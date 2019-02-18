Шойгу поручил "Военторгу" предоставлять скидки награждённым
По сообщению газеты «Красная звезда», военные, имеющие такие награды, как орден Мужества и медаль «За отвагу», могут воспользоваться специальными льготами при посещении сети магазинов «Военторг».
Другими словами, обладатели указанных наград при покупке смогут воспользоваться скидками на продукцию в любом магазине этой сети. Данные льготы распространяются как на действующих военнослужащих, так и на ветеранов Вооружённых сил, Великой Отечественной войны.
В издании говорится также, что указания для установления специальных льгот «Военторг» получил от главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу. При этом отмечается, что данная система преференций, реализующаяся в сети магазинов АО «Военторг», будет иметь постоянный характер.
Напомним, что АО «Военторг» - специализированная сеть магазинов, основным предназначением которой является обеспечение военнослужащих, особенно тех, которые проходят службу в отдалённых гарнизонах. Магазины этой сети находятся практически в каждом регионе России и предлагают широкий ассортимент, включающий линейку одежды, сувенирную продукцию, а также продовольственную группу. В последней особый акцент сделан на товарах категории «фреш». Всего ассортимент магазинов насчитывает более 3,5 тыс. наименований товаров. Магазины этой сети обслуживают и гражданских покупателей разнообразной продукции: от сухпайков до аксессуаров.
О том, каковы именно объёмы скидок для военнослужащих, удостоенных названных выше наград, не сообщается.
Другими словами, обладатели указанных наград при покупке смогут воспользоваться скидками на продукцию в любом магазине этой сети. Данные льготы распространяются как на действующих военнослужащих, так и на ветеранов Вооружённых сил, Великой Отечественной войны.
В издании говорится также, что указания для установления специальных льгот «Военторг» получил от главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу. При этом отмечается, что данная система преференций, реализующаяся в сети магазинов АО «Военторг», будет иметь постоянный характер.
Напомним, что АО «Военторг» - специализированная сеть магазинов, основным предназначением которой является обеспечение военнослужащих, особенно тех, которые проходят службу в отдалённых гарнизонах. Магазины этой сети находятся практически в каждом регионе России и предлагают широкий ассортимент, включающий линейку одежды, сувенирную продукцию, а также продовольственную группу. В последней особый акцент сделан на товарах категории «фреш». Всего ассортимент магазинов насчитывает более 3,5 тыс. наименований товаров. Магазины этой сети обслуживают и гражданских покупателей разнообразной продукции: от сухпайков до аксессуаров.
О том, каковы именно объёмы скидок для военнослужащих, удостоенных названных выше наград, не сообщается.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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