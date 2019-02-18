Самолёты не летают, оружие бьёт мимо цели. Не бундесвер, а банда Ольсена

Мощная когда-то немецкая армия выглядит все более беспомощной: истребители и вертолеты, которые не летают; корабли и подводные лодки, которые не в состоянии плавать, и вдобавок острая нехватка всего — от боеприпасов до кальсон.

Не хватает как людей, так и вооружения, часто одна нехватка догоняет другую.

Куда не посмотри, везде что-то не работает.

Это борьба на многих фронтах. Я также хотела бы, чтобы дело быстрее пошло вперед, но 25 лет сокращений и запущенности не удастся исправить в течение нескольких лет.

Ответ на этот вопрос может быть уже на данный момент беспредметным. Меркель уходит, поэтому задача по восстановлению бундесвера видимо ложится на ее преемника. К этому времени планы «Европейской армии», частью которой должна быть Германия, имеют примерно такие же шансы на успех, как взмытие в небо немецких ВВС.