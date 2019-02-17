Геополитическая мозаика посыпалась

Ежегодно организаторы Мюнхенской конференции по безопасности выпускают традиционный доклад, в котором даётся подробный анализ ключевых международных тенденций, а также обозначаются стратегические направления западной внешней политики. 2019 год не стал в этом плане исключением.В очередном докладе, подготовленном к 55-ой по счёту конференции, его авторы много говорят об утрате ориентиров, разрушении старого мирового порядка, угрозах либеральному миру, а также о неясности контуров новой системы мирового устройства. В документе говорится также о начале эры опасного соперничества таких великих держав, как США, Китай и Россия, и об отсутствии, по сути, каких-либо перспектив разоружения. Другими словами, "ничего хорошего не будет" - резюме доклада.Возможно, наиболее обращающим на себя внимание в мюнхенском докладе является его обложка: «Великая мозаика. Кто соберёт её кусочки?» Она символизирует собой отсутствие какого-либо единства по отношению антироссийским санкциям, к Ирану, к Китаю и даже по отношению друг к другу.Фоном для такой распадающейся мозаики являются военные приготовления и массовые акции протеста по всему миру.По мнению авторов видео, корень проблем, о которых говорится в мюнхенском докладе, возможно, находится вовсе не там, где его ищут.Экономист из университета Беркли Габриель Цукман считает, что главной причиной является глобальное неравенство людей, роскошь одних на фоне обнищания других. Именно это неравенство, а не межконтинентальные ракеты, и есть тот страшный заряд, заложенный под фундамент каждого из государств его собственным правительством.