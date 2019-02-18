В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги

Китай может использовать двигатели с управляемым вектором тяги практически на любом истребителе. Ожидается, что в ближайшем будущем такими двигателями оснастят J-10, J-16 и J-20.

В китайских СМИ появились материалы, в которых говорится о том, что разработчики в КНР «полностью освоили процесс создания авиационных двигателей с изменяемым вектором тяги (ДИВТ)». В частности, вприводится заявление китайского эксперта Ян Вэя, который утверждает, что серийное производство двигателей с изменяемым (управляемым) вектором тяги в Китае "идёт полным ходом".По его словам, модернизированные варианты этих двигателей вскоре будут устанавливаться на китайские истребители пятого поколения (по китайской номенклатуре – 4-го) J-20, что «существенно повысит их маневренность и добавит новые возможности, в том числе и по применению вооружений класса «воздух-воздух».Отмечается, что Китай таким образом становится участником немногочисленной группы стран, создающих двигатели с управляемым вектором тяги. При этом эксперт отмечает, что со своими двигателями китайские производители смогут выходить и на международные рынки, составляя конкуренцию России и США.Из заявления Ян Вэя:– многоцелевой китайский истребитель, имеющий БРЛС, оборудованную АФАР. Этот самолёт позиционируется как китайская версия российского многоцелевого истребителя Су-35.– китайский самолёт пятого поколения с технологией «стелс». Ранее сообщалось, что J-20 сможет получить китайские двигатели к 2020 году.Именно отсутствие собственных двигателей для истребителей такого типа в Китае называли главной проблемой авиастроения.