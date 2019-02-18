Ответ Китая на решение Лондона по авианосцу "Королева Елизавета"

В настоящее время визит канцлера казначейства в Китай отменён.

Китай наращивает свой военный потенциал на фоне роста коммерческой мощи. Это не должно оставаться без ответа.

Обостряется взаимная риторика между Пекином и Лондоном. Причиной обострения послужили планы британского Минобороны отправить свой авианосец в Тихий океан. В главном военном ведомстве Соединённого королевства ранее отметили, что такое решение они принимают в связи с необходимостью «обеспечения беспрепятственного судоходства в районе спорных островов». На это в Пекине Лондону ответили предложением заняться обеспечением безопасности судоходства ближе к собственным берегам.Представители МИД КНР назвали заявление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона «примером возвращения к менталитету холодной войны».В ответ на это Филип Хэммонд (министр иностранных дел Великобритании в 2014-2016 годах), который теперь является канцлером британского казначейства, отменил свой визит в Китай. В ходе визита стороны планировали обсудить вопросы сотрудничества на фондовом рынке и назначить дату ранее отложенного диалога в финансовой сфере.Пресс-служба казначейства:При этом в Китае заявили, что сами не готовы вести в данный момент переговоры с представителями британского правительства.Напомним, что ранее Гэвин Уильямсон с трибуны заявил, что новый британский авианосецбудет направлен на тихоокеанское направление.Из заявления Уильямсона:Что именно г-н Уильямсон собирается показать своим авианосцем Китаю, он не пояснил.Стоит обратить внимание, что это заявление британского министра обороны вызвало гнев не только в Китае. В бизнес-среде Соединённого королевства тоже раскритиковали Уильямсона, отметив, что из-за его пассажа Британия может потерять многомиллиардные прибыли от сотрудничества с Китаем.Таким образом, «Королева Елизавета» (авианосец) поссорила официальный Лондон с Пекином и с британскими крупными предпринимателями.