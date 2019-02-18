Самолёты не летают, оружие бьёт мимо цели. Не бундесвер, а банда Ольсена
Популярное американское издание Politico опубликовало статью «Когда-то могущественный бундесвер начинает напоминать банду Ольсена», посвященную состоянию немецких вооруженных сил. Стоит напомнить, что банда Ольсена — это вымышленная датская преступная группировка, про которую был снят комедийный сериал. Члены банды совершенно безобидны, никогда не прибегают к насилию и постоянно попадают в комические ситуации. Таким образом, автор материала, по сути, сравнил бундесвер с бандой безобидных дурачков.
Мэтью Карничниг в издании Politico пишет:
Если вы думаете, что сравнение бундесвера с бандой Ольсена является издевкой, то посмотрите на находящуюся на стандартном вооружении немецкой армии автоматическую винтовку HK G36. Правительство решило отправить на металлолом все это оружие, после того как обнаружилось, что при слишком высокой температуре это оружие не в состоянии попасть в цель.
Депутат от СДПГ Ханс-Петер Бартельс, входящий в комиссию по обороне, в докладе, опубликованном в конце января отмечает:
"Солдаты далеко не полностью экипированы"
Немецкая армия, когда-то одна из самых грозных (и самых жестоких) в мире, все больше начинает напоминать добровольную пожарную службу, а не современную военную машину. В прошлом месяце альпийские стрелки были направлены для чистки снега с крыш домов в Баварии.
Во время недавней поездки в Литву, где дислоцируются около 450 немецких солдат в рамках укрепления восточного фланга НАТО, американские офицеры с ужасом обнаружили, что военнослужащие бундесвера общаются с помощью незащищенных мобильных телефонов, потому что им не хватает профессиональных радиостанций.
В конце 2018 года менее чем 20 процентов из 68 немецких боевых вертолетов «Tiger» и менее чем 30 процентов из 136 истребителей «Eurofighter» были способны летать. Разочарованные этой ситуацией, пилоты уходят со службы.
Высокопоставленный немецкий офицер, находящийся в штаб-квартире бундесвера в Берлине констатирует:
Это хуже, чем могло бы показаться
Немецкая военная машина уже довольно давно приходит в упадок. Однако отчет Бартельса и серия недавних откровений, раскрывающих ошибки в управлении на самом высоком уровне оборонного ведомства показывают, что состояние вооруженных сил может быть хуже, чем предполагали даже самые большие пессимисты.
Американский президент Дональд Трамп оказывает на Берлин все большее давление, чтобы тот больше тратил на оборону и исполнял обязательства, вытекающие из членства в НАТО. Плачевное состояние немецкой армии может быть, таким образом, одной из главных тем ежегодной международной конференции по безопасности, которая проходит сейчас в Мюнхене.
Готово ли правительство Ангелы Меркель и вообще способно ли справиться с этой проблемой? Это другой вопрос. Правоцентристская коалиция г-жи канцлера курирует министерство обороны в течение почти 15 лет, и критики считают, что проблемы Бундесвера сполна усугубила правящая партия.
В прошлом месяце министр обороны Урсула фон дер Ляйен, пытаясь парировать критику, заявила:
В последние недели фон дер Ляйен оказалась в центре скандала, связанного с внешними консультантами, включая консалтинговые компании McKinsey и Accenture, которым платятся сотни миллионов евро, чтобы те навели порядок в армии. Пока что консультанты не могут похвастаться особыми успехами.
Опасения, касающиеся роли внешних субъектов, побудили в прошлом месяце парламент к созданию специальной следственной комиссии, которая должна расследовать нарушения, связанные с заказами и обвинения, что консультанты получили слишком крупные контракты и приобрели чрезмерное влияние.
Давление на фон дер Ляйен, которая является министром обороны с 2013 года, растет со всех сторон. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заместитель председателя оппозиционной СвДП, предупредила, что если госпожа министр быстро не разрядит обстановку, то, возможно, придет время, чтобы спросить «управляется ли министерство правильными людьми».
Пугают Америкой, игнорируя угрозу со стороны России
Большинство СМИ в настоящее время изображают США как угрозу безопасности, сопоставимую с Россией. Общественное мнение пытаются направить в подобном направлении. Тон дискуссий на тему безопасности задают несколько мыслящих подобным образом аналитиков из экспертно-аналитических центров, которые большую часть времени, кажется, проводят в твиттере, задаваясь вопросом «разрушит ли Трамп НАТО».
