В ОБСЕ раскритиковали Киев за недопуск на выборы наблюдателей из РФ
Отказ украинский властей пригласить на выборы президента российских наблюдателей противоречит обязательствам и принципам стран-участниц ОБСЕ, приводит РИА Новости заявление действующего председателя европейской организации Мирослава Лайчака (главы МИД Словакии).
Об этом Лайчак заявил в воскресенье на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Встреча состоялась в Брюсселе и была посвящена ситуации на Украине.
В ходе беседы председатель ОБСЕ вновь подчеркнул, что Киев не доложен исключать россиян из числа наблюдателей на выборах, и попросил своего украинского коллегу поставить в правительстве вопрос о пересмотре решения.
Он призвал украинские власти уважать принципы ОБСЕ, несмотря на сложные отношения с Россией, что будет способствовать «демократическому мониторингу выборов».
Лайчак также выразил обеспокоенность ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми действия Киева, направленные на ограничение работы наблюдателей, отметив, что такой шаг снизит легитимность выборов.
Напомним, Верховная рада недавно приняла закон, запрещающий гражданам РФ работать в качестве наблюдателей на выборах украинского президента, которые намечены на 31 марта.
Об этом Лайчак заявил в воскресенье на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Встреча состоялась в Брюсселе и была посвящена ситуации на Украине.
В ходе беседы председатель ОБСЕ вновь подчеркнул, что Киев не доложен исключать россиян из числа наблюдателей на выборах, и попросил своего украинского коллегу поставить в правительстве вопрос о пересмотре решения.
Он призвал украинские власти уважать принципы ОБСЕ, несмотря на сложные отношения с Россией, что будет способствовать «демократическому мониторингу выборов».
Лайчак также выразил обеспокоенность ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми действия Киева, направленные на ограничение работы наблюдателей, отметив, что такой шаг снизит легитимность выборов.
Напомним, Верховная рада недавно приняла закон, запрещающий гражданам РФ работать в качестве наблюдателей на выборах украинского президента, которые намечены на 31 марта.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/MiroslavLajcak
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