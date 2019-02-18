Завершены госиспытания ракеты «Бронебойщик»
Разработанная «Техмашем» новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» (С-8ОФП) успешно прошла государственные испытания, передает РИА Новости сообщение гендиректора концерна Владимира Лепина.
По словам Лепина, объем госиспытаний авиационной ракеты нового поколения, известной как «Бронебойщик», завершен в конце прошлого года.
Гендиректор добавил, что в настоящее концерн согласовывает с российским военным ведомством вопрос о начале серийных поставок «Бронебойщика» в войска.
Сообщается, что ракета С-8ОФП предназначена для нанесения ударов по наземным целям: живой силе противника, небронированной и легкобронированной технике, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Может применяться для поражения надводных кораблей.
Основой изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесевом твердом топливе.
Ранее сообщалось, что новыми ракетами будут вооружаться самолеты типа Су-25 и вертолеты семейства Ми-8. В зависимости от настройки взрывателя, «Бронебойщик» способен пробивать преграды, стоящие перед атакуемым объектом, и, не разрушаясь, продолжать полет к цели.
«Бронебойщик» С-8ОФП пополнит семейство неуправляемых ракет С-8 калибра 80 мм.
По словам Лепина, объем госиспытаний авиационной ракеты нового поколения, известной как «Бронебойщик», завершен в конце прошлого года.
Сегодня отрабатываются варианты ее боевого применения с различных носителей,сказал он.
Гендиректор добавил, что в настоящее концерн согласовывает с российским военным ведомством вопрос о начале серийных поставок «Бронебойщика» в войска.
Сообщается, что ракета С-8ОФП предназначена для нанесения ударов по наземным целям: живой силе противника, небронированной и легкобронированной технике, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Может применяться для поражения надводных кораблей.
Основой изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесевом твердом топливе.
Ранее сообщалось, что новыми ракетами будут вооружаться самолеты типа Су-25 и вертолеты семейства Ми-8. В зависимости от настройки взрывателя, «Бронебойщик» способен пробивать преграды, стоящие перед атакуемым объектом, и, не разрушаясь, продолжать полет к цели.
«Бронебойщик» С-8ОФП пополнит семейство неуправляемых ракет С-8 калибра 80 мм.
- Использованы фотографии:
- http://tecmash.ru
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