Меркель публично присягнула Порошенко
В Мюнхене завершилась ежегодная конференция по безопасности. На этот раз немцы рекламировали её на все лады. Ещё в понедельник, представляя журналистам основной доклад конференции «Нестабильность в мире на фоне соперничества РФ, США и КНР», руководитель форума Вольфганг Ишингер назвал предстоящее мероприятие «важнейшим и крупнейшим» за всю более чем 50-летнюю историю Мюнхенской конференции по безопасности.
Закулисный Мюнхен
Судя по заявленным цифрам, событие и впрямь ожидалось нерядовое. Ишингер обещал, что на конференцию приедут 35 глав государств и правительств, 80 министров обороны и иностранных дел, 600 международных экспертов. Общее число участников мероприятия превысит 2000 человек.
За таким частоколом цифр скрывался простой и очевидный факт: нынешнюю конференцию проигнорировали лидеры ведущих стран мира, в геополитическом соперничестве которых пытались разобраться составители разрекламированного заранее доклада.
Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую – вице-президент США Майк Пенс, китайскую – член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, отвечающий в главном партийном органе Китая за внешнеполитические вопросы. Не приехал даже Эммануэль Макрон. По замыслу организаторов президент Франции должен был выступить вместе с канцлером Германии, чтобы явить миру общий взгляд Европы на проблему международной безопасности, а заодно продемонстрировать единство в рядах ЕС.
В отсутствие лидеров стран делегации разбрелись по территории отеля Bayerischer Hof («Баварский двор»), где проходила конференция, и погрузились в двусторонние переговоры. Благо организаторы мероприятия заранее забронировали в отеле около сотни отдельных помещений «для секретных встреч». Так что самой популярной процедурой на конференции стало распределение получасовых слотов на такие встречи.
Иногда этого времени не хватало. Например, переговоры Сергея Лаврова с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заняли целый час. Российский министр в Bayerischer Hof провёл более двадцати встреч с руководителями государств или своими коллегами (за 48 часов официальной части конференции).
Понятно, что при таком жёстком графике совсем немного времени оставалось для прослушивания докладов в главном зале отеля. Наблюдательные СМИ отметили: зал этот был заполнен только на открытии конференции. Позднее, даже во время выступлений канцлера Германии Ангелы Меркель или вице-президента США Майка Пенса, зияющие пустоты были не менее, чем на трети мест пленарного зала.
Закулисная дипломатия не обязательно касалась вопросов международной безопасности. Известно, что в рамках Мюнхенской конференции Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Siemens Mobility (подразделение Siemens, представляющее консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России») и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подписали соглашение о совместной работе по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.
Куда Европа толкает Украину?
Другой коммерческий проект (газопровод «Северный поток-2») стал в Bayerischer Hof предметом переговоров между канцлером Германии Меркель и президентом Украины Порошенко. Эта встреча наблюдателям запомнилась тем, что Ангела Меркель публично подтвердила свою проукраинскую позицию.
За строящийся «Северный поток-2» прагматичные немцы цепляются буквально зубами. Дело в том, что Германия уже обнародовала свой план полного отказа от атомных и угольных станций. Возобновляемыми источниками энергии не получится полностью заместить генерацию выбывающих станций. Вся надежда на дешевый трубопроводный газ.
Он придёт по российским «Северным потокам» – первому и второму. Приглядывается Германия и к туркменскому газу. На днях в Берлине побывала представительная делегация из Ашхабада. Обсуждали возможности поставки газа в Германию по южному направлению из Туркмении через Азербайджан.
Местные СМИ поспешили сообщить, что договаривающиеся стороны оценили реализацию этого проекта в среднесрочной перспективе, как вполне реальную. Туркменский трубопровод вместе с российскими и балтийскими потоками должен гарантировать Германии поставку необходимого объёма углеводородов и уберечь немцев от неприятностей, вроде тех, что случились зимой 2009 года, когда из-за коммерческого спора с Украиной Россия остановила газовый транзит в Европу.
Этими двумя маршрутами Берлин решит все свои газовые проблемы. Однако канцлер Меркель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину. В чём тут дело, ведь от этого маршрута теперь будут зависеть лишь страны Восточной Европы? Оказывается, дело в деньгах.
