Американский профессор: союз РФ и КНР угрожает мировой гегемонии США
Сближение Москвы и Пекина угрожает первенству США на мировой арене, и может привести к увяданию американского научно-технического потенциала, приводит Bloomberg мнение американского профессора Хала Брэнда (университет Джона Хопкинса).
Ссылаясь на отчет американской разведки, Брэнд утверждает, что «мир меняется к худшему», и одним из аспектов этого ухудшения является сближение России и Китая.
Теперь эти страны «в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов», отмечает он.
По мнению профессора, сближение держав ускоряет их одинаковое отношение к внешней политике США. Сотрудничество укрепляется как в промышленной сфере, так и в военной.
Коснувшись отношений США с союзниками, он указывает на негативную риторику Дональда Трампа в адрес своих партнеров. Кроме того, склонность президента к торговым войнам, уже вынудила многие страны рассмотреть возможность смены приоритетов во внешней политике.
Немалую роль в вопросе лидерства играет и технологическое развитие. Американцы долгие годы считали свое технологическое преимущество «тузом в рукаве». Однако ситуация изменилась: сегодня нет гарантий, что США вырвутся вперед в этой гонке, пишет Брэнд.
Между тем, немецкий журнал Der Spiegel заявил накануне, что США уже потеряли лидерство в мире. Комментируя слова вице-президента Майка Пенса о «сильной как никогда Америке», которая при Дональде Трампе вновь стала лидером», издание отмечает, что это всего лишь фантазии Вашингтона.
Ссылаясь на отчет американской разведки, Брэнд утверждает, что «мир меняется к худшему», и одним из аспектов этого ухудшения является сближение России и Китая.
Теперь эти страны «в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов», отмечает он.
По мнению профессора, сближение держав ускоряет их одинаковое отношение к внешней политике США. Сотрудничество укрепляется как в промышленной сфере, так и в военной.
Скорее всего, отношения Москвы и Пекина имеют ограничения в долгосрочной перспективе, однако сегодня Вашингтон ожидает противостояния именно с альянсом, в составе которого его главные соперники,пишет Брэнд.
Коснувшись отношений США с союзниками, он указывает на негативную риторику Дональда Трампа в адрес своих партнеров. Кроме того, склонность президента к торговым войнам, уже вынудила многие страны рассмотреть возможность смены приоритетов во внешней политике.
Немалую роль в вопросе лидерства играет и технологическое развитие. Американцы долгие годы считали свое технологическое преимущество «тузом в рукаве». Однако ситуация изменилась: сегодня нет гарантий, что США вырвутся вперед в этой гонке, пишет Брэнд.
Между тем, немецкий журнал Der Spiegel заявил накануне, что США уже потеряли лидерство в мире. Комментируя слова вице-президента Майка Пенса о «сильной как никогда Америке», которая при Дональде Трампе вновь стала лидером», издание отмечает, что это всего лишь фантазии Вашингтона.
То, о чем говорит Пенс, с реальностью имеет мало общего. США не лидируют, они сдают позиции. Вперед вырываются другие: Россия, Китай и даже Иран,пишет журнал, указывая также на то, что трансатлантические отношения сегодня переживают «самый глубокий кризис за всю историю своего существования».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/kremlinrussia
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter