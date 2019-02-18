Крымские татары потребовали изъять из школ учебники истории
Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой изъять из школ и библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов, сообщает РИА Новости.
Члены совета свою просьбу объяснили необходимостью предотвратить провокацию, пропаганду ксенофобии и оправдание факта депортации народов СССР и, как следствие, разрушение межнационального согласия на Крымском полуострове.
Речь идет об учебнике под редакцией С.В. Юрченко, выпущенного издательством «Просвещение».
Как отмечается в обращении, авторы учебника безосновательно утверждают, что в годы войны немецким оккупантам служили 20 тыс. крымских татар, еще 14 тысяч участвовали в операциях против партизан.
В учебнике также указывается, что депортация всего крымско-татарского населения – вполне оправданный факт, поскольку большая его часть являлась пособником фашистов и врагом советской власти. В совете подчеркнули, что авторы умолчали о других исторических фактах, показывающих весомый вклад крымских татар в победу в Великой Отечественной войне.
По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, в учебнике действительно приведена неоднозначная информация, поэтому он будет направлен на экспертизы – культурологическую и лингвистическую.
На обращение крымских татар отреагировали пользователи Сети.
«В принципе, оккупантам служило немалое количество людей разных национальностей», – напомнил Егор.
По мнению другого пользователя, Сергея, «учебники нужны не для того, чтобы знать, а для того, чтобы понимать, но эта проблема до сих пор в российском образовании не осознана».
Напомним, в 2014 году после вхождения Крыма с состав РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа. В настоящий момент крымско-татарский язык признан на территории региона государственным, наряду с русским и украинским.
Члены совета свою просьбу объяснили необходимостью предотвратить провокацию, пропаганду ксенофобии и оправдание факта депортации народов СССР и, как следствие, разрушение межнационального согласия на Крымском полуострове.
Речь идет об учебнике под редакцией С.В. Юрченко, выпущенного издательством «Просвещение».
Как отмечается в обращении, авторы учебника безосновательно утверждают, что в годы войны немецким оккупантам служили 20 тыс. крымских татар, еще 14 тысяч участвовали в операциях против партизан.
В учебнике также указывается, что депортация всего крымско-татарского населения – вполне оправданный факт, поскольку большая его часть являлась пособником фашистов и врагом советской власти. В совете подчеркнули, что авторы умолчали о других исторических фактах, показывающих весомый вклад крымских татар в победу в Великой Отечественной войне.
По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, в учебнике действительно приведена неоднозначная информация, поэтому он будет направлен на экспертизы – культурологическую и лингвистическую.
Подобные случаи ведут к расколу единства российской нации и должны пресекаться на корню,сказал депутат, добавив, что недопустимо навязывать детям мнение о массовом служении фашистам по национальному признаку.
На обращение крымских татар отреагировали пользователи Сети.
«В принципе, оккупантам служило немалое количество людей разных национальностей», – напомнил Егор.
По мнению другого пользователя, Сергея, «учебники нужны не для того, чтобы знать, а для того, чтобы понимать, но эта проблема до сих пор в российском образовании не осознана».
Напомним, в 2014 году после вхождения Крыма с состав РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа. В настоящий момент крымско-татарский язык признан на территории региона государственным, наряду с русским и украинским.
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