Российский транзит приносит в экономику Украины 2,5-3 млрд. американских долларов. Кто-то должен возместить выпадение этих доходов, если транзит остановится. В Европе такое по силам только Германии. Но она явно не хочет тратиться на Украину. Ведь есть вариант – использовать российские деньги. И канцлер Меркель продавливает его с завидной настойчивостью.
В Мюнхене она даже под это подвела некую теорию: «Если мы в период холодной войны в больших объемах импортировали российский газ, то я не знаю, почему сейчас – менее подходящее время, чтобы называть Россию партнером, – задалась Меркель вопросом и тут же дала на него ответ. – Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией».
Заявление канцлера прозвучало в пленарном зале Bayerischer Hof достаточно убедительно, хотя и лицемерно. Лицемерно для тех, кто успел услышать другого немецкого политика – Манфреда Вебера. Вебер – человек не рядовой. В Европарламенте он возглавляет крупнейшую фракцию Европейской народной партии и реально претендует на место председателя Еврокомиссии.
Так вот этот самый Вебер предложил включить Украину в европейскую систему противоракетной обороны, то есть разместить оружие ПРО на территории ближайшего соседа России. По мнению немецкого политика, Украина вместе с Латвией и Польшей могла бы образовать противоракетный щит Евросоюза. Свою инициативу Вебер увязал с прекращением действия договора по РСМД между Россией и США.
Неизвестно, обсуждал ли Манфред Вебер это предложение с Ангелой Меркель. Только в Мюнхене бундесканцлерин уже без всяких обиняков заявила (цитирую по ИА REGNUM), что «в отношениях с Москвой она всегда будет на стороне президента Украины Петра Порошенко».
Такая позиция Меркель никогда не была большим секретом. Давно стало ясно, что Киев блокирует выполнение Минских соглашений с молчаливого согласия европейских «гарантов», скорых на всякие санкции против Москвы, даже под надуманными предлогами. Теперь Меркель окончательно сбросила маску объективного посредника в украинском конфликте и публично подтвердила заинтересованность Берлина в антироссийских действиях Киева.
Ангела Меркель – уходящая политическая фигура. Однако и от её преемников не стоит ждать позитивных перемен. Не зря же они не услышали в Мюнхене министра Лаврова, тщетно призывавшего к созданию системы коллективной европейской безопасности. Кому-то ещё раз очень хочется поиграть в «холодную войну»…
Закулисный Мюнхен
Судя по заявленным цифрам, событие и впрямь ожидалось нерядовое. Ишингер обещал, что на конференцию приедут 35 глав государств и правительств, 80 министров обороны и иностранных дел, 600 международных экспертов. Общее число участников мероприятия превысит 2000 человек.
За таким частоколом цифр скрывался простой и очевидный факт: нынешнюю конференцию проигнорировали лидеры ведущих стран мира, в геополитическом соперничестве которых пытались разобраться составители разрекламированного заранее доклада.
Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую – вице-президент США Майк Пенс, китайскую – член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, отвечающий в главном партийном органе Китая за внешнеполитические вопросы. Не приехал даже Эммануэль Макрон. По замыслу организаторов президент Франции должен был выступить вместе с канцлером Германии, чтобы явить миру общий взгляд Европы на проблему международной безопасности, а заодно продемонстрировать единство в рядах ЕС.
В отсутствие лидеров стран делегации разбрелись по территории отеля Bayerischer Hof («Баварский двор»), где проходила конференция, и погрузились в двусторонние переговоры. Благо организаторы мероприятия заранее забронировали в отеле около сотни отдельных помещений «для секретных встреч». Так что самой популярной процедурой на конференции стало распределение получасовых слотов на такие встречи.
Иногда этого времени не хватало. Например, переговоры Сергея Лаврова с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заняли целый час. Российский министр в Bayerischer Hof провёл более двадцати встреч с руководителями государств или своими коллегами (за 48 часов официальной части конференции).
Понятно, что при таком жёстком графике совсем немного времени оставалось для прослушивания докладов в главном зале отеля. Наблюдательные СМИ отметили: зал этот был заполнен только на открытии конференции. Позднее, даже во время выступлений канцлера Германии Ангелы Меркель или вице-президента США Майка Пенса, зияющие пустоты были не менее, чем на трети мест пленарного зала.
