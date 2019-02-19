Россия никогда не отдаст Новороссию!

С мая 2014 года, когда эфир наполнило нытье Стрелкова, только и приходится слышать всё новые и новые аргументы в подтверждение «предательства России» и «слива Новороссии». Многочисленные блогеры, в основном из числа изгнанных из республик функционеров, назначают всё новые даты окончательного краха, когда РФ отдаст Украине ЛДНР. Пятый год нас пугают страшными минскими договоренностями, а мы все еще живы и становимся лишь опытнее и сильнее.На фото: вокзал в ДебальцевеСейчас годовщина второй серии Минских договоренностей. Плакальщики «традиционно» стонут о том, какое это было предательство. О том, что едва сформированная народная милиция должна была теснить врага дальше и дальше, до самой Вислы. И вообще подписывать ничего было нельзя… Особенно интересно слышать «веские аргументы» о боеспособности ополчения, едва слепленного на тот момент в некое подобие армии, от людей, которых в тот момент не было не то что на передовой, но даже в Донецке или Луганске.Разница между народной милицией и ополчением в 2015 г., по сути, заключалась только в том, что солдатам начали платить зарплату. Появились «чины». Причем многие становились офицерами просто в связи с наличием военной кафедры в вузе, который они окончили. Частично это войско состояло из уже слаженных и опытных подразделений. Частично – из палок.Врага уничтожали всеми силами. Вспоминается огнеметная рота 7-й Чернухинской бригады, которая воевала следующим образом: бойцы ползли по снегу, под огнем танков и польских снайперов, причем тащили по два «Шмеля». Когда (если) подползали на расстояние выстрела, стреляли в танк и пытались уйти. Потери за период операции в этой роте были 70%.Общие потери составили 1000-1200 человек, и даже этих колоссальных жертв было бы мало: без помощи «отпускников» ополчение не смогло бы взломать оборону врага, освободить Дебальцево и замкнуть котел. Тем более без помощи «отпускников» ополченцам не удалось бы загнать в котлы ВСУ и нацбаты в июле-августе 2014 г. В начале 2015 года в Новороссии уже было хотя бы подобие армии, а летом 2014 не было вообще ничего, кроме горстки плохо вооруженных, но смелых людей. Но при всей своей храбрости и мужестве, при всей мотивированности и хорошем знании местности, если у тебя не из чего стрелять по танкам и если ты не умеешь этого делать, война будет недолгой.Будучи далеким от того, чтобы принижать подвиг ополченцев (тем более что сам воевал с весны 2014 г.), я пытаюсь донести мысль: если бы не Россия, был бы ополчению карачун. И трижды наивен тот, кто считает, что ополчение могло идти в наступление летом-осенью того года. Можно было разве что растянуть фронт и заскочить на плечах у врага в Мариуполь, чтобы потом мучительно думать, что с ним делать дальше. Впрочем, это отдельная тема для разговора.Первые минские договоренности подписывались именно для того, чтобы прекратить бойню, взять тайм-аут и попытаться превратить ополчение в армию. Получилось не слишком хорошо, и зимой 2015 г. пришлось организовать новый котел, чтобы наглядно показать Киеву, что, если постоянные обстрелы и вылазки продолжатся, будут новые котлы.Помогли вторые минские договоренности? Полагаю, что в основном помогли. Сейчас активность по всей линии разграничения за месяц соответствует одному дню осенью 2014 г. в Горловке или Донецке. Перемирие пытаются более или менее соблюдать, хотя инциденты случаются, причем, чего греха таить, не всегда снаряды летят со стороны ВСУ.Удалось построить за это время армию? Вполне достаточно, чтобы дать по зубам Киеву, если там решатся на конфронтацию. Много в этой армии несправедливого, вредоносного и неправильного, но, во-первых, времени прошло немного. Во-вторых, армия вообще всегда была рассадником коррупции и скудоумия — почитайте историю. В-третьих, хочется верить, что масштабные чистки не за горами.Удалось ли за это время наладить мирную жизнь, чтобы люди не голодали и не боялись выходить на улицу? Однозначно — «да». Новороссия живет бедно, но немногим беднее периферийных областей Украины. Есть надежда, что будет жить лучше. Кто все это, спрашивается, сделал, а теперь постоянно поддерживает на плаву? Гиркин? Хрусталик? Захарченко с Плотницким? Конечно же, нет.Многих тревожит тот факт, что в минских договоренностях прописано возвращение ЛДНР в состав Украины. Так перечитайте их! Киев никогда не согласится на включение в свой состав анклава с собственной народной милицией в 30-40 тыс. штыков (с танками и гаубицами) и собственным укладом. Это было изначально понятно. Понимали это и в России, когда помогали выстраивать в Новороссии собственную армию, восстанавливать промышленность и т. д.В чем тогда можно упрекнуть Россию? Что не вторглась своими вооруженными силами на территорию Украины и не «отжала» половину областей? А оно кому-то было нужно? Самой России или населению того же Запорожья или Одессы? Вопрос дискуссионный, но это уже тоже отдельная тема для разговора.Главное, что политика России в отношении Донбасса, несмотря на заявления говорящих голов, последовательна и постоянна. ЛДНР не только помогают, но и вкладывают деньги в их экономику и промышленность. А это уже обнадеживающий сигнал, потому что в отличие от политиков, капитал никогда не склонен вкладывать деньги в авантюру. А если уже вложил – никогда и никому не позволит свои вложения «отжать».