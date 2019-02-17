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США не хотят, чтобы Дамаск вернул контроль над северо-востоком САР

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Вашингтон не хочет возвращения под контроль сирийского правительства территорий, расположенных на северо-востоке страны, передает ТАСС заявление спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффери на Мюнхенской конференции по безопасности.




По словам Джеффери, цели американской стороны на северо-востоке (САР) не изменились.

Они (цели) предполагают сохранение безопасности в регионе, а это означает, что мы не хотим возвращения режима Асада на северо-восток Сирии, так как он не способствует стабильности,
пояснил Джеффери.

Вместе с тем он подтвердил, что США действительно выводят войска из Сирии, поскольку основная задача, для решения которой они вводились, а это оказание демократическим силам помощи в победе над группировкой ИГ (запрещена в РФ), выполнена.

Джеффери подчеркнул также, что вывод сухопутного контингента не означает прекращения борьбы с ИГ.

Мы сохраним потенциал военно-воздушных сил, а значит и способность оперативно реагировать на террористические угрозы,
сказал он.

По словам спецпредставителя, Вашингтон не призывает к уходу Башара Асада, однако требует «серьезных изменений в поведении сирийского режима».

В пятницу американские СМИ сообщили, что Пентагон работает над планом создания совместно с европейскими союзниками зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке страны. Предполагается, что ситуацию в этой зоне будет контролировать объединенный контингент численностью до 1,5 тыс. военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/StateDept
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