Закулисная дипломатия не обязательно касалась вопросов международной безопасности. Известно, что в рамках Мюнхенской конференции Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Siemens Mobility (подразделение Siemens, представляющее консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России») и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подписали соглашение о совместной работе по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.
Куда Европа толкает Украину?
Другой коммерческий проект (газопровод «Северный поток-2») стал в Bayerischer Hof предметом переговоров между канцлером Германии Меркель и президентом Украины Порошенко. Эта встреча наблюдателям запомнилась тем, что Ангела Меркель публично подтвердила свою проукраинскую позицию.
За строящийся «Северный поток-2» прагматичные немцы цепляются буквально зубами. Дело в том, что Германия уже обнародовала свой план полного отказа от атомных и угольных станций. Возобновляемыми источниками энергии не получится полностью заместить генерацию выбывающих станций. Вся надежда на дешевый трубопроводный газ.
Он придёт по российским «Северным потокам» – первому и второму. Приглядывается Германия и к туркменскому газу. На днях в Берлине побывала представительная делегация из Ашхабада. Обсуждали возможности поставки газа в Германию по южному направлению из Туркмении через Азербайджан.
Местные СМИ поспешили сообщить, что договаривающиеся стороны оценили реализацию этого проекта в среднесрочной перспективе, как вполне реальную. Туркменский трубопровод вместе с российскими и балтийскими потоками должен гарантировать Германии поставку необходимого объёма углеводородов и уберечь немцев от неприятностей, вроде тех, что случились зимой 2009 года, когда из-за коммерческого спора с Украиной Россия остановила газовый транзит в Европу.
Этими двумя маршрутами Берлин решит все свои газовые проблемы. Однако канцлер Меркель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину. В чём тут дело, ведь от этого маршрута теперь будут зависеть лишь страны Восточной Европы? Оказывается, дело в деньгах.
Российский транзит приносит в экономику Украины 2,5-3 млрд. американских долларов. Кто-то должен возместить выпадение этих доходов, если транзит остановится. В Европе такое по силам только Германии. Но она явно не хочет тратиться на Украину. Ведь есть вариант – использовать российские деньги. И канцлер Меркель продавливает его с завидной настойчивостью.
В Мюнхене она даже под это подвела некую теорию: «Если мы в период холодной войны в больших объемах импортировали российский газ, то я не знаю, почему сейчас – менее подходящее время, чтобы называть Россию партнером, – задалась Меркель вопросом и тут же дала на него ответ. – Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией».
Заявление канцлера прозвучало в пленарном зале Bayerischer Hof достаточно убедительно, хотя и лицемерно. Лицемерно для тех, кто успел услышать другого немецкого политика – Манфреда Вебера. Вебер – человек не рядовой. В Европарламенте он возглавляет крупнейшую фракцию Европейской народной партии и реально претендует на место председателя Еврокомиссии.
Так вот этот самый Вебер предложил включить Украину в европейскую систему противоракетной обороны, то есть разместить оружие ПРО на территории ближайшего соседа России. По мнению немецкого политика, Украина вместе с Латвией и Польшей могла бы образовать противоракетный щит Евросоюза. Свою инициативу Вебер увязал с прекращением действия договора по РСМД между Россией и США.
Неизвестно, обсуждал ли Манфред Вебер это предложение с Ангелой Меркель. Только в Мюнхене бундесканцлерин уже без всяких обиняков заявила (цитирую по ИА REGNUM), что «в отношениях с Москвой она всегда будет на стороне президента Украины Петра Порошенко».
Такая позиция Меркель никогда не была большим секретом. Давно стало ясно, что Киев блокирует выполнение Минских соглашений с молчаливого согласия европейских «гарантов», скорых на всякие санкции против Москвы, даже под надуманными предлогами. Теперь Меркель окончательно сбросила маску объективного посредника в украинском конфликте и публично подтвердила заинтересованность Берлина в антироссийских действиях Киева.
Ангела Меркель – уходящая политическая фигура. Однако и от её преемников не стоит ждать позитивных перемен. Не зря же они не услышали в Мюнхене министра Лаврова, тщетно призывавшего к созданию системы коллективной европейской безопасности. Кому-то ещё раз очень хочется поиграть в «холодную войну»…
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- Wolfgang van de Rydt
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