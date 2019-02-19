Американский способ защитить YPG от турок: живой щит из европейцев

Завершившийся в Брюсселе саммит министров обороны НАТО стал дебютом для исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, впервые участвовавшего в подобном мероприятии.Коллеги приглядывались к нему с опаской и надеждой одновременно. Покинувший свой пост его предшественник Джеймс Мэттис был одним из немногих (если не единственным) представителей команды Трампа, который вызывал доверие европейских союзников и умел находить с ними общий язык. И его отставку в альянсе сочли большой утратой. Так что Шанахан вызывал повышенный интерес участников встречи, которые задавались вопросом о том, «сработается» ли с ними ВРИО шефа Пентагона. Ранее он занимался вопросами внутренней оборонной политики и никогда не встречался с коллегами из стран НАТО.Какой ответ на него они получили, пока что неясно, но то, что Шанахан сумел запустить им изрядного «ежа под череп», уже понятно.Временный глава военного ведомства США обратился к коллегам с предложением развернуть «международную наблюдательную миссию» в северо-восточной части Сирии.Отправляясь на встречу, он объявил, что собирается провести консультации с союзниками во время брюссельской встречи по поводу «потенциальной возможности» создания миссии на северо-востоке Сирии.Согласно плану Пентагона, наблюдательный контингент НАТО должен разместиться в САР сразу после вывода американских военных.Как мы видим, несмотря на анонсированный вывод своих войск с территории Сирии, Вашингтон не собирается оставить эту страну без серьезного пригляда. Первоначальный вариант «надзора» за происходящим там с американских баз, находящихся на территории Ирака, оказался явно недостаточным.Напомним, что чуть ли не главной задачей присутствия американского контингента на северо-востоке Сирии было создание и удержание антиправительственного анклава. Роль главной военной силы и административной надстройки выполняли курдские национальные формирования, имеющие отчетливые сепаратистские устремления.Это, а также тот факт, что эти формирования были тесно связаны с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией (большинство курдов, ныне живущие в Сирии, иммигранты из Турции, или их потомки), вызывал крайнюю озабоченность Анкары, вылившуюся в серию боевых операций на сирийской территории с целью зачистки приграничных территорий от «террористов» и создания там буферной «зоны безопасности».Собственно, было ясно, что оставшиеся в руках курдских формирований населенные пункты и прилегающие к ним районы удерживаются ими только благодаря присутствию там американских войск, поскольку турецкое наступление на эти анклавы было чревато прямым военным столкновением между турками и американцами. По крайней мере, один такой эпизод имел место, когда американскую позицию в окрестностях Манбиджа атаковали боевики из подконтрольной Анкаре «Сирийской свободной армии» (ССА) и руководившие им турецкие спецназовцы.О данном инциденте, происшедшем в октябре 2018 года, курдскому информагентству Kurdistan 24 рассказал полковник армии Соединенных Штатов Шон Райан. Он подтвердил, что силы западной коалиции действительно принимали участие в перестрелке с некими вооруженными отрядами около поселения Аль-Багуз. Судя по тому, что американцы не применили против атаковавших их сил авиацию или РСЗО, а предпочли отойти, они прекрасно знали, что это за «некие вооруженные формирования» перед ними, и решили не доводить дело до боестолкновения между двумя странами НАТО.Скорее всего, этот и подобные эпизоды, способные привести к непредсказуемым последствиям, и подтолкнули Трампа к принятию решения о выводе войск из Сирии. Он и сам впоследствии рассказал, что подошел к этому шагу в результате серии эмоционально насыщенных бесед с Эрдоганом.Возможно, американский лидер и договорился с турецким коллегой, на которого он «возложил ответственность за безопасность на северо-востоке САР», о каких-то гарантиях для своих курдских подопечных, но Анкара никаких корректив в свои планы зачистки приграничья от «террористов» явно не внесла. И исполненные беспокойства за свою дальнейшую судьбу курдские формирования (по крайней мере, значительная их часть), отказавшись от своих сепаратистских настроений, немедленно вступили в контакт с Москвой и Дамаском, ища у них покровительства и защиты от турок.Надежды американцев на вероятный конфликт России и Турции в этом вопросе также не спешили сбываться. По всему выходило, что Анкара и Москва готовы решить вопрос полюбовно, причем на основе безусловного суверенитета САР над этими территориями, что категорически не устраивало американцев.В результате Вашингтон взял «тайм-аут», фактически остановив вывод войск или даже, как констатировал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, перебросили туда дополнительные подразделения. Впрочем, это не решение ситуации, а всего лишь отсрочка. Сыграть назад анонсировавший вывод войск Трамп не может не только из соображений личного престижа, но и потому, что практически неизбежный в таком случае конфликт с турками для него категорически неприемлем.И возложение на своих европейских союзников функции «живого щита» для курдских формирований против турецкого союзника было бы для Вашингтона прекрасным решением, позволяющим не только не оставить своих питомцев без защиты, но и препятствующим восстановлению суверенитета САР над регионом. Кроме того, это позволило бы избежать усиления конфронтации с Турцией и даже находиться «над схваткой».Насколько готовы к такой миссии сами европейцы? О безусловной поддержке американской идее высказались британцы. Причем министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил о готовности сделать «всё, что требуется», еще до начала самого саммита. Скорее всего, инициатива может быть поддержана Францией, чей контингент уже находится на северо-востоке Сирии. Можно ожидать энтузиазма в этом вопросе и со стороны «младоевропейцев», а также «кандидатов в НАТО». Германия, Италия, Испания и Греция, скорее всего, уклонятся от участия в этой миссии.Что же касается Турции, чей министр, кстати, тоже присутствовал на саммите, то ею, скорее всего, этот шаг будет воспринят как очередной «кидок» со стороны Вашингтона, как очередное нарушение американцами взятых на себя обязательств.И скорее всего, давление турецких прокси на «международную наблюдательную миссию», если она будет развернута, и прикрываемые ею курдские формирования, значительно возрастет. И можно не сомневаться, что турки, по сути дела, сумевшие «выдавить» американцев, тем более сумеют заставить убраться «наблюдательную миссию» европейцев.