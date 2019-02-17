Рассматривается вопрос производства АК-103 в Саудовской Аравии

Стало известно о поставках российских автоматов в Саудовскую Аравию. Речь идёт об автоматах АК-103. Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев подтвердил эту информацию, отметив, что контракт активно реализуется.Важное дополнение от Александра Михеева состоит в том, что Россия и Саудовская Аравия готовы к следующему этапу военно-технического сотрудничества. Этот этап состоит в создании производства автоматов Калашникова для нужд как самой Саудовской Аравии, так и других стран региона. Обсуждаются вопросы, связанные с локализацией производства автоматов Калашникова (АК-103) на саудовской территории.Соответствующие параметры проекта «Рособоронэкспорт» планирует внести на рассмотрение правительства. И этот вопрос собираются решить до лета текущего года.В то же время продолжается проработка контракта по вопросу поставок в Саудовскую Аравию российских зенитных ракетных комплексов С-400.Нужно отметить, что ранее рынок Саудовской Аравии фактически был закрыт для производителей российских вооружений. На нём практически всецело хозяйничали Соединённые Штаты Америки. Теперь Саудовская Аравия решила диверсифицировать свой оружейный импорт, хотя львиная его доля, безусловно, приходится на американскую продукцию. Напомним, что в ходе своего первого зарубежного турне Дональд Трамп посещал Эр-Рияд и договорился о приобретении саудитами вооружений более чем на 100 млрд долларов в течение нескольких лет.