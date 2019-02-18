Госкомиссия рекомендовала ГРСК "Авангард" к принятию на вооружение
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает о выполнении всех требований тактико-технического задания во время испытаний гиперзвукового ракетного стратегического комплекса (ГРСК) «Авангард».
Отмечается, что представителями госкомиссии выражено удовлетворение результатами заключительного испытательного пуска «Авангарда», который осуществлялся с гиперзвуковым блоком. Напомним, что в ходе испытаний гиперзвуковой блок ГРСК на одном из участков траектории развил скорость около 27 М (27 скоростей звука). Об этом ранее сообщил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.
На данный момент ГРСК «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение. Это подтвердил источник ТАСС в ОПК. Официальных заявлений по этому поводу пока нет.
Напомним, что лётные испытания МБР УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым блоком «Авангард» проходили в конце декабря 2018. Тогда ГРСК был выпущен с полигона Домбаровский по цели на камчатском полигоне Кура. Этот пуск стал третьим испытательным – зачётным.
Ранее в прессе муссировалась тема о том, что «Авангард» якобы дальше мультипликационной презентации не пойдёт. До сих пор отдельными лицами делаются заявления о том, что с «Авангардом» якобы возникнет множество проблем, включая «проблему управляемости в полёте». Ровно такие же заявления в своё время делались относительно крылатой ракеты «Калибр». После того как «Калибр» свои возможности показал, такого рода заявления в его отношении сошли на нет.
Отмечается, что представителями госкомиссии выражено удовлетворение результатами заключительного испытательного пуска «Авангарда», который осуществлялся с гиперзвуковым блоком. Напомним, что в ходе испытаний гиперзвуковой блок ГРСК на одном из участков траектории развил скорость около 27 М (27 скоростей звука). Об этом ранее сообщил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.
На данный момент ГРСК «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение. Это подтвердил источник ТАСС в ОПК. Официальных заявлений по этому поводу пока нет.
Напомним, что лётные испытания МБР УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым блоком «Авангард» проходили в конце декабря 2018. Тогда ГРСК был выпущен с полигона Домбаровский по цели на камчатском полигоне Кура. Этот пуск стал третьим испытательным – зачётным.
Ранее в прессе муссировалась тема о том, что «Авангард» якобы дальше мультипликационной презентации не пойдёт. До сих пор отдельными лицами делаются заявления о том, что с «Авангардом» якобы возникнет множество проблем, включая «проблему управляемости в полёте». Ровно такие же заявления в своё время делались относительно крылатой ракеты «Калибр». После того как «Калибр» свои возможности показал, такого рода заявления в его отношении сошли на нет.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter