В "Техмаше" рассказали об "умных" взрывателях для боеприпасов РСЗО
В Объединённых Арабских Эмиратах сегодня второй день международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2019. Российская продукция в Абу-Даби представлена весьма широко. На выставке рассказывается и о том, какую продукцию российские предприятия готовы начать выпускать уже в ближайшее время. Одна из новинок, которая готовится выйти из недр предприятий, – так называемые «умные» взрыватели для боеприпасов реактивных систем залпового огня.
О новинке рассказывает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу российского концерна «Техмаш» Владимира Лепина, присутствующего на выставке в ОАЭ.
По словам руководителя концерна, новый взрыватель существенно более эффективен, чем все предыдущие версии. Он способен «оценивать ситуацию» и приводить к подрыву боеприпаса (например, боеприпаса РСЗО «Торнадо-Г») на том или ином участке траектории.
Разработчики пока не разъясняют тех принципов, на которых осуществляется оценка ситуации для осуществления «интеллектуального» подрыва реактивного снаряда (ракеты).
Вместе с тем, новинка явно способна привлечь внимание потенциальных покупателей. Ведь «интеллектуальный» подрыв в разы повышает эффективность использования реактивного снаряда РСЗО, позволяя экономично расходовать боекомплект. Однако пока нет данных о ценовых параметрах новинки, которую планируется представить уже в следующем году.
О новинке рассказывает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу российского концерна «Техмаш» Владимира Лепина, присутствующего на выставке в ОАЭ.
По словам руководителя концерна, новый взрыватель существенно более эффективен, чем все предыдущие версии. Он способен «оценивать ситуацию» и приводить к подрыву боеприпаса (например, боеприпаса РСЗО «Торнадо-Г») на том или ином участке траектории.
Разработчики пока не разъясняют тех принципов, на которых осуществляется оценка ситуации для осуществления «интеллектуального» подрыва реактивного снаряда (ракеты).
Вместе с тем, новинка явно способна привлечь внимание потенциальных покупателей. Ведь «интеллектуальный» подрыв в разы повышает эффективность использования реактивного снаряда РСЗО, позволяя экономично расходовать боекомплект. Однако пока нет данных о ценовых параметрах новинки, которую планируется представить уже в следующем году.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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