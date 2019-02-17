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Корпорация «Уралвагонзавод» работает над обликом безэкипажного танка

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Разработчики корпорации «Уралвагонзавод» формируют облик безэкипажного танка будущего, имея в своем активе наработки по перспективной машине, передает ТАСС сообщение гендиректора Уральского КБ (входит в УВЗ) Андрея Терликова.

Корпорация «Уралвагонзавод» работает над обликом безэкипажного танка



Да, безусловно. Мы просматриваем облик этой машины будущего, отрабатываем научно-технический задел,


сказал Терликов в ходе оборонной выставки IDEX-2019.

По его словам, в конце 1990-х КБ проводило работы по робототехническим комплексам на базе танка Т-72. При этом он отметил, что танк Т-14 «Армата» хоть и имеет экипаж, но фактически способен находиться на полном дистанционном управлении.

Сейчас никто не хочет рисковать людьми. Так что безэкипажные танки – это не далекое будущее, а, скорее всего, настоящее, отметил Терликов.

Нам в этом отношении легче, поскольку мы, начиная с танков типа Т-72, были более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты,
добавил он.

Оценивая в целом перспективы появления танка будущего, гендиректор отметил, что с учетом бурного развития роботизации ждать осталось недолго.

На вопрос, будут ли инженеры УВЗ первыми в этой области, он ответил, что «Уралвагонзавод» старается везде быть первым – это психология лидеров и победителей.

Осенью прошлого года гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что предприятие по согласованию с Минобороны разрабатывает боевой робототехнический комплекс на базе танка Т-72Б3. На вопрос, почему было выбрано именно это шасси, он ответил, что таково техническое задание, которое подготовил заказчик.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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