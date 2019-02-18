США планируют разместить израильский "Железный купол" в Сирии

Пресс-секретарь армии США полковник Патрик Сейбер ранее сообщил о намерениях США приобрести у Израиля две батареи средств ПРО «Железный купол». Это сообщение прозвучало в начале февраля, при этом полковник Сейбер не указал, где именно американская армия собирается использовать израильские системы противоракетной обороны.Свет на это проливает сам Израиль. Сегодня в СМИ этой страны публикуются данные о том, что США планируют разместить батареи купленных израильских ПРО в Сирии. Речь идёт о районе, в котором располагается американская военная база «Эт-Танф». Это говорит о том, что осуществлять полный вывод своего контингента из Сирийской Арабской Республики, о чём ранее было заявлено Дональдом Трампом, США точно не планируют.Фактически информация о том, что часть американского военного контингента в САР будет оставлена, подтверждена и советником главы американского государства Джоном Болтоном. Именно «Эт-Танф» американцы планируют использовать в качестве своей основной военной базы в Сирии.Напомним, что "Эт-Танф" - та самая военная база США, на которой, как ранее сообщали сирийские источники, проходили подготовку боевики различных террористических группировок. Контролировали процесс подготовки американские военные инструкторы.Возвращаясь к теме «Железного купола» в САР: США помимо двух батарей этой системы ПРО приобретают у израильских производителей 240 ракет к ним. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 380 млн долларов.