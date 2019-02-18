Американский профессор: союз РФ и КНР угрожает мировой гегемонии США

Скорее всего, отношения Москвы и Пекина имеют ограничения в долгосрочной перспективе, однако сегодня Вашингтон ожидает противостояния именно с альянсом, в составе которого его главные соперники,

То, о чем говорит Пенс, с реальностью имеет мало общего. США не лидируют, они сдают позиции. Вперед вырываются другие: Россия, Китай и даже Иран,