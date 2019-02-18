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ПЛ "Фатех" Ирана спущена на воду: крылатые ракеты на службе подводного флота

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Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны стран Амир Хатами в минувшее воскресенье приняли участив в торжественной церемонии спуска на воду подводной лодки «Фатех», которая присоединится к иранским ВМС в водах Персидского залива.

ПЛ "Фатех" Ирана спущена на воду: крылатые ракеты на службе подводного флота



По словам Амира Хатами, новейшая субмарина усилит морские позиции Исламской республики и одновременно станет одним из этапов развития подводных сил ВМС страны.

Ранее глава Минобороны Ирана отмечал, что на новой субмарине устанавливаются крылатые ракеты иранского производства. Подводная лодка способна наносить удары с использованием крылатых ракет, находясь в подводном положении. О радиусе действия крылатых ракет подводного базирования при этом не сообщается.

Эта информация встревожила Израиль и США, СМИ которых весьма болезненно отреагировали на появление фактически новой ударной составляющей подводного флота Ирана.

По словам Хатами, он ожидает успеха в ходе финальных испытаний подводной лодки «Фатех».

Церемония спуска ПЛ на воду прошла в иранском порту Бендер-Аббас. Если верить иранским СМИ, то ПЛ "Фатех" имеет возможность погружаться на глубину до 250 м.

На этом фоне стало известно о том, что Иран, несмотря на жёсткие санкции, продолжает активное развитие портовой инфраструктуры Чабахар. Иранское правительство намеревается превратить Чабахар в основной порт страны. Сообщается о том, что Иран предоставил возможность эксплуатации этого порта индийским компаниям. Для Нью-Дели Чабахар становится первым иностранным портом, эксплуатируемым представителями крупного бизнеса. Индия явно старается составить конкуренцию Китаю, который активно вкладывается в портовую инфраструктуру соседнего Пакистана.
Использованы фотографии:
Iran_Newsroom
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