Большинство немцев считают, что Китай был бы лучшим партнером для их страны, чем Соединенные Штаты, следует из опроса, опубликованного на прошлой неделе Atlantik Brücke, трансатлантической лоббистской группой, базирующейся в Берлине. Около 80 процентов опрошенных оценивают американо-немецкие отношения, как «плохие» или «очень плохие».
В такой атмосфере легко забыть, что в Германии дислоцируется 33 тысячи американских солдат, и что после окончания Второй мировой войны именно Вашингтон является гарантом безопасности ФРГ.
Однако именно история может быть ключевой проблемой, если речь идет о немецком отношении к обороне. Многие немцы, кажется, находятся в блаженном неведении, что их безопасность, а, следовательно, и благосостояние, в значительной степени основываются на присутствии американского ядерного щита.
Скоро их может ждать неприятное пробуждение. Стареющие немецкие истребители «Торнадо», единственные самолеты из имеющихся в этой стране, способные нести ядерные боеголовки, будут в ближайшие годы отправлены на металлолом. Берлин должен найти им замену, чтобы выполнить обязательства, вытекающие из многолетней совместной с США ядерной стратегии.
Эта задача может быть непростой, по крайней мере, с политической точки зрения. После разрыва в этом месяце договоров времен холодной войны о разоружении между США и Россией некоторые политики СДПГ, малого коалиционного партнера в правительстве Меркель, начали повергать сомнению то, что Берлин должен поддерживать свои ядерные обязательства перед США.
СДПГ, которая сильно теряет в опросах, вероятно, пока только тестирует почву. Христианские демократы Анджелы Меркель последовательно поддерживают ядерный союз с США и любые попытки его разрыва, вероятно, могут ускорить развал правительства.
Тем не менее, риторика СДПГ отражает общий скептицизм, преобладающий в Германии по всем вопросам, связанным с обороной. Это показывает, что обновление бундесвера требует в равной степени тратить больше денег на изменение отношения в обществе.
Солдаты боятся ходить в форме по улице
Жесткое уклонение немцев от любого участия в военных действиях может иметь корни в их истории в XX веке, но также представляется, что десятилетия американской защиты усыпили эту страну и ввели ее в ложное чувство безопасности.
Учитывая вышесказанное, немногие политики делают что-либо для поддержки армии как чисто демократического института. Например, мало кто обращает внимание на то, что Бундесвер участвует в опасных зарубежных миссиях в таких странах, как Мали или Афганистан.
Сообщения о том, что состояние экипировки солдат угрожает их жизни и здоровью, скорее, становятся темой для черных шуток, а не вызывают возмущения. В стране, где военная служба, как правило, не является поводом для гордости, мало кто беспокоится о судьбе солдат.
В Берлине и других немецких городах некоторые служащие бундесвера говорят, что путь на работу и с работы предпочитают проделывать в гражданской одежде, чтобы не нарываться на агрессивные взгляды и неприятные комментарии. В Потсдаме под Берлином местные политики задаются вопросом, уместно ли в городских трамваях размещать объявления, призывающие к службе в бундесвере.
Даже Меркель не особо заботится о бундесвере. Госпожа канцлер не посетила солдат в Германии с 2016 года. «Вообще заботится ли канцлер о бундесвере?» — спросил на прошлой неделе на обложке таблоид Bild.
В заключение издание резюмирует:
Следует отметить, что плачевное состояние бундесвера уже давно не является тайной, однако далеко не это волнует американское издание. Так согласно результатам опроса, проведенного в Германии компанией Pew накануне Мюнхенской конференции, большинство жителей страны считают США большей угрозой, чем Россию или Китай. В Германии считают угрозой США — 49% граждан, тогда как Россию — 30%, а Китай — 33%.
В то же время СДПГ, которая входит в правительственную коалицию, на днях создала комиссию для пересмотра соглашения, по которому немецкие самолеты должны нести американские атомные боеприпасы в случае нападения России, и, кроме того, потребовала вывода американского ядерного оружия с территории страны. Естественно, что подобные перемены, происходящие в Германии, в Вашингтоне воспринимают как угрозу своим стратегическим интересам. Именно этим, собственно, и объясняется, неожиданная обеспокоенность американских журналистов состоянием немецких вооруженных сил.
