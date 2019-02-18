Записки Колорадского Таракана. Морська та космічна, але дуже фантастична!

"Это является усвоением международным сообществом украинских форм в фонетической графике. Это было во все времена... И особенно это актуально для тех ситуаций, когда здесь замешан язык бывшего колонизатора. А сегодня этот колонизатор еще и ведет на востоке Украины войну, аннексировал Крым и так далее. Поэтому сегодня актуальность этого вопроса обострилась".

Приветствую вас, уважаемые мои друзья. Чтобы не вызвать словесный понос некоторых моих оппонентов, сразу переведу название с украинского на русский. «Морская и космическая, но очень фантастическая». Никакого отношения к другим странам, кроме моей Вiтчизны, это название не имеет. Так что, господа-товарищи-барины, постарайтесь не тратить нервы.Начну с личного. Друзья, как прекрасно возвращаться домой! Особенно тогда, когда жены дома нет. Подходишь к холодильнику и так грозно: «Внимание, ночной дожор! Всем выйти на догляд!» Сказка, а не жизнь.Знаете, я в этот момент раскрыл тайну, которая меня мучила долгие годы. Я понял, почему азиаты едят палочками! Так вкуснее получается. Особенно если эти палочки шампурами называются.Смотрел я смотрел на кулинарные изыски, что мне Тараканушка к приезду приготовили. А потом понял, что не надо себя слишком высоко ценить.Так прямо и сказал себе: «А кто ты такой, чтобы себе в чем-то отказывать!» И не отказал. Во всем.Кстати, ещё одну истину понял. Но утром. Вы знаете, почему водку принято пить холодной? Так, чтобы снежок образовывался на бутылке? Не знаете? А я вот узнал.Это очень продуманный обычай. Причем явно придуманный мужчинами. Нам же всякие там сладости-горькости по барабану. Нам эффект важен. Ну и последствия.Короче, так, возьмите на заметку: водку пьют очень холодной для того, чтобы утром болеть не с банального бодуна, а благородной ангиной! Что существенно повышает шанс получения больничного на следующие дни!В общем, болею я сейчас. Сказались переезды. Но записки напишу все равно. Хоть работать и не хочется, но жадность побеждает лень! Да и наличие ангины никак не влияет на присутствие и второго недуга от выпить-закусить.Спасибо, кстати, всем оценившим мои исторические расследования в Шепетовке! Правда, было приятно читать такие отзывы, ну честное слово! Тем более, я понимаю, что не великий спец в расследованиях. Благо, в редакции помогли, вместе сидели и орали друг на друга, потому как оказалось, что по масштабам карты Яндекса и Гугла не совпадают.Но в итоге получился материал, которым я реально доволен и даже горжусь. С вашей подачи!Уй! Вот в натуре-то говорят, не сотвори себе кумира, можно и по загривку огрести! Ну разве я так уж и перехваливаю себя, как некоторые говорят?Ладно, ну их, этих баб… Гора комплексов и самолюбия, а вечно мы виноваты. Будем делом заниматься.Вот скажите, может украинский военнослужащий в плену проявить героизм? Да такой, чтобы вся Украина об этом заговорила? И при этом, по нашей традиции, совершить его так, чтобы не нарушить каких-либо норм или правил? Чтобы по ушам не получить, как я сейчас?Не знаете, а я вам сейчас расскажу. Наш военнопленный, да плевать что войны нет, старший матрос буксира "Яны капу", язык сломаешь мокрица его, Владимир Терещенко героически выбрил себе на затылке герб Украины! СУГС! Теперь ходит спиной вперед, чтобы шокировать персонал СИЗО.Только у вас персонал какой-то неправильный. Шокируются как-то не цивилизованно. Сказывается то, что вы орда. Короче ржет весь персонал, да и сидельцы над героем. Не люди, а кентавры какие-то.Хотя, я бы тоже, наверное, ржал. Героически сдать военный корабль без боя, орать на всё Черное море спасите-помогите, а потом так же героически выбрить на затылке герб, которого никто не запрещает в России. На Героя Украины не тянет.Вот если бы он на затылке кого-то из персонала герб выбрил... Тогда бы Гидрант сразу Героя дал. Посмертно. Или герб России, но на втором месте, которым думают. Тоже возможно, кстати. Герой, наверное, самая короткая профессия в мире.Одно хорошо. С нашим героем сосед хороший сидит. Заботливый такой. Вкусняшками разными кормит. Украинский язык с ним учит. Заботливый, одним словом.А куда денешься-то? Камера хорошая. Отремонтированная, теплая. Только маленькая — 8 метров всего. Ну ничего, рай, говорят, и в шалаше бывает. Адвокат моряка Анастасия Георгиевская пишет, что и выглядит Володя хорошо. Кто страшненького-то подкармливать будет? Сербом на всю голову? Воот…Ладно. Пошутили и хватит. Я вообще считаю, что улыбаться надо всегда: кому-то искренне, а кому-то назло. И шутить надо всегда. Пусть враги плачут.Не знаю, как у вас, а мы наводим порядок с этой, с коррупцией! Особенно зарвались наши руководители космической отрасли. Конечно, при такой интенсивной работе Государственного космического агентства заметить хищения сущих копеек было бы невозможно.Но мы же реформировали следственные органы. И вот, пожинаем плоды. От наших детективов теперь ничего не скроешь! Я когда-то понял, что задабривать зло бесполезно. Сколько волка не корми. А вот злить добро опасно! Итак...В специализированной антикоррупционной прокуратуре закончили досудебное расследование в ГКА. Представляете, там похищено 8,245 млн.$! Мы им от голодных и замерзающих отрываем и даем деньги на космические полеты на Марс и на Луну, а они воруют. Правда эти 8 миллионов им Канада выделила в кредит. Но все равно.