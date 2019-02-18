СМИ сообщили об ухудшении здоровья Скрипаля
Состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось, ему «оказывают медицинскую помощь на дому», сообщает газета Times со ссылкой на источник в британской разведке.
По словам источника, врачи не уверены в том, что Скрипаль может полностью поправиться.
сказал он.
Ранее ученые Ноттингемского университета пояснили, что отравляющее вещество по большей части распадется и будет выведено из организма, однако эффект может быть долгосрочным.
Между тем в посольстве РФ в Лондоне сообщили, что им ничего неизвестно ни о местонахождении Скрипалей, ни о состоянии их здоровья.
По словам представителя дипмиссии, британские власти не информируют дипломатов о состоянии здоровья пострадавших, и это очень беспокоит.
Что означает это сообщение в прессе, и ведется ли здесь дело к смерти Скрипаля, сказать трудно, отметил пресс-секретарь посольства.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию примером «управляемой утечки». В данном случае, по ее словам, сообщение указывает на прямую связь между британскими спецслужбами и газетой Times.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в отравлении Москву. Российские власти это категорически отрицают.
По словам источника, врачи не уверены в том, что Скрипаль может полностью поправиться.
По сравнению с Юлей, которая была молода и здорова к моменту отравления, Сергей был не в лучшей форме,
сказал он.
Ранее ученые Ноттингемского университета пояснили, что отравляющее вещество по большей части распадется и будет выведено из организма, однако эффект может быть долгосрочным.
Между тем в посольстве РФ в Лондоне сообщили, что им ничего неизвестно ни о местонахождении Скрипалей, ни о состоянии их здоровья.
По словам представителя дипмиссии, британские власти не информируют дипломатов о состоянии здоровья пострадавших, и это очень беспокоит.
У нас нет ни малейшего представления о том, что происходит с Сергеем и Юлией Скрипаль. Направленные в адрес британского МИД многочисленные запросы остаются без ответа,цитирует представителя РИА Новости.
Что означает это сообщение в прессе, и ведется ли здесь дело к смерти Скрипаля, сказать трудно, отметил пресс-секретарь посольства.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию примером «управляемой утечки». В данном случае, по ее словам, сообщение указывает на прямую связь между британскими спецслужбами и газетой Times.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в отравлении Москву. Российские власти это категорически отрицают.
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