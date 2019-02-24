Как отмечалось, толчком к применению звуковой разведки стала Русско-японская война. Артиллерия приобрела возможность стрелять на большие дистанции, по невидимым целям. В то же время и для противника артиллерия стала невидимой. Вот тогда-то и пришла в голову мысль использовать звук для разведки стреляющих орудий и для стрельбы по ним. Правда, в период Русско-японской войны никаких способов или методов по определению местоположения стреляющих орудий по звуку разработано не было. Однако, некоторые офицеры уже использовали принцип разности в скоростях распространения света и звука. Заметив блеск выстрела орудия, стоящего за закрытием, наблюдатель определял время дохождения звука - и по отсчитанному отрезку времени судил о дистанции. В дальнейшем, в качестве секундомера-дальномера, Буланже предложил первый простейший звукометрический прибор, основанный на этом принципе и позволяющий автоматически получать приблизительную величину дальности до орудия (Апарин А. А. Звукометрия. Воениздат, 1931. С. 6.).Более совершенным и не зависящим от оптического наблюдения, oкaзалось предложение русского офицера Н. А. Бенуа 1909 г., позволяющее определять местоположение вражеских батарей по звуку выстрела.В иностранных армиях подобные предложения появились лишь в начале Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. (Эсклангон - во Франции, Пэрис - в Англии). В уже цитированной работе Барсукова мы можем прочитать следующее: «Опыты применения звукометрии в русской артиллерии возникли за 3 - 4 года до начала мировой войны, т. е. раньше, чем где бы то ни было в иностранных артиллериях. Перед самой войной с этими приборами (звукометрическими) были сформированы звукоизмерительные команды и отправлены на театр войны» (Барсуков. Т. I. С. 95.)По словам участников первых опытов применения звуковой разведки в войне 1914 - 1918 гг., одна из таких команд выступила на фронт в августе 1914 г. Команда, состоявшая из 6 человек, впервые попыталась развернуться на Люблинском фронте, участвуя в боях у деревень Быково и Голензово - но до конца боя развернуться не успела. Но во второй раз, в боях на Висле у местечка Камень (сентябрь 1914 г.), команда развернулась - и засекла три батареи противника.Тем не менее, хотя уже в начале кампании 1914 г. в русской армии действовали команды звуковой разведки, их работа до самого конца войны носила опытный характер. Звукометрическая разведка так и не вышла из стадии испытаний, чему отчасти способствовало и несовершенство материальной части: имевшиеся в 1916 г. в русской армии звукометрические станции: 1) ВЖ (названная так по имени конструкторов – Володкевича и Желтова) и 2) изобретателя Левина не были достаточно удовлетворительными. Отметим, что эти две станции уже в то время имели графическую запись, следовательно обеспечивали документальность, в противоположность третьей станции, имевшейся в войсках, - хронографической. Последняя (станция системы Бенуа) имела несовершенный звукоприемник – и результаты ее работы были малоэффективны. К сожалению, о работе первых двух станций почти не сохранилось сведений.Уже в конце 1917 г. выяснилась неудовлетворительность в организации отрядов артиллерийских наблюдательных станций (как к тому времени назывались звукометрические отряды) и безрезультатность нахождения их на фронтах - вследствие чего они и должны были отправиться в Царское село, в запасную Тяжелую бригаду - для переформирования на новых основаниях.Одновременно pyccкими артиллеристами широко применялся (например, во время Наступления 1916 г.) упомянутый выше звукосветовой способ определения дальности - для производства артиллерийской стрельбы.Такова вкратце история звуковой разведки в русской армии до конца 1917 г.Heкoторые сведения о применении звуковой разведки во французской армии встречаются только в начале 1915 г., а в германской армии - еще позднее. За границей, как и в России, в начале войны явно недооценивали роль этого мощного средстваВот что по этому поводу пишет академик Эксклангон, привлеченный в 1915 г. к работе по звукометрии: «Один генерал мне ответил, что по его мнению вопрос этот не имеет практического значения». А в другом случае: «В бюро военного министерства я был принят его начальником, отнесшимся к предложению внимательно и с любезностью, но тaкжe скептически. Молодые капитаны, присутствовавшие при этом, высказались даже иронически».В немецкой армии в начале войны тaкжe господствовало мнение, что только авиаразведка и преимущественное изучение аэрофотоснимков дают основные сведения для применения артиллерии. К концу войны этот взгляд коренным образом изменился. Taк, один офицер, специалист-аировец немецкой армии, отмечал, что в 1918 г. применение дивизии без светозвукометрической разведки было немыслимо. Соответствующие средства завоевали себе признание в иностранных армиях – и к концу войны звукометрическая разведка стала одним из основных средств разведки артиллерии противника.В качестве иллюстрации приведем ряд данных, характеризующих работу звукометрической разведки в конце войны 1914 - 1918 гг. Taк, например, во 2-й французской армии за период с 22 июня по 13 августа 1918 г. на стабилизированном фронте из 159 основных позиций противника были определены: звукометрией - 45 позиций (или 28%); светометрией - 54 позиции (или 34%); авиацией - 60 позиций (или 38%).В 1-й французской армии за период с 7 апреля по 8 августа 1918 г звукометрической разведкой были определены 974 цели, светометрической - 794 цели. Эти цели были определены с ошибками: при расстоянии до 50 метров – для звукометрии 59% и светометрии 34%, при расстоянии от 50 до 100 метров – для звукометрии 34% и светометрии 48%, а при расстоянии свыше 100 метров – для звукометрии 7% и светометрии 18%.И, наконец, 4-я фpaнцyзcкaя армия в период с 18 по 31 июля 1918 г. на участках 21-го и 8-го корпусов получила следующие результаты определения местоположения целей: звукометрией - 367 целей; светометрией - 177 целей; привязными аэростатами - 25 целей; авиацией - 56 целей; прочими средствами - 2 цели.Из приведенного материала видно, что звуковая разведка к концу Первой мировой войны по количеству определяемых целей и по точности работы вышла на первое место - по сравнению со всеми прочими видами артиллерийской разведки. В частности, французскими звукометристами было обнаружено местоположение немецких сверхдальнобойных орудий («длинные Берты»), обстреливавших Париж.Однако в армейских кpyгax наблюдался столь большой скептицизм по отношению к работе звукометристов, что только после окончания войны была подтверждена верность сведений, полученных звукометристами относительно расположения этих дальнобойных орудий.