ОАЭ купили российские «Корнеты» и «Панцири»
Военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов заключило с российской стороной контракты на приобретение противотанковых комплексов семейства «Корнет-Э» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», передает ТАСС сообщение бригадного генерала Вооруженных сил ОАЭ Мохаммеда Хассайни.
По словам генерала, стоимость контракта на поставку партии «Корнетов-Э» составила около $39,7 млн., на поставку «Панциря» – около $12,1 млн.
Кроме того, военное ведомство заключило контракт с российской компанией «Высокоточные системы» на техническое обслуживание ЗРПК «Панцирь», которые «уже давно стоят на вооружении армии», добавил он. Сумма контракта – около $12 млн.
Подводя итоги первого дня работы выставки IDEX-2019, Хассайни сообщил также о сделке Минобороны ОАЭ с американской оборонной компанией Raytheon: стороны подписали контракт на поставку зенитной системы Patriot. Покупка обошлась Эмиратам в $356 млн.
Какой-либо дополнительной информации об указанных сделках генерал не сообщил.
Он добавил, что вооруженные силы страны подписали в воскресенье еще несколько контрактов с «различными местными и иностранными компаниями». Общая сумма заключенных за день соглашений составила более $1 млрд. (свыше 4 миллиардов дирхамов).
Ранее в воскресенье глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал журналистам о полученном запросе на модернизацию эмиратского парка комплексов «Панцирь-С1», закупленных по контракту от 2000 года. Всего в 2010-2013 годах в ОАЭ было поставлено 50 боевых машин, выполненных на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8).
По словам генерала, стоимость контракта на поставку партии «Корнетов-Э» составила около $39,7 млн., на поставку «Панциря» – около $12,1 млн.
Кроме того, военное ведомство заключило контракт с российской компанией «Высокоточные системы» на техническое обслуживание ЗРПК «Панцирь», которые «уже давно стоят на вооружении армии», добавил он. Сумма контракта – около $12 млн.
Подводя итоги первого дня работы выставки IDEX-2019, Хассайни сообщил также о сделке Минобороны ОАЭ с американской оборонной компанией Raytheon: стороны подписали контракт на поставку зенитной системы Patriot. Покупка обошлась Эмиратам в $356 млн.
Какой-либо дополнительной информации об указанных сделках генерал не сообщил.
Он добавил, что вооруженные силы страны подписали в воскресенье еще несколько контрактов с «различными местными и иностранными компаниями». Общая сумма заключенных за день соглашений составила более $1 млрд. (свыше 4 миллиардов дирхамов).
Ранее в воскресенье глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал журналистам о полученном запросе на модернизацию эмиратского парка комплексов «Панцирь-С1», закупленных по контракту от 2000 года. Всего в 2010-2013 годах в ОАЭ было поставлено 50 боевых машин, выполненных на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8).
- Использованы фотографии:
- https://army-news.ru
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