами. Несмотря на интенсивный огонь противника и большие потери, полк стремительно атаковал германцев, выбил их из окопов – и захватил 26 пленных, 2 пулемета, 52 винтовки и много патронов [Л. 376об]. Отличилась 4-я (сводная) рота под командованием прапорщика Гринева – она и захватила германские пулеметы [Л. 375об.].
20-го сентября полку было приказано овладеть дер. Костюхновка. Задача была повышенной сложности – подступ к деревне был возможен только по гати (перед Костюхновкой лежало непроходимое болото). На рассвете лаишевцы атаковали деревню – начав перебежку через гать по-отделенно. Двигавшиеся по гати цепи были встречены не только винтовочно-артиллерийским огнем. По ним открыли огонь 2 пулемета, специально поставленные для прострела гати. Несмотря на большие потери, полк выполнил задачу – благодаря быстроте своих действий захватив деревню. Трофеями стали: 10 пулеметных ящиков с лентами, 8 лошадей и 24 пленных австрийца [Л.377.].
Очередные пулеметы стали трофеями полка в ходе боев на р. Стырь в октябре 1915 г.
5 октября полк занимал позицию на правом берегу Стыри. 4-й роте была поставлена задача атаковать фольварк Залядин. С наступлением темноты рота переправилась через реку у Сопачева и с помощью проводника, сняв австрийский караул, вышла по болотам и кустарнику в тыл противнику, занимавшему фольварк Залядин и высоту 77,8. В темноте без выстрелов рота бросилась в атаку, несмотря на винтовочно-пулеметный огонь выбила противника из окопов, захватив в плен 1 офицера и 37 нижних чинов с 2 пулеметами, винтовками, а также 6 вьючных лошадей [Л. 377.]. Ротой командовал прапорщик Кулаков [Л. 375об]. В тот же день отличились 1-я и 2-я роты полка – переправившиеся через Стырь у дер. Крымно. Под сильным стрелково-артиллерийским огнем противника они начали наступать на фольварк Кульчицкий. Быстрой штыковой атакой роты выбили противника из окопов у фольварка, и начали наступление на высоту 81,7 – с которой противник встретил цепи лаишевцев интенсивным пулеметным огнем. Несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь, роты перебежками сблизились до дистанции 150 шагов от окопов противника – и бросились в штыки. Высота 81,7 была захвачена, и трофеями лаишевцев стали 158 пленных, 1 пулемет, 10 ящиков с лентами и 132 винтовки [Л. 377.]. Командиры 1-й и 2-й рот – прапорщики Занков и Суходоля [Л. 375об].
Германские пулеметы – трофеи русских войск
11-го октября 1915 года в 17 часов полк начал наступать на высоту Княжья Гора и дер. Волька Галуэзийская. Ротам пришлось двигаться по очень болотистой труднопроходимой местности, под сильным винтовочным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Тем не менее, движение шло быстро и безостановочно, и лаишевцы, подойдя на 100 – 200 шагов к австрийским окопам, ринулись в атаку – и штыками выбили противника из окопов. Противник побежал, и русские овладели дер. Волькой Галуэзийской. Трофеями полка стали 1 пулемет и 6 ящиков с лентами [Л. 377.]. Отличилась 4-я (Сводная) рота прапорщика Кулакова [Л. 375об].
Какие выводы мы можем сделать?
Во-первых, второочередной 305-й полк воевал прекрасно, не хуже первоочередных частей – причем в самой тяжелой кампании для русской армии Первой мировой войны. Действия полка отличала грамотная тактика, стремительность и энергичность.
Во-вторых, как известно полковая пулеметная команда русского пехотного полка в то время включала 8 пулеметов. И оказалось, что менее чем за год 305-й пехотный Лаишевский пехотный полк захватил почти столько же пулеметов противника (3 германских и 4 австрийских) – то есть своей доблестью фактически приобретя 2-ю полковую пулеметную команду. Причем все пулеметы – взяты в ходе штыковых атак.
- Автор:
- Олейников Алексей
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