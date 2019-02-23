Идеальная кухня подполковника Добронравова

Обеспечение войск горячей пищей в походе – вопрос огромной важности. Ведь речь идет о здоровье и боеспособности военнослужащих в ходе военных действий.Первые полевые кухни появились в русской императорской армии еще в 1898 г., а в 1901 г., после серии испытаний, были введены в войсках. К началу Первой мировой войны кухни имелись почти во всех частях и подразделениях русской армии.Существовали различные образцы походных кухонь, но мы хотим остановиться на одном из них – принадлежащем подполковнику В. П. Добронравову.Старый офицер, прошедший через многие походы, он хорошо знал тяготы солдата - задавшись целью облегчить его быт.Командир 119-го пехотного Коломенского полка полковник Шупинский, принимавший в 1903 г. личное участие в испытании кухни В. П. Добронравова во время подвижного сбора 4-го армейского корпуса, сообщал следующее:«Не могу не признать, что в походной кухне подполковника Добронравова не только устранены все указанные в военной литературе недостатки существовавших систем походных кухонь и осуществлены все выраженные в военной литературе требования, но дано и то, чего не нашла возможным требовать и военная литература: печенье хлеба и снабжение войск кипятком, как для чайного довольствия, так и для стирки белья».Командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант Маслов отмечал в своем заключении: «… я полагал бы полезным принять кухни Добронравова для всей нашей армии».Что же из себя представляла конструкция походной кухни?Главная часть походной кухни представляла собой герметически закрывающийся котел из красной меди, предназначенный для варки щей или супа; крышка котла была снабжена предохранительным клапаном. Котел легко снимался с кухни - и вместо него устанавливалась плита для приготовления офицерской пищи.Под котлом был расположен очаг с выемной медной рубашкой, защищающей станки от непосредственного воздействия пламени. Положение очага в середине прибора обеспечивало равномерное нагревание всех частей кухни; теплота распределялась весьма целесообразно - между котлом, духовыми камерами и кипятильником. Особое приспособление устраняло выпадание горячих углей и золы.В духовых камерах помещались продолговатые кастрюли красной меди: 2 кастрюли - для варки каши, и 1 кастрюля - для разогревания сала. После приготовления каши в тех же кастрюлях можно было выпекать хлеб, а на крышках, снабженных откидными ножками, можно было готовить различные блюда.Под топкой и по стенкам прибора был расположен кипятильник для воды или чая; так как стенки кипятильника прилегали к очагу, то вода в нем быстро закипала; для пополнения последнего водой служила особая воронка с фильтром - которым можно очищать питьевую воду. Кран для спуска воды имел приспособление, предохраняющее его от непроизвольного открытия во время движения.Наружный кожух кухни, заключающий в себя котел, камеры и топку, был склепан из двух листов железа с асбестовой прокладкой между ними - предохраняющей прибор от потери тепла посредством нагретых наружных стенок. Кожух имел лапки для прикрепления кухни к повозке, платформе вагонетки или к фундаменту.Дымовая труба - двойная, с промежутком между внутренней и наружной стенками, увеличивающим тягу и уменьшающим температуру трубы, которая никогда не накаливается и не обжигает обслуживающий персонал; такое устройство трубы, кроме того, позволяло уменьшить ее высоту – увеличивая устойчивость всего устройства.Котел, кастрюли, кипятильник и другие части кухни легко вынимались из аппарата для чистки, лужения или исправления - и также вновь легко вставлялись на прежние места.Причем неисправность какой-либо части кухни не лишала ее возможности готовить пищу в других частях – даже без ремонта испортившейся. Кухня очень проста в эксплуатации и могла обслуживаться солдатами, не имеющими специальной подготовки.Кухня системы Добронравова могла одинаково успешно функционировать как во время движения, так и на стоянках. Кухни, предназначенные для довольствия войск в движении, находились вместе с повозками: ротные (на 240 человек) двуконные и полуротные (120 человек) одноконные.Пища готовилась во время движения кухни и раздавалась бойцам при самом непродолжительном привале - причем одновременно солдатам могли быть предложены и щи и каша (что выгодно отличало кухни Добронравова от других образцов). Стационарные кухни могли устанавливаться на фундамент, подставку или прямо на землю. При необходимости эти кухни легко закреплялись на любой повозке, полковой или крестьянской, безразлично - рессорной или без рессор – и, таким образом, превращались из стационарных в передвижные. Что было подтверждено на практике.