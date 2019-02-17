США не хотят, чтобы Дамаск вернул контроль над северо-востоком САР

Они (цели) предполагают сохранение безопасности в регионе, а это означает, что мы не хотим возвращения режима Асада на северо-восток Сирии, так как он не способствует стабильности,

Мы сохраним потенциал военно-воздушных сил, а значит и способность оперативно реагировать на террористические угрозы,