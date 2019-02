Испания присоединилась к созданию европейского истребителя 6-го поколения

Испания присоединяется к совместному проекту Франции и Германии по созданию самолета 6-го поколения. Соответствующее соглашение подписала министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает блог bmpd.Как заявила после подписания документа Роблес, Испания "присоединяется к этому проекту на равных с Францией и Германией". Участие Мадрида в создании перспективного авиационного комплекса важно для модернизации вооруженных сил Испании, а также "является импульсом для развития испанской оборонной промышленности", добавила она.Ранее сообщалось, в 2018 году Франция и Германия подписали договор о согласовании совместных требований по программе перспективного авиационного комплекса FCAS создания перспективного истребителя Next Generation Fighter (NGF; ранее обозначался как Next Generation Weapon System - NGWS) в интересах этих двух стран.6 февраля 2019 года министры обороны Франции Флоренс Парли и ФРГ Урсула фон дер Лайен на встрече в Париже подписали контракт с европейской группой Airbus и французской компанией Dassault Aviation на совместное проведение концептуального этапа научно-исследовательской работы (Joint Concept Study - JCS) по программе FCAS.Работы над новым проектом Future Combat Air System (FCAS) начнут европейский концерн Airbus и французский Dassault Aviation. На первом этапе, который займет несколько лет, будет определен облик будущего самолета, обсуждение требований и формирование общих черт перспективной машины. Проектирование начнется не ранее 2025 года. Первый опытный экземпляр планируется получить в середине тридцатых годов, а в серию авиационный комплекс шестого поколения должен пойти к 2040 году. Самолеты проекта FCAS должны будут заменить устаревшие французские истребители четвертого поколения "Рафаль" и немецкие "Еврофайтер Тайфун".Руководить программой по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS), будет Франция. FCAS станет многоцелевой боевой воздушной "системой систем" XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в "боевом облаке" (Combat Cloud) и сети ("экосистеме") существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов (Remote Carriers) и управляемого оружия