Армения намерена закупить эскадрилью российских истребителей Су-30СМ

Контракт на первую партию российских Су-30СМ уже заключен, в отношении остальных переговоры ведутся. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция - там существуют вопросы импортозамещения и так далее

Министерство обороны Армении ставит на вооружение своих Военно-воздушных сил российские многоцелевые истребители Су-30СМ, первую партию которых Ереван планирует получить уже в конце этого года, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.Находящийся на выставке вооружений IDEX-2019 а Абу-Даби, Тоноян, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что армянское Минобороны планирует получить в конце 2019 года или в начале 2020-го четыре многофункциональных российских истребителя Су-30СМ. Всего же в армянских Военно-воздушных силах запланировали создание эскадрильи Су-30СМ, поэтому планируется закупка 12 таких самолетов, добавил он.- пояснил Тоноян.Ранее заявлялось, что Армения закупит у России всего четыре истребителя Су-30СМ, но впоследствии было принято решение о приобретении дополнительной партии истребителей с целью формирования полноценной авиационной эскадрильи.Процесс приобретения вооружений Министерством обороны Армении ведется в рамках выделенных Россией многомиллионных кредитов.