Как Россия будет «ломать НАТО»

Госсекретарь США Майк Помпео сказал на днях, что «Россия хочет сломать НАТО». Всё-таки целый госсекретарь сказал, значит, такая операция России существует, во всяком случае, в воспалённом мозгу американцев в Госдепе. Многие в США, включая даже президента Дональда Трампа, тоже поговаривают о ненужности и моральном банкротстве НАТО, поэтому, возможно, Помпео наш просто приписывает России и лично президенту Путину намерения США.Вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности напомнил: «США приветствуют всех наших европейских партнёров, которые заняли твёрдую позицию против «Северного потока – 2». И мы рекомендуем и другим сделать то же». И немцы поняли, что Пенс их не приветствует, Spiegel на это заметил: «Америка больше не лидер свободного мира, но продолжает указывать ему».Когда американская «империя добра» стремится к своему очередному «добру», она непременно кого-нибудь или что-нибудь ломает, теперь очередь дошла до НАТО? Но что значит «сломать НАТО»? Это значит вынуть из него краеугольную страну, а не какую-нибудь Польшу или Румынию. Такая страна в НАТО одна, и это – Германия. Только она может окончательно и бесповоротно сломать НАТО. И вот именно эта страна строит газопроводы с Россией!Берлин божится, что он всецело с НАТО, любит НАТО, как собака палку, но газопровод «Северный поток – 2» с Москвой продолжает строить! Несмотря на просьбы, а потом приказы и вот уже угрозы из Вашингтона этот агрессивный газопровод с Россией не строить! Не удивительно, что Майка Помпео терзают смутные сомненья насчёт России, что она хочет этой своей газовой трубой сломать НАТО!И Германия хороша! Почему-то любит русский дешёвый газ, и смотреть не может на дорогой американский сжиженный, хотя уверяет, что смотрит только в сторону Атлантики, — вот как это понимать американцам? Где атлантическая солидарность? Только на словах, да к американским санкциям Германия присоединяется. Почему?Сергей Лавров сказал в Мюнхене о США: «Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль». Немцы это давно поняли…Из всего этого со всей очевидностью следует, что Россия будет ломать НАТО по Германии газовой трубой СП – 2 с помощью самой Германии: без пособника Москве в таком деле не обойтись.Последнюю отчаянную попытку сломать газовую трубу СП – 2 сделал недавно американский агент французский президент Эммануэль Макрон, он вздумал угрожать самой Ангеле Меркель резкой переменой позиции Франции по третьему брюссельскому энергетическому пакету. Но вся Европа знает, чей он агент: всё-таки Трамп наш дилетант, и неосмотрительно похлопал Макрона по плечу в Вашингтоне, приговаривая, как он будет с него пылинки сдувать. И Меркель сказала что-то Макрону по-немецки, так, что он сам сломался и не приехал на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности. А Германия твёрдо решила сломаться под давлением Москвы.В этой связи парижские «жёлтые жилеты» как-то быстро перестроили свои протесты лично против Макрона, а итальянские евроскептики стали поддерживать их на правительственном уровне. Так что Макрон отозвал посла из Рима для консультаций, неужели на очереди отзыв французского посла из Берлина?Видимо, Германия не верит больше в американскую «империю добра», и хочет суверенитета как Россия Путина, в этом всё дело! Но сказать об этом она пока не хочет, и молчит, и молча строит свой газовый, то есть энергетический суверенитет. И ломает НАТО о московское колено, так что где-то Помпео всё же прав.Сколько Германии ещё удастся своими атлантическими камланиями Вашингтону зубы заговаривать? Кто знает?.. Может быть, Майк Помпео знает, судя по его заявлениям о «сломе НАТО Россией». «Империя добра» может иногда и не лгать!Последний вопрос: как понять Берлин в его тайных симпатиях к Москве? Очень просто. Посмотрите, что сделала Москва в Сирии, наперекор всем и Госдепу США в частности, и чего добились США в Ираке и Афганистане, вообще на Ближнем Востоке. Сравните, и вы сделаете правильные вводы.США против России уже «адские санкции» объявляют, но это, скорее, «адская паника» в самих США, они не знают, что делать. Экономика России от американских санкций только здоровеет, свой инвестиционный рейтинг начала повышать. Путин, вернее, путинская элита переиграла американский истэблишмент, и поставила жирную точку в Сирии и на всём Ближнем Востоке на мировой гегемонии США. Ближний Восток уже не принадлежит США!Мировые игроки это видят и делают выводы, а Германия видит в этой ситуации свой шанс снова стать мировым игроком.