Кухни могли устанавливаться в вагонах и на судах.Т. о., кухня была универсальным и многофункциональным устройством, обеспечивающим бойцов горячей пищей в самой различной обстановке - в походах, в подвижных госпиталях, лазаретах, на продовольственных пунктах, при железнодорожной перевозке, при полевых работах и т. д.Одна кухня, как отмечалось, обеспечивала целую полуроту. В движении она готовила кипяток, кашу и щи - кипятком можно было пользоваться в любой момент.Каша и щи во время привала раздавались солдатам. И лишь затем - готовилась офицерская пища.В промежутке между приготовлением пищи, в кастрюлях для каши пекся хлеб, а в пищеварном котле кипела вода – для стирки белья и других надобностей.При кухне имелась вся необходимая посуда, вилка, нож, ковш, ведра, топор, полка для раздачи пищи, помещение для муки, крупы, мяса и топлива - одним словом все то, что делало устройство совершенно автономным от случайностей похода.Какими оказались кухни подполковника Добронравова на практикe, как ими пользовались, и из чего готовили пищу – мы увидим из содержания нижеприведенного документа. Документ составила комиссия, назначенная для испытания кухонь в соответствии с приказом по Коломенскому полку от 8 августа за № 220 § II. Приводим заключение комиссии - вместе с отзывами полкового, бригадного, дивизионного и корпусного командиров.«Испытывались 4 кухни; из них 1 была приспособлена для перевозки на артельной повозкe № 2, образца 1884 года; 2 – на крестьянских повозках с деревянными осями, и 1 - на полковой повозкe с железными осями; 1-я из них пароконная, а остальные - одиночные. В течение подвижных сборов, с 10 по 31 августа сего года, пройдено ими расстояние болee 400 верст, по дорогам почтовым, проселочным, лесным, в городах и местечках по мощеным; большею частью дороги были: глубокий песок, чернозем или болотистая почва с глубокими колеями, а лесные - корнистые.За все время в кухнях и повозках исправлений никаких не требовалось и порчи не произошло. В кухнях приготовлялась пища одновременно: борщ или суп, каша гречневая или пшенная, сало для каши и кипяток в каждой кухнe на 120 человек. Пища всегда была вкусная. Дров расходовалось для варки обеда от 1 пуда 35 фунтов до 2 пудов 10 фунтов. Продолжительность варки от 2 до 3 часов, что было в зависимости от качества дров. Производились опыты хлебопечения; выпекались хорошо на крышках от кастрюль хлебцы в 1/2 – 3/4 ф. ржаного теста в 30 - 40 мин., пшеничного теста от 25 до 30 мин., лепешки - 15 мин., коржи 8 - 10 мин. В кастрюлях из ржаного теста до 1 пуда в течение 2 часов, пшеничного - также до 1 пуда в течение 2 часов, но в 2 выпечки. Кроме того, в одной из кухонь во все время подвижных сборов приготовлялись кушанья для 5 человек г. г. офицеров, например: котлеты, жареное мясо, рагу и тому подобное. Кипятком люди вполне были удовлетворены, так что на дневках кипяток разбирался и для стирки белья. Вследствие того, что котел в этой кухне составляет отдельную часть и легко отделяется, то чистка его несравненно удобнее, чем в очагах мирного времени.В общем, кухня по своей легкости изготовления, легковесности, удобствам во всех отношениях для солдатского обихода, прочности, дешевизне - не оставляет желать ничего лучшего; если есть какие-либо несовершенства в прочности материала, то эти недостатки в практике легко устранимы; в остальном такая кухня весьма желательна, в особенности, во время походов, и когда какая-либо небольшая часть находится в отделе, так как при своей портативности (относительной) может несомненно принести большую пользу, не говоря уже о том, что дает громадную экономию в топливе, и люди при всякой обстановке могут получать горячую пищу, а в некоторых случаях и свежий хлеб. И, наконец, благодаря такого типа кухне, г. г. офицеры не будут лишены до некоторой степени обычного стола. Подлинное подписали: Председатель Комиссии подполковник Сакс, члены капитан Околович, капитан Шамраев, штабс-капитан фон дер Ноне".Командир 119-го полка полковник Шупинский писал «Вполнe сознавая всю важность вопроса об обеспечении для войск возможности правильного пользования горячею пищею, при обстановке военного времени, посредством снабжения войсковых частей походными кухнями наиболее совершенного образца, я с живым интересом следил за военной литературой по указанному вопросу и еще с большим интересом принял личное живое участие в наблюдении за ходом испытаний, производившихся во время подвижного сбора войск 4-го армейского корпуса в текущем году, при вверенном мне полку походной кухни, изобретенной Подполковником Добронравовым. Причем не могу не признать, что в походной кухне системы Подполковника Добронравова не только устранены все указанные в военной литературе недостатки существовавших систем походных кухонь и осуществлены все выраженные в военной литературе требования от совершенного типа походных кухонь, но дано и то, чего не нашла возможным требовать от походных кухонь и военная литература: печения в них хлеба и снабжения войск кипятком, как для чайного довольствия, получаемого в размере ¾ ведра в особом кипятильникe одновременно с варкою пищи, так и для стирки белья, в размере 17 - 18 ведер при наполнении всех котлов и кастрюль кухни водою. Произведенный опыт в 13 роте вверенного мне полка довольствия посредством той же кухни и офицеров приготовляя для них пищу по раздаче таковой нижним чинам, также увенчался полным успехом.