Мэтью Карничниг в издании Politico пишет:
Мощная когда-то немецкая армия выглядит все более беспомощной: истребители и вертолеты, которые не летают; корабли и подводные лодки, которые не в состоянии плавать, и вдобавок острая нехватка всего — от боеприпасов до кальсон.
Если вы думаете, что сравнение бундесвера с бандой Ольсена является издевкой, то посмотрите на находящуюся на стандартном вооружении немецкой армии автоматическую винтовку HK G36. Правительство решило отправить на металлолом все это оружие, после того как обнаружилось, что при слишком высокой температуре это оружие не в состоянии попасть в цель.
Депутат от СДПГ Ханс-Петер Бартельс, входящий в комиссию по обороне, в докладе, опубликованном в конце января отмечает:
Не хватает как людей, так и вооружения, часто одна нехватка догоняет другую.
"Солдаты далеко не полностью экипированы"
Немецкая армия, когда-то одна из самых грозных (и самых жестоких) в мире, все больше начинает напоминать добровольную пожарную службу, а не современную военную машину. В прошлом месяце альпийские стрелки были направлены для чистки снега с крыш домов в Баварии.
Во время недавней поездки в Литву, где дислоцируются около 450 немецких солдат в рамках укрепления восточного фланга НАТО, американские офицеры с ужасом обнаружили, что военнослужащие бундесвера общаются с помощью незащищенных мобильных телефонов, потому что им не хватает профессиональных радиостанций.
В конце 2018 года менее чем 20 процентов из 68 немецких боевых вертолетов «Tiger» и менее чем 30 процентов из 136 истребителей «Eurofighter» были способны летать. Разочарованные этой ситуацией, пилоты уходят со службы.
Высокопоставленный немецкий офицер, находящийся в штаб-квартире бундесвера в Берлине констатирует:
Куда не посмотри, везде что-то не работает.
Это хуже, чем могло бы показаться
Немецкая военная машина уже довольно давно приходит в упадок. Однако отчет Бартельса и серия недавних откровений, раскрывающих ошибки в управлении на самом высоком уровне оборонного ведомства показывают, что состояние вооруженных сил может быть хуже, чем предполагали даже самые большие пессимисты.
Американский президент Дональд Трамп оказывает на Берлин все большее давление, чтобы тот больше тратил на оборону и исполнял обязательства, вытекающие из членства в НАТО. Плачевное состояние немецкой армии может быть, таким образом, одной из главных тем ежегодной международной конференции по безопасности, которая проходит сейчас в Мюнхене.
Готово ли правительство Ангелы Меркель и вообще способно ли справиться с этой проблемой? Это другой вопрос. Правоцентристская коалиция г-жи канцлера курирует министерство обороны в течение почти 15 лет, и критики считают, что проблемы Бундесвера сполна усугубила правящая партия.
В прошлом месяце министр обороны Урсула фон дер Ляйен, пытаясь парировать критику, заявила:
Это борьба на многих фронтах. Я также хотела бы, чтобы дело быстрее пошло вперед, но 25 лет сокращений и запущенности не удастся исправить в течение нескольких лет.
В последние недели фон дер Ляйен оказалась в центре скандала, связанного с внешними консультантами, включая консалтинговые компании McKinsey и Accenture, которым платятся сотни миллионов евро, чтобы те навели порядок в армии. Пока что консультанты не могут похвастаться особыми успехами.
Опасения, касающиеся роли внешних субъектов, побудили в прошлом месяце парламент к созданию специальной следственной комиссии, которая должна расследовать нарушения, связанные с заказами и обвинения, что консультанты получили слишком крупные контракты и приобрели чрезмерное влияние.
Давление на фон дер Ляйен, которая является министром обороны с 2013 года, растет со всех сторон. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заместитель председателя оппозиционной СвДП, предупредила, что если госпожа министр быстро не разрядит обстановку, то, возможно, придет время, чтобы спросить «управляется ли министерство правильными людьми».
Пугают Америкой, игнорируя угрозу со стороны России
Большинство СМИ в настоящее время изображают США как угрозу безопасности, сопоставимую с Россией. Общественное мнение пытаются направить в подобном направлении. Тон дискуссий на тему безопасности задают несколько мыслящих подобным образом аналитиков из экспертно-аналитических центров, которые большую часть времени, кажется, проводят в твиттере, задаваясь вопросом «разрушит ли Трамп НАТО».
