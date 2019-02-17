Правительство Испании решило перезахоронить останки Франко
Останки испанского диктатора Франсиско Франко изымут из мемориального комплекса «Долина Павших» и перезахоронены на другом кладбище, сообщает газета El Pais.
Такое решение приняло правительство Испании. Место для перезахоронения должны определить родственники покойного каудильо. На раздумье им дано 15 дней. Если в течение этого времени ответа не проследует, то чиновники сами выберут другое кладбище.
При этом ранее правительство оказало родственникам в просьбе перенести останки генералиссимуса в крипту мадридского собора Альмудена, пояснив, что такой шаг может нанести ущерб «общественной безопасности».
Как отметили представители правительства, «Долина Павших» должна стать местом примирения после гражданской войны, «а не местом поклонения диктатору». Тем более что Франко не пал в бою, а умер естественной смертью. Этот факт также говорит о необходимости перезахоронения.
По данным газеты, семья выступила против переноса останков на обычное кладбище и может обжаловать решение правительства в Верховном суде. В таком случае чиновники пообещали провести эксгумацию останков до вынесения судом вердикта.
Решение о перезахоронении было принято в августе 2018 года. Испанский премьер Педро Санчес заявил тогда, что перенос останков Франка неизбежен.
Диктатор называл себя каудильо (предводителем) Испании. Он правил с 1939-го по 1975 год. Был одним из организаторов военного переворота в 1936 году, который привел к гражданской войне между националистами (силы Франко, поддерживаемые фашистской Германией) и республиканцами. После победы Франко установил в стране авторитарный режим. Умер в 1975 году в возрасте 82 лет.
Такое решение приняло правительство Испании. Место для перезахоронения должны определить родственники покойного каудильо. На раздумье им дано 15 дней. Если в течение этого времени ответа не проследует, то чиновники сами выберут другое кладбище.
При этом ранее правительство оказало родственникам в просьбе перенести останки генералиссимуса в крипту мадридского собора Альмудена, пояснив, что такой шаг может нанести ущерб «общественной безопасности».
Как отметили представители правительства, «Долина Павших» должна стать местом примирения после гражданской войны, «а не местом поклонения диктатору». Тем более что Франко не пал в бою, а умер естественной смертью. Этот факт также говорит о необходимости перезахоронения.
По данным газеты, семья выступила против переноса останков на обычное кладбище и может обжаловать решение правительства в Верховном суде. В таком случае чиновники пообещали провести эксгумацию останков до вынесения судом вердикта.
Решение о перезахоронении было принято в августе 2018 года. Испанский премьер Педро Санчес заявил тогда, что перенос останков Франка неизбежен.
Диктатор называл себя каудильо (предводителем) Испании. Он правил с 1939-го по 1975 год. Был одним из организаторов военного переворота в 1936 году, который привел к гражданской войне между националистами (силы Франко, поддерживаемые фашистской Германией) и республиканцами. После победы Франко установил в стране авторитарный режим. Умер в 1975 году в возрасте 82 лет.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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