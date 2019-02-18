Череда взрывов в Донецке

Из столицы ДНР приходят срочные сообщения о взрывах. Сообщается, что в центральной части Донецка прогремели по меньшей мере три взрыва. Информация подтверждается республиканским министерством внутренних дел. Обращает на себя внимание тот факт, что два взрыва прогремели неподалёку от гостиничного комплекса, в котором находится представительство специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Третий взрыв прогремел на безлюдной территории.К счастью, в результате взрывов нет жертв и пострадавших.На данный момент республиканские правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также ведут работу по выявлению типа использованной взрывчатки. По некоторым данным, в одном из случаев взорвался боеприпас от гранатомёта.Напомним, что с момента начала киевской агрессии в отношении регионов Донбасса Донецк и Луганск неоднократно становились местами проведения диверсионно-террористических актов со стороны представителей украинских силовых структур. Украинские силовики, скрытно пересекая линию соприкосновения, осуществляли подрывы памятников, мостовых опор, а также исполняли приказы по осуществлению терактов в отношении представителей военных и политических властей республик.В ДНР практически не сомневаются, что и эти взрывы могут быть делом рук украинской стороны, которая пытается дестабилизировать обстановку в Донецке. Работают следственные группы и кинологи с собаками. Отмечается вероятность новых взрывов.