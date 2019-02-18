СМИ сообщили об ухудшении здоровья Скрипаля

По сравнению с Юлей, которая была молода и здорова к моменту отравления, Сергей был не в лучшей форме,

У нас нет ни малейшего представления о том, что происходит с Сергеем и Юлией Скрипаль. Направленные в адрес британского МИД многочисленные запросы остаются без ответа,