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Солдаты армии Мали обстреляли колонну немецких военных

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Немецкие информагентства передают сообщения о вооружённом инциденте с участием военнослужащих контингента бундесвера на территории Мали. Напомним, что немецкие военнослужащие присутствуют в Мали в рамках миротворческой миссии ООН.




В сообщениях говорится о том, что армейская колонна немецкого контингента была обстреляна. При этом утверждается, что огонь по немецким солдатам был открыт военнослужащими одного из подразделений армии Мали.

Немецкие солдаты открыли ответный огонь, и это привело к тяжёлому ранению военнослужащего армии Мали.

Как сообщается в СМИ Германии, инцидент произошёл в минувшую субботу (16 февраля) вечером. Перестрелка была начата примерно в 50 км от населённого пункта Гао, где располагается миссия бундесвера. И немцы, и малийцы, которые должны сотрудничать в борьбе с терроризмом в Африке, применили друг по другу стрелковое оружие – штурмовые винтовки.

Инцидент квалифицирован как «опасное происшествие». Известно о том, что обстрел немецкой колонны был осуществлён в том момент, когда солдаты бундесвера отправились на поиски бронемашины бельгийских вооружённых сил. К тому моменту экипаж перестал выходить на связь.

Представитель пресс-службы бундесвера:
Мы пока не можем подтвердить, был ли солдат ВС Мали ранен немецкими военнослужащими. Инцидент сейчас расследуется.


Напомним, что в составе ооновского миротворческого контингента в Мали помимо немецких и бельгийских военнослужащих состоят и военнослужащие других стран НАТО, включая Латвию, Францию и др.
Использованы фотографии:
пресс-служба бундесвера
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