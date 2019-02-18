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Экс-представитель НАТО в РФ: После Путина Россию ждёт смута и вывоз ЯО

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Украинский портал «Апостроф» продолжает публиковать части интервью с бывшим представителем НАТО в России Гарри Табахом. Русофобия в этом интервью зашкаливает, как зашкаливает и частота произнесения слов «Россия» и «Путин».

По словам Табаха, Россию после Путина «ожидает смута и гражданская война».


Само это заявление от экс-представителя НАТО в РФ выглядит даже не прогнозом, а плохо скрываемой надеждой западного «друга России».

Из интервью г-на Табаха:
Когда Путина не будет, там будет смута и гражданская война, потому что он избавился от всех демократических институтов. Как раз президенту Украины было бы легче всего избавиться от всех демократических институтов, потому что в стране - война, но вы смогли их сохранить. А Путин даже в мирное время умудрился избавиться от них.


По словам Табаха, на фоне «гражданской войны в России» разрастётся опасность для всего мира. Табах заявляет, что пока «царьки начнут хватать власть», из России могут начать бесконтрольный вывоз ЯО: «разойтись ядерное оружие может по разным странам мира».

Экс-представитель НАТО в РФ: После Путина Россию ждёт смута и вывоз ЯО


По словам Табаха, он пока «не знает, что страшнее»: нахождение у власти в России Владимира Путина или «распространение ядерного оружия» после его ухода.

Странно то, что г-н Табах ни слова не сказал о том, как ЯО по миру распространяют США, гражданином которых сам он и является. Напомним, что ядерное оружие (тактическое) находится на военных базах на территории Германии, Италии, Турции. Это Табаха, конечно же, не беспокоит. А ещё его не беспокоят высказывания украинских радикалов о «необходимости создания» так называемой «грязной ядерной бомбы».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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