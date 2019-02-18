В Грузии вводят уголовное наказание за карты без Абхазии и Южной Осетии

На рассмотрение парламента Грузии поступил законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за выпуск и распространение географических, политических и других карт, где Грузия изображена без территории Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на собственного корреспондента в Тбилиси.Внесение соответствующих поправок в Уголовный Кодекс Грузии предусматривает законопроект, внесенный в парламент группой депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Согласно опубликованному документу, в УК Грузии добавляется статья 343, согласно которой уголовным деянием признается "изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии печатного издания карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии". Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа или заключение под стражу сроком на два года. Сумма штрафа пока окончательно не определена, но уже известно, что нижней планкой может быть штраф в 2 тысячи лари (более 760 долларов).Как пояснили инициаторы внесения поправок в Уголовный Кодекс Грузии, такое решение обусловлено "появлением в последнее время карт с нарушением территориальной целостности страны".Напомним, что Абхазия и Южная Осетия объявили о своем суверенитете после военных интервенций Грузии. Россия признала суверенитет обеих стран 26 августа 2008 года.