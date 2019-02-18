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Американский профессор: союз РФ и КНР угрожает мировой гегемонии США

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Сближение Москвы и Пекина угрожает первенству США на мировой арене, и может привести к увяданию американского научно-технического потенциала, приводит Bloomberg мнение американского профессора Хала Брэнда (университет Джона Хопкинса).




Ссылаясь на отчет американской разведки, Брэнд утверждает, что «мир меняется к худшему», и одним из аспектов этого ухудшения является сближение России и Китая.

Теперь эти страны «в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов», отмечает он.

По мнению профессора, сближение держав ускоряет их одинаковое отношение к внешней политике США. Сотрудничество укрепляется как в промышленной сфере, так и в военной.

Скорее всего, отношения Москвы и Пекина имеют ограничения в долгосрочной перспективе, однако сегодня Вашингтон ожидает противостояния именно с альянсом, в составе которого его главные соперники,
пишет Брэнд.

Коснувшись отношений США с союзниками, он указывает на негативную риторику Дональда Трампа в адрес своих партнеров. Кроме того, склонность президента к торговым войнам, уже вынудила многие страны рассмотреть возможность смены приоритетов во внешней политике.

Немалую роль в вопросе лидерства играет и технологическое развитие. Американцы долгие годы считали свое технологическое преимущество «тузом в рукаве». Однако ситуация изменилась: сегодня нет гарантий, что США вырвутся вперед в этой гонке, пишет Брэнд.

Между тем, немецкий журнал Der Spiegel заявил накануне, что США уже потеряли лидерство в мире. Комментируя слова вице-президента Майка Пенса о «сильной как никогда Америке», которая при Дональде Трампе вновь стала лидером», издание отмечает, что это всего лишь фантазии Вашингтона.

То, о чем говорит Пенс, с реальностью имеет мало общего. США не лидируют, они сдают позиции. Вперед вырываются другие: Россия, Китай и даже Иран,
пишет журнал, указывая также на то, что трансатлантические отношения сегодня переживают «самый глубокий кризис за всю историю своего существования».
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