В Испании восхитились стойкостью дивизии, участвовавшей в блокаде Ленинграда
Испанская газета АВС опубликовала статью о «героическом» пути «Голубой дивизии», воевавшей в составе вермахта против СССР в годы Второй мировой войны.
По словам автора, испанские солдаты стойко переносили лишения и, «бросая вызов смерти, достойно сопротивлялись» Красной армии, находясь при этом в тяжелейших условиях.
В статье отмечается, что «Голубая дивизия» особо отличилась в боях под Волховом (1943 год), года принимала участие в осаде Ленинграда. Газета приводит в пример многочасовой бой, в котором легко вооруженным испанцам пришлось отражать в Красном Бору «мощнейший натиск 38-ми батальонов Красной армии», имеющих на вооружении артиллерию и танки.
Бой завершился освобождением Красного бора, однако автор назвал эту победу незначительной, поскольку советские войска тогда потеряли около 8 тыс. человек. Он утверждает, что из-за этих потерь, «амбициозная операция русских "Полярная звезда" провалилась».
Статья вызвала противоречивую реакцию общественности. Многие испанские читатели отметили, что ничего героического в действиях «Голубой дивизии» нет – они только продлили блокаду города Ленинграда, в котором за это время погибло около миллиона человек.
«Голубая дивизия» (официальное название 250 дивизия) была укомплектована добровольцами из Испании. Ее численность на 1941 год составляла около 18,6 тыс. человек. За время боев потеряла убитыми около 5 тыс. человек и ранеными – около 9 тысяч. Осенью 1943 года руководитель (каудильо) Испании Франсиско Франко из-за внешнеполитического давления отозвал дивизию с фронта и расформировал.
По словам автора, испанские солдаты стойко переносили лишения и, «бросая вызов смерти, достойно сопротивлялись» Красной армии, находясь при этом в тяжелейших условиях.
В статье отмечается, что «Голубая дивизия» особо отличилась в боях под Волховом (1943 год), года принимала участие в осаде Ленинграда. Газета приводит в пример многочасовой бой, в котором легко вооруженным испанцам пришлось отражать в Красном Бору «мощнейший натиск 38-ми батальонов Красной армии», имеющих на вооружении артиллерию и танки.
Бой завершился освобождением Красного бора, однако автор назвал эту победу незначительной, поскольку советские войска тогда потеряли около 8 тыс. человек. Он утверждает, что из-за этих потерь, «амбициозная операция русских "Полярная звезда" провалилась».
Статья вызвала противоречивую реакцию общественности. Многие испанские читатели отметили, что ничего героического в действиях «Голубой дивизии» нет – они только продлили блокаду города Ленинграда, в котором за это время погибло около миллиона человек.
«Голубая дивизия» (официальное название 250 дивизия) была укомплектована добровольцами из Испании. Ее численность на 1941 год составляла около 18,6 тыс. человек. За время боев потеряла убитыми около 5 тыс. человек и ранеными – около 9 тысяч. Осенью 1943 года руководитель (каудильо) Испании Франсиско Франко из-за внешнеполитического давления отозвал дивизию с фронта и расформировал.
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