В "Техмаше" рассказали об "умных" взрывателях для боеприпасов РСЗО

В Объединённых Арабских Эмиратах сегодня второй день международной выставки вооружений и военной техники. Российская продукция в Абу-Даби представлена весьма широко. На выставке рассказывается и о том, какую продукцию российские предприятия готовы начать выпускать уже в ближайшее время. Одна из новинок, которая готовится выйти из недр предприятий, – так называемые «умные» взрыватели для боеприпасов реактивных систем залпового огня.О новинке рассказывает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу российского концерна «Техмаш» Владимира Лепина, присутствующего на выставке в ОАЭ.По словам руководителя концерна, новый взрыватель существенно более эффективен, чем все предыдущие версии. Он способен «оценивать ситуацию» и приводить к подрыву боеприпаса (например, боеприпаса РСЗО «Торнадо-Г») на том или ином участке траектории.Разработчики пока не разъясняют тех принципов, на которых осуществляется оценка ситуации для осуществления «интеллектуального» подрыва реактивного снаряда (ракеты).Вместе с тем, новинка явно способна привлечь внимание потенциальных покупателей. Ведь «интеллектуальный» подрыв в разы повышает эффективность использования реактивного снаряда РСЗО, позволяя экономично расходовать боекомплект. Однако пока нет данных о ценовых параметрах новинки, которую планируется представить уже в следующем году.