Где наш «Лыбидь»? Где первый геостационарный украинский спутник, я вас спрашиваю? В смысле, их. Почему я не вижу эмблему «Укркосмоса» на небе?Нет, я по своим каналам узнал, где спутник. Лежит. И даже где склад находится, узнал. Правда, спутником это сегодня назвать сложно. Давно лежит. Как и весь «Укркосмос». А вместе с ним лежит и национальная система спутниковой связи.Кстати, на запуск «Лыбиди» ещё посмотреть надо. Может, её запустили не на геостационарную, а просто на стационарную орбиту, тьфу, место. Ведь лежит же в сибирской тайге...Смотришь вот так на работу нашего «Укркосмоса» да и АКП, и других структур, и понимаешь, как много ещё скрыто от мозга людей. И сколько вы трактуете не так, как оно есть, а так, как вам удобно.Помните Сизифа? Ну, того самого, который камень ежедневно на гору затаскивал, а потом скидывал? Думаете, это бессмысленный труд? Ведь даже определение придумали: сизифов труд. Мозг-то включать надо! И смотреть от противного.У Сизифа все было продумано. Это же государственный деятель высшего порядка! Царь Коринфа в земной жизни! А камень у него почему-то скатывается назад по причине правильного договора об оплате труда. У Сизифа почасовая оплата!Хотите узнать украинскую народную мудрость, которая действует у нас всегда, но которую мы сами пока не знаем? Чего не помню, того и не было! Мы согласно этой мудрости уже много лет живем.Вот смотрите, на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации, Украина заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита. Вы запретили в конце декабря ввоз на территорию России кучи наших товаров.Правда, вы можете сказать, что сделали это в ответ на запрет 50 000 наименований товаров, которые мы запретили. Но мы-то этого не помним! И то, что закон приняли в Раде и Гидрант подписал? Не помним, значит не было ничего. А вы агрессоры. Потому — молчите.Как будто не в курсе, что часто бывает так: вроде просто молчишь, а тебя не так поняли. Молчите, а мы вам ещё одну кнопку на стул подсунем. Точнее, уже подсунули. Вот как тот ежик в анекдоте, молчал-молчал, а все равно по сопатке получил.Вы не пускаете не только украинские товары, но и товары других членов ВТО, которые мы перевозим транзитом! Вот что значит умище! Остаточне прощавай, но купи у нас щось, а то у нас грошей нема. Гибридная война — она такая.Но и вам в уме не откажешь. В контексте моих записок, ум — это способность извлекать пользу из информации. Это я про «Газпром». Учится монополист общаться с нами. Или этнических украинцев взял в штат. Хотя... Министр!Смотрел выступление вашего министра энергетики Александра Новака (я же говорю наши кругом). Прямо душа радуется. Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, в случае предложения конкурентных условий.Прямо песня, а не слова. Как я в разговоре с Тараканушкой после того, как денег не хватило на покупку новой шубы. Ты дал мне слово, что купишь... А я тебе новое слово дам, только не реви.Нам ещё скоро прикажут АЭС закрыть и тогда для нас, тараканов, вообще курорт будет. Аграрная страна без всех этих цивилизационных опасностей. Хотя, как я говорил раньше, мы совсем не против небольшого количества бодрящей радиации. Скажем так, на уровне 100-120 мкР/час.Вспомнил тут об одном человеке, который когда-то давно был номером раз в украинских новостях, но который сегодня забыт всеми. Точнее, забыта.Так вот, Надия наша должна была 15 февраля выйти из острога. Как-никак с 23 марта прошлого года сидит. Только кто же её выпустит? Зря что ли её дело передали в Черниговский районный суд Черниговской области?Короче, добавил суд Савченко и Рубану по два месяца ареста. Чтобы воду перед выборами не мутили. Кукушка вон тоже петь не умеет. А как её слушают… Теперь там эту пару государственных преступников судить некому! Судьи самоотвелись.Адвокаты кинулись в апелляционный суд Черниговской области. Дайте судей. А где их взять-то? Кому хочется при следующем президенте самому в острог угодить? Ну и потом, вон досудебное следствие по "Лыбидю" длилось столько, что даже космический металл успел сгнить...Начал записки с прекрасного, закончу перемогой. Я теперь живу в другом городе! Сейчас по буквам вам назову. А то не сможете правильно назвать. Я живу теперь в «кей-уай-ай-ви». На языке хозяев нашей страны город теперь называется Kyiv, а не Kiev.Я опять нарушу своё же слово не цитировать никого. Ну не могу я здесь без цитаты профессора, доктора филологических наук, директора Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдана Ажнюка:Правда, "не летят сюда сегодня самолеты и не ездят больше поезда". Нет, они летят и едут в Kiev. А вот в Kyiv пока ничего не ходит. Не хотят иностранцы переучиваться, и всё тут. Вот и летает украинская компания МАУ по маршруту London — Kiev, перевозя пассажиров из Лондона в Kyiv.Я сегодня специально не затрагивал тему выборов. Информации вам по этому вопросу и так достаточно. Да и про выпить-закусить, честно признаюсь, на 50% выдумал.Я просто написал о своей жизни, а значит, о жизни в Украине сегодня. Жизни до того привлекательной, что смотреть страшно. Но, как говорится, чем богаты, то и прячем. Другого все равно нет.До скорой встречи! Вам не хворать. Смотреть на жизнь с оптимизмом, как тараканы. И помнить, что не каждый удар тапком опасен. Иногда стоит сказать, когда все молчат или промолчать, когда все говорят. Будем жить!