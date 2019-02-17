Жители Гаити попросили помощи у России и сожгли флаг США
Участники протестной акции в Порт-о-Пренс (столица Гаити) выступили против союза с Соединенными Штатами и обратились к России, Китаю и Венесуэле за помощью в разрешении кризиса, пишет издание Le Journal de Montreal.
Он добавил, что гаитяне просят вмешаться в ситуацию Россию, Китай и Венесуэлу.
Протестующие объявили президента Гаити Моиза и бывшего главу государства Мартелли «ставленниками Вашингтона» и сожгли американский флаг, скандируя: «Долой американцев! Да здравствует Путин!» Чтобы разогнать демонстрантов полиция применила силу.
Массовые акции протеста проходят в Республике Гаити с 7 февраля. Люди требуют отставки нынешнего президента Жовенеля Моиза, обвиняя его в неспособности обеспечить граждан страны даже самым необходимым.
Согласно информации, за время волнений были убиты 7 человек, несколько десятков получили ранения и увечья. Среди них молодой человек, застреленный полицейскими в нескольких метрах от президентского дворца. При этом сам Моиз заявил, что не собирается покидать свой пост.
Напомним, недавно советник президента США по нацбезопасности Болтон заявил главе МИД Гаити Бокчиту Эдмонду о «неизменной поддержке» и «нерушимой дружбе» с республикой.
Он также призвал «всех политических деятелей Гаити» уважать свою демократию и «положить конец политическому насилию».
В октябре прошлого года стало известно о покушении на президента Моиза. Глава государства не пострадал – удар приняли на себя его охранники.
Мы хотим заявить об окончательном разрыве с Соединенными Штатами, с нас довольно американской оккупации, так больше продолжаться не может,заявил лидер демонстрантов Бронсон.
Он добавил, что гаитяне просят вмешаться в ситуацию Россию, Китай и Венесуэлу.
Пусть они посмотрят, в какой нищете мы живем,сказал он.
Протестующие объявили президента Гаити Моиза и бывшего главу государства Мартелли «ставленниками Вашингтона» и сожгли американский флаг, скандируя: «Долой американцев! Да здравствует Путин!» Чтобы разогнать демонстрантов полиция применила силу.
Массовые акции протеста проходят в Республике Гаити с 7 февраля. Люди требуют отставки нынешнего президента Жовенеля Моиза, обвиняя его в неспособности обеспечить граждан страны даже самым необходимым.
Согласно информации, за время волнений были убиты 7 человек, несколько десятков получили ранения и увечья. Среди них молодой человек, застреленный полицейскими в нескольких метрах от президентского дворца. При этом сам Моиз заявил, что не собирается покидать свой пост.
Напомним, недавно советник президента США по нацбезопасности Болтон заявил главе МИД Гаити Бокчиту Эдмонду о «неизменной поддержке» и «нерушимой дружбе» с республикой.
Он также призвал «всех политических деятелей Гаити» уважать свою демократию и «положить конец политическому насилию».
В октябре прошлого года стало известно о покушении на президента Моиза. Глава государства не пострадал – удар приняли на себя его охранники.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/hotesfoundation
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