Большинство немцев считают, что Китай был бы лучшим партнером для их страны, чем Соединенные Штаты, следует из опроса, опубликованного на прошлой неделе Atlantik Brücke, трансатлантической лоббистской группой, базирующейся в Берлине. Около 80 процентов опрошенных оценивают американо-немецкие отношения, как «плохие» или «очень плохие».
В такой атмосфере легко забыть, что в Германии дислоцируется 33 тысячи американских солдат, и что после окончания Второй мировой войны именно Вашингтон является гарантом безопасности ФРГ.
Однако именно история может быть ключевой проблемой, если речь идет о немецком отношении к обороне. Многие немцы, кажется, находятся в блаженном неведении, что их безопасность, а, следовательно, и благосостояние, в значительной степени основываются на присутствии американского ядерного щита.
Скоро их может ждать неприятное пробуждение. Стареющие немецкие истребители «Торнадо», единственные самолеты из имеющихся в этой стране, способные нести ядерные боеголовки, будут в ближайшие годы отправлены на металлолом. Берлин должен найти им замену, чтобы выполнить обязательства, вытекающие из многолетней совместной с США ядерной стратегии.
Эта задача может быть непростой, по крайней мере, с политической точки зрения. После разрыва в этом месяце договоров времен холодной войны о разоружении между США и Россией некоторые политики СДПГ, малого коалиционного партнера в правительстве Меркель, начали повергать сомнению то, что Берлин должен поддерживать свои ядерные обязательства перед США.
СДПГ, которая сильно теряет в опросах, вероятно, пока только тестирует почву. Христианские демократы Анджелы Меркель последовательно поддерживают ядерный союз с США и любые попытки его разрыва, вероятно, могут ускорить развал правительства.
Тем не менее, риторика СДПГ отражает общий скептицизм, преобладающий в Германии по всем вопросам, связанным с обороной. Это показывает, что обновление бундесвера требует в равной степени тратить больше денег на изменение отношения в обществе.
Солдаты боятся ходить в форме по улице
Жесткое уклонение немцев от любого участия в военных действиях может иметь корни в их истории в XX веке, но также представляется, что десятилетия американской защиты усыпили эту страну и ввели ее в ложное чувство безопасности.
Учитывая вышесказанное, немногие политики делают что-либо для поддержки армии как чисто демократического института. Например, мало кто обращает внимание на то, что Бундесвер участвует в опасных зарубежных миссиях в таких странах, как Мали или Афганистан.
Сообщения о том, что состояние экипировки солдат угрожает их жизни и здоровью, скорее, становятся темой для черных шуток, а не вызывают возмущения. В стране, где военная служба, как правило, не является поводом для гордости, мало кто беспокоится о судьбе солдат.
В Берлине и других немецких городах некоторые служащие бундесвера говорят, что путь на работу и с работы предпочитают проделывать в гражданской одежде, чтобы не нарываться на агрессивные взгляды и неприятные комментарии. В Потсдаме под Берлином местные политики задаются вопросом, уместно ли в городских трамваях размещать объявления, призывающие к службе в бундесвере.
Даже Меркель не особо заботится о бундесвере. Госпожа канцлер не посетила солдат в Германии с 2016 года. «Вообще заботится ли канцлер о бундесвере?» — спросил на прошлой неделе на обложке таблоид Bild.
В заключение издание резюмирует:
Ответ на этот вопрос может быть уже на данный момент беспредметным. Меркель уходит, поэтому задача по восстановлению бундесвера видимо ложится на ее преемника. К этому времени планы «Европейской армии», частью которой должна быть Германия, имеют примерно такие же шансы на успех, как взмытие в небо немецких ВВС.
Следует отметить, что плачевное состояние бундесвера уже давно не является тайной, однако далеко не это волнует американское издание. Так согласно результатам опроса, проведенного в Германии компанией Pew накануне Мюнхенской конференции, большинство жителей страны считают США большей угрозой, чем Россию или Китай. В Германии считают угрозой США — 49% граждан, тогда как Россию — 30%, а Китай — 33%.
В то же время СДПГ, которая входит в правительственную коалицию, на днях создала комиссию для пересмотра соглашения, по которому немецкие самолеты должны нести американские атомные боеприпасы в случае нападения России, и, кроме того, потребовала вывода американского ядерного оружия с территории страны. Естественно, что подобные перемены, происходящие в Германии, в Вашингтоне воспринимают как угрозу своим стратегическим интересам. Именно этим, собственно, и объясняется, неожиданная обеспокоенность американских журналистов состоянием немецких вооруженных сил.
- Автор:
- Satory
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