Производившийся на моих глазах, при самом строгом контроле, опыт показал, что кухня системы Подполковника Добронравова:1) Прошла с варкою пищи, шагом и рысью, двигаясь часто по лесным, едва проходимым дорогам и без дорог около 400 верст без малейшей порчи и починок.2) Допускает постановку и варку пищи на любом типе повозок от двуколок до обывательских дрог для перевоза лесу, причем постановка кухни на повозку и снятие ее с таковой требует от 5 до 10 минут не спешной работы двух человек.3) Выдерживала непрерывную топку без малейшей порчи в течение 18 - 20 часов.4) Приготовляет пищу скорее, чем в обыкновенных очагах (2,5 - 3 часа) и более вкусную (по заявлению самих нижних чинов); последнее обстоятельство объясняется действием пара под известным давлением, достигаемым посредством предохранительного клапана на крышке котла. При варке пищи получается значительная экономия дров.5) Дает возможность приготовлять кашу желаемого типа от размазни до рассыпчатой.6) Дает возможность во время, свободное от варки пищи, печь хлеб; для выпечки хлеба для довольствия людей полною дачею хлеба по 2 ½ фун. требуется 13 - 14 час., что вполне возможно и при варке пищи 2 раза в день (6 час. - 14 час. - 20 час.) при сменных рабочих.7) Для стирки белья в 1 час. 40 мин. дает 18 ведер кипятку.8) Две полуротные кухни могут быть установлены на одну артельную повозку, при желании иметь одну повозку с походною кухнею на роту, причем кухня не теряет своей делимости на полуротные кухни: одна кухня может быть снята для полуроты, остающейся на месте, a другая на той же повозкe (а при возможности и на обывательской) отправлена с полуротой, назначенною в отдел.В виду изложенного, не могу не признать, что походная кухня Подполковника Добронравова, если и не составляет вполне идеала походных кухонь, то близко подходить к нему. Наибольшее значение придаю возможности довольствовать посредством кухни Подполковника Добронравова людей во время похода, хотя бы частью, печеным хлебом. Кто был в походе военного времени, для того ясно, какую громадную пользу в походе принесет возможность дать людям, хотя изредка, вместо сухаря печеный хлеб.Дешевизна кухни Подполковника Добронравова, экономия в лошадях и людях красноречиво пополнит то, что говорит за немедленное введение ее в войска".Командир 2-й бригады 30-й пехотной дивизии генерал-майор Щагин сообщал: «Вполне соглашаясь с мнением Командира полка, я с своей стороны, наблюдая за испытанием походной кухни Подполковника Добронравова в течение 23-дневного подвижного сбора, пришел к тому заключению, что введение этой кухни, признаваемой мною прекрасной во всех отношениях, было бы весьма желательно и даже необходимо для войск».С ними солидарны и начальник 30-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Лавров, а также начальник штаба 30-й пехотной дивизии полковник Фольбаум, отмечавшие: «Простота конструкции, поразительная дешевизна, замечательная практичность, как в смысле использования подручных котлов и повозок, так и в отношении эксплуатации кухни, обилию полезных функций, выполняемых кухней (пища, кипяток, хлеб, стирка) при отсутствии надобности в лишних повозках и лошадях, т. е. в данных, увеличивающих обоз - положительно вынуждают признать за изобретением Подполковника Добронравова право на его применение во всей армии. Трудно придумать в этом смысле что либо практичнее и полезнее, притом столь недорогое».Наконец, командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант Маслов писал: «Удостоверяю с своей стороны, что четыре кухни Подполковника Добронравова, следуя во время трехнедельная подвижного сбора сего года с Коломенским полком, отлично выполняли свое назначение. Простота устройства их так велика, что все четыре, в том числе и первый их образец, были сделаны в полку своими мастеровыми, в лагере, что обеспечивает возможность их починки даже в походе. Дешевизна их тоже поразительна…».К этому сложно что-то добавить. И остается лишь порадоваться, что русская армия, получив походные кухни быстрее самых передовых армий Европы, сделала большой шаг вперед в деле заботы о здоровье и походном быте своего солдата.